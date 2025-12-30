Ei yhtään nolla-nollaa Mechelenin MC:ssa, Anna-Julia Kontio ratsasti puuttuvat kvaalit aamun 150-luokassa

Vuoden viimeinen maailmancupin osakilpailu hypättiin Belgian Mechelenissä. Belgialaisen ratamestari Bart Vonckin rata osoittautui haastavaksi, sillä perusradalla nollia nähtiin vain viisi. Vähistä nollista huolimatta, rata oli reilu, kuten moni ratsastajakin totesi haastattelussa. Tekemistä riitti, esteet olivat isoja, eikä hengähdystaukoja tarjottu. Vaikka radan kaksi pidempää linjaa keräsivät eniten virheitä, pudotuksia tuli lähes joka esteellä. Rata vaati tasaisuutta, mutta tiukka enimmäisaika oli monen ratsastajan mielessä ja se johti rytmirikkoihin. Kun hallikisojen nopeatempoisen radan aikana kerran menettää rytminsä, se on mahdotonta enää palauttaa.Viisi puhdasta nollaa ratsastanutta ratsukkoa esitti rytmikästä etenemistä. Lisäksi heillä heidän hevosensa jaksoivat venyä radan pitkillä oksereilla ja nousivat korkeille pystyille, jotka tulivat usein nopeasti kaarteen jälkeen.Vaikka uusinnassa oli mukana sellaisia nimiratsastajia kuin Gilles Thomas, Daniel Deusser ja jo kaksi osakilpailua tällä kaudella voittanut Willem Greve, yhtään nollarataa ei nähty. Uusinnan puolivälissä ollut sarjaeste koitui lähes kaikkien kohtaloksi. Edes viimeisenä lähtenyt Deusser ei nollaa ratsastanut, vaan yritys puolinopeaan nollaan karitui pudotukseen ja sijaan 4.Nopein nelonen oli toisena lähteneellä Thomasilla hevosella Qalista DN, mikä merkisti MC-osakilpailuvoittoa ja yli 82 000 euroa palkintorahaa. Toiseksi sijoittuivat yllättäjät Ruotsista, 49-vuotias Marcus Westergren ja upeasti hyppäävä Airco de L Esprit Z. Ratsukko hyppäsi Mechelenissä kolmannen yhteisen 160-ratansa, mutta Westergrenillä on vuosien varrelta aiempaakin kokemusta isoista radoista. Grandoradolla kolmanneksi sijoittunut Willem Greve nousi maailmancupin Länsi-Euroopan liigan kärkeen, kun takana on seitsemän osakilpailua. Suomalaisedustusta ei Mechelenin MC-luokassa nähty. Anna-Julia Kontion suunnitelmissa oli hypätä kisa Cayadinalla, mutta puuttuva kvaali 150-luokasta esti suunnitelmat. Kvaalit Kontio kuitenkin hyppäsi aamupäivällä kuntoon, sillä Cayadina teki 150-luokassa puhtaan perusradan ja sijoittui luokassa sijalle 12..Tulokset MCTilanne Länsi-Euroopan liigassaTulokset 150-luokka sunnuntai.Anna-Julia Kontiolta puuttuikin kvaali - ei pääse hyppäämään GP:tä eikä MC:tä