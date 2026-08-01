EM-kisoista palannut Alina Salo Ainon 140-luokan voittoon, tavoitteena muuttaa ulkomaille vuoden loppuun mennessä

Ratsastuskeskus Ainon kansalliset esteratsastuskilpailut saivat päätöksensä jo tänään, sunnuntaina kilpaillaan vain seuratasolla. Perjantain 135-luokka peruuntui rankan sateen vuoksi, joten lauantain 140-luokassa olikin odotettua useampi startti, tosin vain kolme ratsastajaa. Juuri ikäluokkien EM-kisoista Suomeen palannut Alina Salo otti luokassa kaksoisvoiton Antti Linnan hevosella Now or Never van de Zeilhoek (Oscar the Homage - Quidam de Revel) ja Sanna Backlundin kilpahevosella Marlene HX (Entertainer - Chamonix)."Onneksi tultiin tänne! Molemmat luokat ja radat meni hyvin", Salo iloitsee. Laskeutuminen arvokisoista kansalliselle tasolle tuntui nuoresta ratsastajasta erikoiselta. "Toisaalta, kun hevosia on näin paljon, on kivaa päästä fiilistelemään niidenkin kanssa. Tämä on se paikka, missä se työ tehdään. Nämä ovat tärkeitä kilpailuja."Tämä on Salon viimeinen vuosi nuorissa ratsastajissa. Ensi vuonna hän kilpailee jo senioreissa. "Kyllähän se tuntuu jännittävältä. EM-kisoissa seniorit hyppää jo kunnon esteitä. Kyllä varmaan PM-kisat vielä menee. Mutta onneksi ei ole vielä kiire mihinkään. On aikaa kehittyä ja nostaa hevosten tasoa."Ratsastaja on saanut kvaalit kaikilla kolmella hevosella, voittajaratsujen lisäksi Omega Star H.V:llä (Big Star - Untouchable), ensi viikon SM-kilpailuihin. "Kuulostaa kivalta startata kolmella hevosella. On valinnanvaraa", hän nauraa. Salo on aloittanut hiljattain kilpailemisen Linnan hevosella. "Tehdään ja katsotaan sitä yhdessä. Se on todella kiltti hevonen, ei koskaan tunnu siltä, että se jättäisi minut yksin. Mutta sillä on vähän vekkuli mieli ja luonne. Esteen jälkeen se saattaa vähän heilutella päätään tai temppuilla. Mutta ei ole ollenkaan ilkeä, todella leppoisa", ratsastaja kuvailee. Marlene on ollut mukana kuvioissa viime vuoden lopusta alkaen. "Marlene on just mun tyylinen hevonen. Vielä on joitain nappuloita löytämättä, se on sen verran erilainen kuin mun muut hevoset. Mutta se on taistelija, siihen pystyy luottamaan. Se on varovainen ja vie aina maaliin asti. Pitää vain oppia ratsastamaan sillä.".Toiveena ulkomaille muuttoKun SM-kisat ja Pohjola-sarjan finaali on taputeltu, Salo ei vain pyri kilpailemaan ulkomailla, vaan muuttamaan loppuvuodesta Hollantiin tai Saksaan. "Katsotaan nyt kuinka pitkäksi aikaa, mutta toivottavasti todella pitkäksi aikaa", hän sanoo. Tavoitteena on nostaa omaa tasoa ja vakiinnuttaa sitä ennestään kansainväliselle tasolle. "Toivon, että löytäisin sieltä hyvän paikan elää ja nauttia elämästä, niin pitkään kuin vain viihtyy."Ikäluokkien EM-kilpailuissa Salo kilpaili samoja luokkia Jone Illin kanssa. Illi on asunut ja työskennellyt jo vuoden ajan Saksassa Beerbaumin tallilla. "Jonen tekeminen on niin ammattitaitoista. Siinä kehittyy paljon ja nopeasti, kun pääsee näkemään päivittäin ammattilaisten ratsastamista ja kilpailemaan heidän kanssaan. Jos haluaa tähdätä tässä lajissa pitkälle, pitää kilpailla itseään parempia vastaan. Se on tärkeää", Salo pohtii. Ratsastaja aikoo aluksi ottaa omat hevoset mukaansa, mutta toiveena olisi päästä jollekin tallille töihin. "Mun tähtäin on kehittyä niin hyväksi ratsastajaksi, että olisi mahdollisuus ratsastaa muiden omistamia hevosia."Jos Salo löytää paikkansa Hollannissa tai muualla Euroopassa, Suomen kisat tulevat jäämään. "Mua ei kyllä sitten helpolla saa sieltä pois", ratsastaja päättää. .Salon lisäksi 140-luokassa kilpailivat Anni Roslin ja Sanna-Kaisa Selin. Selin voitti 130-luokan FWB-ruuna Cappuccino Friendillä (Concreto - Animo), toiseksi sijoittuivat Kate Korpela-Juntunen ja FWB-tamma Cumbalette (Levisonn 208 - Clarimo). .Katso 140-luokan tulokset täältä. Katso 130-luokan tulokset täältä. .Hagenin EM6: Ei mitaleja Suomeen – "Niin lähellä, mutta niin kaukana".Alina Salo yllätti itsensä ja ratsasti Pohjola GP:n voittoon - "Tämä on ensimmäinen kausi, kun hyppään näin isoa"