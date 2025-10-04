Suomalaiset Tallinnassa. Vasemmalta Peggy Högsten, Janne Bergh ja Elisabet Ehrnrooth.
Suomalaiset Tallinnassa. Vasemmalta Peggy Högsten, Janne Bergh ja Elisabet Ehrnrooth.Kuva: Peggy Högstenin albumi
Elisabet Ehrnrooth palasi kilparadoille Tallinnassa

Tallinnan koulukisa kärsi osallistujapulasta, sillä osallistujia oli vain kolme.
