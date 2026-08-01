Salo on treenannut ja kilpaillut Antti Linnan hevosella vasta vähän aikaa.
Salo on treenannut ja kilpaillut Antti Linnan hevosella vasta vähän aikaa. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

EM-kisoista palannut Alina Salo Ainon 140-luokan voittoon, tavoitteena muuttaa ulkomaille vuoden loppuun mennessä

"Mua ei kyllä sitten helpolla saa sieltä pois", ratsastaja vannoo kertoessaan suunnitelmistaan.
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