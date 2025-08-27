EM:ien ensimmäinen päivä takana: Matilda Schmechelille ja Zagalille 65,4 prosenttia

Saksan Katharina Hemmer otti Denoix'llaan (Destano - Pik Noir) johtosijan EM-kisojen ensimmäisenä päivänä. Saksa otti johtosijan myös joukkueena. Kakkosena on Iso-Britannia, vaikka joukkueen toinen ratsastaja Andrew Gould hylättiinkin Indiguron satulassa epäsäännöllisen liikkeen takia. Ontuma, toki lievä sellainen, näkyi etenkin toisessa sulkutaivutuksessa. Kello soi ja C-tuomari Hans-Christian Matthiesen, itse eläinlääkäri, tuli ulos tuomarikopistaan ja keskusteli hetken ratsastajan kanssa. Suuta ei kuitenkaan pyyhitty, joten bloodrulesta ei ollut kyse. Joukkuetulokset lasketaan käytännössä kärkiratsukon mukaan, sillä toinen tulos on suluissa. Oletetaan ikään kuin, että jatkossa tulokset ovat tätä tulosta parempia ja myös siksi, että osalla maista tässä vaiheessa on nähty vasta yksi ratsastaja. Kuten Suomella. . Tanska on kolmantena. Ja Suomi sijalla 13. Jenni Schmechel ratsasti pre-oriillaan Zagal Azoresilla (Gdinium - Morbo) 65,47 prosenttia. Schmechel oli tyytyväinen fiilikseen, joka radalla oli ja hän suoriutui omasta mielestään tehtävästä ihan asiallisesti."Ensimmäiset sulut menivät vähän pieleen, ja se näkyi vielä jonkin aikaa, mutta laukkaohjelmassa sain korjattua omasta mielestä aika hyvin", hän tuumaili. "Ja olen iloinen siitä, etten tehnyt mitään suurempaa virhettä."GP ratsastettiin kauniissa puolipilvisessä, varsin tyhjien katsomoiden edessä. Ennen suomalaista suoritti Katarzyna Milczarek pre-oriilla Guapo. Hienot piffit, paffit ja piruetit, mutta hyvin vaatimaton askeleen pidennys tuottivat 68,8 prosenttia. Kuten tv-kommentaattorikin totesi, Zagal Azoresin laukka suuntautui edelliseen ratsukkoon verrattuna eteenpäin ja jopa lisättyä ravia nähtiin, ja siinä oli jopa melko hyvä balanssi etu- ja takajalkojen välillä - nykyään kiinnitetään huomiota siihen, että etujalat eivät "huido".Miinusta tuli ravisulusta, jossa oli puutteellinen taivutus, eikä sitä heti saatu korjattua. Passage hevosella on iso, ja siinä on hyvin aktiivinen takajalkojen toiminta. Takajalkojen voisivat kuitenkin taipua enemmän rungon alle ja tämä näkyi myös pirueteissa. Käynnissä ei, rodulle tyypillisesti, ole juurikaan yliastuntaa, mutta hevonen kuitenkin pidentää kaulaansa, mikä positiivisena asiana merkille pantiin. Laukanvaihdot ovat suorat ja varmat, sekä kakkoset että ykköset, ja ratsastaja sai huomiota " big bold ridingista", hyvästä, eteenpäinsuuntautuneesta hengestä. Tempoa ja rytmiä riitti. Lisäksi hevonen on laukassa mukavasti ylämäkeen. Loppulinjan piaffi-passage -siirtymiset olivat mallikkaat.Kaikesta tästä annettiin kuitenkin vain 65,497, mikä on melko alakanttiin. Hieman jopa yllättävää.Schmechel todettiin miellyttäväksi, sympaattiseksi ratsastajaksi, joka ratsastaa kauniisti ja hevosystävällisesti, mutta myös se todettiin, että hevosen tuominen tälle tasolle "brings a village", vaatii aikaa ja resursseja. Monenlaisia resursseja: on kierrettävä kisoja ja käytävä näyttäytymässä nelostason tuomareiden silmien alla. Schmechel kertoo, että hänen ympärillään olevat ihmiset ovat ihmetelleet matalia prosentteja, ja on hän ihmetellyt niitä jonkin verran itsekin, mutta hän ei ota asiasta murhetta. Ensimmäinen arvokisastartti on nyt takana ja pää on niin sanotusti auki. "Kaiken kaikkiaan on upeaa olla täällä, hengittää tätä ilmaa, olla tässä porukassa, näiden kaikkien ratsastajien joukossa", Schmechel kiittelee. Rataansa hän ei ole vielä videolta nähnyt."Miun pitää se seuraavaksi katsoa!"Ensimmäisen päivän tulokset täällä