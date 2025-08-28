Henri Ruoste piti Suomen lippua korkeimmalla EM:ien joukkuekisapäivänä

Tummat pilvet leijailivat Crozet'n EM-radan yllä, mutta sadetta ei nähty.Tanskalaista Cathrine Laudrup-Dufouria kutsutaan roolimalliksi kaikille ja niin kävi, että hän ainoana ratsasti yli 80 prosentin tuloksen. Mount St John Freestyle, Charlotte Dujardinin entinen ratsu, on kaunis tamma, "tehty kumista". Selostuksessa ja myös lehdistötilaisuudessa huomioitiin luonnollisesti myös valmentaja Kyra Kyrklundin massiivinen vaikutus.Ratsukko tekee kaikein oikein ja hyvin. Hevosella on ulottuvuutta lisäyksissä ja kokoamiskykyä sitä vaativissa liikkeissä: upea, rento ja pitkä lisätty käynti, mutta myös hieno, istuva piaffi.Torstaina ratsastettiin joukkuekisa. Siinä ei tullut suuria yllätyksiä. Saksa voitti, Iso-Britannia otti hopeaa ja Tanska pronssia. Suomi otti sijan 12. Vaatimukset ovat kovia. Neljälläkään yli 70 prosentin tuloksella ei pääse sijaa 6 ylemmäs, kuten sai huomata Ruotsi. Matematiikka on se, että mitalijoukkueeseen tarvitaan joko kolme 75 prosentin ratsukkoa, tai kaksi 70 prosentin ratsukkoa, ja yksi 80:n. Torstaina radalla nähtiin kuuma ryhmä, johon Henri Ruostekin kuuluu. Prosentit kohosivat edellispäivää korkeammiksi jo aamupäivällä - itse asiassa britti Carl Hesterin kohdalla, joka ratsasti Famella 76 prosenttia. Kuuma ryhmä on kovaa vauhtia menossa uusiksi. Justin Verboomenin hevosta, vasta 9-vuotiasta Zonik Plussaa verrataan jo Totilakseen. Entä mitä nähtiin EM-radalla? Nähtiin hevonen, joka liitelee järkähtämättömässä muodossa, kuin raiteilla. Prosentit eivät nousseet kahdeksaankymmeneen, mutta kärkiviisikkoon ne riittivät. Miksi prosentit sitten jäivät tämän verran matalammiksi? Peruutuksen jälkeen hevonen törmäsi laitaan ja säikähti hieman ja laukanvaihdoissa, jotka muuten ovat isot ja hienot, tuli virhe. Isabell Werth ja Wendy de Fontaine jäivät johtotuloksesta heti ensi liikkeessä, eivätkä saavuttaneet sitä ohjelmansa aikana: 79,2. Loppulinjalla nähtiin hieno paffi-piffi -siirtymä. Täydellinen joukkueratsastus Saksalle. Lopussa sitten tuli Glamourdale Charlotte Fryn ratsastamana. Ratsukko nähtiin etukäteen jopa kultamitalilla, joten tarkoituksena oli varmasti ottaa muilta luulot pois. Toisin kuitenkin kävi. Piaffissa, jotka eivät ole tämän hevosen supereinta osaamista ja sen jälkeisessä siirtymisessä pudottiin alle 80:n, eikä passagekaan näyttänyt vakuuttavan tuomareita, sama päti lisättyyn käyntiin. Mustan oriin laukka on massiivista ja isoa, mutta yksi ylimääräinen vaihto ei ollut plussaa. Piruetit eivät pyörineet niin kuin pitää. Ohjelman edetessä prosentit alkoivat lähennellä 76:tta. Lopputulos oli lopulta vain 75,08. Saksan leirissä pidettiin naamat peruslukemilla, siellä ei nähty riemunkiljahduksia, mutta kyllä siellä heti halailemaan ryhdyttiin : kultamitali on Saksan. . Entä suomalaiset?Henri Ruoste ratsasti parhaat prosentit, kuten odotettiinkin. Hän myös jatkaa ainoana suomalaisena GP specialiin. Ruoste on ristitty kouluratsastuksen Mr Nice Guyksi ja kovaksi työmieheksi, jonka tuottamat laadukkaat hevoset tunnetaan. Tiffanys Diamond on tamma, jossa riittää liikettä. ”Ratsastamme pitkälti itseämme vastaan tällä hetkellä", hän totesi. Tällaiset "baunssaavat", kimmoisat hevoset ovat edukseen passagessa, niin Tiffanykin. Laukanvaihdoissa, jotka olivat puhtaat, jäätiin kaipaamaan eteenpäin suuntautuvaa liikettä, mutta toisaalta lisätty käynti on upean rentoa ja siinä on riittävästi yliastuntaa. Jännittyneisyyttä oli ilmassa. Viimeisessä piaffissa tamma huomasi oman varjonsa ja säikähti sitä hieman. Loppulukemat olivat 72,127. Ruoste lähetti tyynen rauhallisesti arvokkaita tervehdyksiä radalta poistuessaan, eikä ehkä ymmärtänyt mitä haastattelija tarkoitti kysyessään, jännittääkö häntä radalla. . Joanna Robinson ja Glamouraline joutuivat tyytymään 64 prosenttiin. Suurempia virheitä ei ollut, mutta ei myöskään suuria highlighteja, joskin hyviä osioita nähtiin - esimerkiksi puhtaat ja suorat laukanvaihdot. Hän totesi urheiluhengessä näin: "Ei nyt mennyt ihan niinkuin Strömsössä, mutta en aio myöskään liikaa piestä itseäni."Tilanne radalla oli se, että tamma jäi aavistuksen pohkeen taakse, ja oli vähän löysä, joka saa ratsastajan kiusaukseen yrittämään vähän liikaa."Ensi kerralla aion ratsastaa rauhallisemmin ja paremmin. Etuosan takaosan päälle."Se ilahdutti, että laukkaohjelma oli parempi kuin raviohjelma, kun tilanne yleensä on toisin päin."Ei me jäädä tuleen makaamaan, tästä eteenpäin. Harmi vaan, että se raviohjelma meni semmoseksi sössimiseksi."Yksi parhaista piaffeista, sellainen, jossa takajalat polkevat joustavasti ja jäntevästi massan alla, nähtiin viimeisenä, kun Luxembergin edustaja Fie Christine Skarsoe näytti sen lusitano Imperador dos Cedroksella. Hän sai kuitenkin tyytyä 69,9 prosenttiin. Ratsukko sai yhdeksikön piaffista - yhdeltä tuomarilta. Tuomari Hans-Christian Matthiesen myönsi lehdistötilaisuudessa, että prosentit jäivät aiempia vuosia matalammiksi. Hän totesi, että tällä hetkellä tuomaroinnissa käydään läpi tiettyä "vaihetta", joka asettuu uomiinsa vastaisuudessa. Nyt kiinnitetään huomiota siihen, onko hevosella niskassaan tilaa. Ja siihen, että on ratsastettava sillä hevosella, joka satulan alla on, eikä sillä mitä ehkä toivoisi. Kommentaattorit puhuvat tästä paljonkin, mutta se on eri asia, näkyykö se tuomareiden pisteissä. Tästä päästään pisteytyksen tekniikkaan. Yksi piste pitää sisällään niin paljon muutakin kuin pelkästään olemuksen rentouden ja niskan asennon. Ongelmallista kuitenkin on, jos jotakuta ratsastajaa kehutaan vuolaasti kauniista ratsastuksesta, mutta prosentit jäävät silti vaatimattomiksi.EM-tuomarit ovat Raphael Saleh, Janet Lee Foy, Katrina Wuest, Christof Umbach, Peter Storr, Maarten van der Heijden, varalla Maria Colliander, ja supervisory panelissa istuvat Andrew Gardner, Linda Zang ja Henk van Bergen.Tulokset täälläArtikkelia päivitetään