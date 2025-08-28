Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond korkeimpiin suomalaisprosentteihin. Kuva: Sonja Holma SRL

Ratsastusuutiset

Henri Ruoste piti Suomen lippua korkeimmalla EM:ien joukkuekisapäivänä

Henri Ruoste ratsasti EM-radalla parhaat suomalaisprosentit, 72 ja rapiat, ja Kyra Kyrklund on nimi GP:n voittajan Cathrine Laudrup-Dufourin takana.