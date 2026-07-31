Saana Nieminen ja Amogjar Al Payral ovat kilpailleet yhdessä jo pitkään. Kuva: Jarmo Nieminen

Ratsastusuutiset

Ei tulosta matkaratsastuksen EM-kisoista, Saana Niemisen katse tulevissa kisoissa – "Mähän vasta pääsin hevosen selkään"

Loppukevät ja alkukesä kuluivat murtuneen jalan kanssa, mutta nyt Nieminen on jälleen kisakunnossa.