Saana Nieminen ja Amogjar Al Payral ovat kilpailleet yhdessä jo pitkään.
Saana Nieminen ja Amogjar Al Payral ovat kilpailleet yhdessä jo pitkään. Kuva: Jarmo Nieminen
Ratsastusuutiset

Ei tulosta matkaratsastuksen EM-kisoista, Saana Niemisen katse tulevissa kisoissa – "Mähän vasta pääsin hevosen selkään"

Loppukevät ja alkukesä kuluivat murtuneen jalan kanssa, mutta nyt Nieminen on jälleen kisakunnossa.
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