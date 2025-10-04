Elisabet Ehrnrooth palasi kilparadoille Tallinnassa

Elisabet ”Ettan” Ehrnrooth palasi GP-radoille Tallinnan kansainvälisessä kilpailussa Daytonan (Dante Weltino – Samarant) kanssa. Perjantain grand prix -luokassa tulos oli 66,5 prosenttia, ja tänään aamulla kurissä 67,8 prosenttia. Sijoitus molempina päivinä toinen.Haastattelun aikaan Ehrnrooth oli jo laivassa paluumatkalla Suomeen. Oletko tyytyväinen tulokseesi?”Meillähän on ollut pitkä tauko, viimeksi olimme kisoissa maaliskuussa Ypäjällä. Eli ehkä olimme vähän ruosteessa. Muutamat asiat menivät hyvin, mutta tänään tuli kalliita virheitä piaffissa. Hevonen on erinomaisessa kunnossa.”Miten kisanne jatkuvat tästä eteenpäin?”Aion kyllä kisata Daytonalla nyt enemmän, toivottavasti päästään radoille jo ennen joulua. Minulla on Suomessa myös pikkukierroshevonen Furst Louis (Fursten Look – Del Piero), ja Tanskassa yksi hevonen.”Suomen toisen osallistuja Tallinnan GP-luokassa oli Peggy Högsten Friscolla (Furstenball – Stedinger) . Ratsukko sijoittui eilen ja tänään kolmanneksi. Voiton vei eilen ja tänään Ruotsin Carolina Darcourt Lord Djangolla (Stalypso – Londonderry) , tänään tuloksella 74,5 prosenttia.Tulokset