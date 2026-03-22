Elli Viitala katselee kisakalenteria hevosen ja vähän oman terveydenkin ehdoilla

Elli Viitala ja Woodcroft Rockstar (Rotspon – Cavalier) on totuttu näkemään vaikeiden luokkien palkintopallilla. Ratsukkoa ei ole kuitenkaan nähty kilpailuissa moneen kuukauteen. Heitä ei nähty myöskään hallimestaruuskisoissa. Mitä on tapahtunut?"Monenlaista huonoa tuuria on ollut matkassa. Olin jo ilmoittautunut hallimestaruuksiin, kun jouduin auto-onnettomuuteen edeltävänä perjantaina. En loukkaantunut, mutta auto meni lunastukseen ja siinä oli monenlaista selvittelyä", Viitala kertoo. 39-vuotiaalla ratsastajalla on ollut haasteita myös oman terveyden kanssa."Helmikuusta asti olen ihmetellyt, miten mun treenimäärillä kunto ei nouse ja ratsastus tuntuu vain todella raskaalta, hengästyin pienestäkin. Ensin yritin suomalaisella sisulla treenata vaan enemmän, mutta pakkohan se oli mennä lääkäriin. Ja kävi ilmi että mulla ei ollut ferritiiniä jäljellä käytännössä enää lainkaan. Sain veritankkauksella sitten punasoluja."Mistä tällainen voi johtua?"Näihin ei välttämättä löydy syytä ollenkaan, sanoi lääkäri. Se tiedetään, että urheilu kuluttaa rautavarastoja. Ja naisilla se kuluttaa enemmän kuin miehillä. Lääkäri sanoikin, ettei osaa sanoa muuta syytä kuin, että olen nainen ja urheilen aika paljon."Tilanne on jo paljon parempi ja Viitala voi alkaa jo vilkuilla kisakalenteria."Mutta Rockstar on jo 19-vuotias ja mennään sen ehdoilla. Sillä oli pientä nivelrikkoa lonkassa joka hoidettiin, mutta eihän pitkät matkat sille hyvää tee. Eli täytyy seurata sen palautumista tosi tarkkaan ja miettiä minne täältä lähtee. Seinäjoelta on pitkät ajomatkat melkein kaikkiin kisoihin. Tosi hyvässä kunnossa hevonen muuten on, ratsastaessa sen ikää ei huomaa millään tavoin."Aiotko osallistua Pohjola-sarjaan?"Se ei tällä kaudella ollut alkuperäisessä suunnitelmassa, mutta katsotaan nyt tilannetta uudestaan kun oma kunto tästä kohenee vielä. Päivä kerrallaan mennään.". Miten muut hevosesi?"Niitä on tällä hetkellä seitsemän. Yksi todella lupaava 7-vuotias ja pari muuta saman ikäistä, sekä näitä 2- ja 3-vuotiaita."Viitala on yksityisyrittäjä ja eläinlääkäri, hänellä on perhe ja hevoset ja hän on viime vuosina kilpaillutkin aktiivisesti. Paljon puhutaan eläinlääkärien loppuunpalamisesta, miten näet asian?"Olen siihen kyllä törmännyt, niin esimiesasemassa kuin kaveripiirissäkin. Nykyään eläinlääketieteelliseen on niin vaikea päästä, että sinne hakeutuu paljon näitä kympin suorittajatyttöjä, joille vain täydellisyys riittää. Ja eläinlääketiede on niin valtavan laaja ala, ja uutta tietoa tulee koko ajan, että kukaan ei pysty hallitsemaan kaikkea ja se pitää hyväksyä", Viitala tuumaa."Nuorilla voi olla myös työelämätaidot kadoksissa, kommunikaatio, palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat vaikeita. Kuten myös aikataulut. Jos asiakas on varannut ajan eläinlääkärille ajan johonkin tiettyyn toimenpiteeseen, niin silloin siihen varataan se tietty aika. Jos asiakas alkaa sitten pyytää sitä ja tätä ja tota tutkimusta tämän lisäksi, eläinlääkärin pitää pystyä sanomaan, että varaamasi aika ei siihen riitä, niihin tutkimuksiin on varattava uusi aika.".