Ei tulosta matkaratsastuksen EM-kisoista, Saana Niemisen katse tulevissa kisoissa – "Mähän vasta pääsin hevosen selkään"

Matkaratsastuksen junioreiden ja nuorten ratsastajien EM-kilpailut ovat päättyneet Julliangesissa Ranskassa – ainakin suomalaisratsukoiden osalta. Saana Nieminen ja Amogjar Al Payral joutuivat keskeyttämään 120 kilometrsin suorituksen ennen viimeistä kierrosta.”Kisat meni hyvin niin kauan kuin sitä kesti. 15 minuuttia ennen viimeistä lenkkiä eläinlääkäri totesi, että hevosen liikkeessä on pientä epäpuhtautta. Hevonen oli hyvässä kunnossa eikä ollut kipeä. Toki harmittaa, kun ei saatu tulosta, eikä pystytty näyttämään täyttä potentiaalia, mutta ennen hylsyä meni kivasti. Saatiin kisata kärkiporukassa”, Nieminen kertoo.Tarkkaa syytä ontumiselle ei tiedetä.”Se saattoi johtua käytännössä ihan mistä vaan. Se oli niin pientä epäpuhtautta. Todennäköisesti se ei näy enää kotona. Tässä lajissa on vaan niin tarkat tarkastukset”, ratsastaja arvioi.Perjantaina nähtiin useita hylkäyksiä, osittain vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi.”Aamulla oli aika kylmä, jossain välissä satoi ja myrskysi kunnolla, ja sitten taas oli aika lämmin. Ei ollut helppo kisapaikka, jonkun verran nurmikkoa ja tosi tekniset reitit. Aika moni jätti kesken, vielä maalissakin tuli hylkyjä”, Nieminen toteaa..Kesäkausi vasta alussaNiemisen jalka murtui ratsastusonnettomuudessa keväällä. ”Kaaduimme hevosen kanssa treenilenkillä, ja jalka jäi alle”, ratsastaja kertoo.Hitaan toipumisen takia ratsastaja ei ole ehtinyt kilpailemaan lainkaan onnettomuuden jälkeen ennen EM-kisoja. Mutta vielä on kesää jäljellä – ratsastaja on nyt täydessä kisakunnossa.”Mähän vasta pääsin hevosen selkään”, Nieminen naurahtaa. ”Elokuussa ei ole enää muita kisoja, mutta syyskuussa kisaan joka viikonloppu. Tavoitteena on ratsastaa mahdollisimman hyviä kisoja.”Niemisen poikaystävä, matkaratsastaja Viljami Häggblom, oli mukana huoltamassa. Ratsastajia valmentaa Alina Huovinen Garcia. Tiimi aloittaa kotimatkan aikaisin lauantaiaamuna..Tätä juttua päivitetään. .Saana Nieminen nuorten maailmanlistan ykköseksi matkaratsastuksessa .Saana Nieminen voitti Bengali Shamalla 140 kilometrin kisan Espajassa.Kestävyysurheilu + hevoset = hyvä yhdistelmä - Viljami Häggblom pitää välivuotta ja kilpailee Espanjassa