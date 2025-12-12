Tuleeko päivä, jolloin eläin nähdään avustajansa kanssa oikeudessa?
Tuleeko päivä, jolloin eläin nähdään avustajansa kanssa oikeudessa? Piirros: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Tarvitseeko eläin syyteoikeuden? Eläinjuristit ja 52 742 kansalaista haluavat eläinten oikeudet perustuslakiin

Eläimet perustuslakiin -aloite oli tiistaina kuultavana perustuslakivaliokunnassa.
eläinten oikeudet
eläin
laki
perustuslaki
Suomen Eläinoikeusjuristit

