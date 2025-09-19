Kunnosta on hyötyä.
Kunnosta on hyötyä. Kuva: Pixabay
Ratsastusuutiset

"Ei testata testaamisen vuoksi" – ei ole yhdentekevää, kuka ratsastajien kuntoa testaa

Maajoukkueratsastajien testaus siirtyy Vierumäen urheiluopistoon.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi