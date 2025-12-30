Gilles Thomas kirkasti viime vuoden kakkossijansa voitoksi.
Gilles Thomas kirkasti viime vuoden kakkossijansa voitoksi.Kuva: Dirk Caremans / FEI
Ratsastusuutiset

Ei yhtään nolla-nollaa Mechelenin MC:ssa, Anna-Julia Kontio ratsasti puuttuvat kvaalit aamun 150-luokassa

Mechelenin MC-rata tarjosi ratsastajille tekemistä. Ensi kerralla myös Kontio ja Cayadina pääsevät starttaamaan.
