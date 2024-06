Emma Kanerva ja Henri Ruoste maailmanrankingin TOP-50:n paremmalla puolella

Olympialajeista kouluratsastajia on vähiten. Maailmanlistalla heitä on kaikkiaan 434 ja suomalaisia on siinä listattuna kaikkiaan 13.

Maailman ykkönen on Saksan Jessica von Bredow-Werndl, kakkonen on niin ikään saksalainen Isabell Werth ja kolmas on britti Charlotte Fry.

Kouluratsastuksen maailmanranking täällä

Suomalaisten maailmanrankingsijoitukset täällä

Emma Kanerva on paras suomalainen sijoituksellaan 39. Henri Ruoste on raivannut tietään kohti kärkeä ja on jo sijalla 46. Kolmas on Anna Tallberg, sijoituksellaan 146. Joanna Robinson on 167. ja Ville Vaurio 200. Stella Hagelstam on sijalla 204. ja Yvonne Österholm 209.

Kenttäratsastuksessa johtosijaa pitää britti Oliver Townend. USA:n Martin Boyd on kakkonen ja britti Rosalind Carter kolmas.

Laji on tällä hetkellä vahvasti brittiläiskomennossa, sillä 10 parhaan joukosta peräti 8 on Iso-Britanniasta.

Kansainvälisiä ratsastajia on listattu rankingiin 2979 nimeä.

Kansainvälinen ranking täällä

Suomalaiset maailmanrankingissä voit katsoa täältä

Suomalaiset olympiatoivot Sanna Siltakorpi ja Veera Manninen ovat sijoilla 202 ja 427. Kolmas on Axel Lindberg, sijalla 470. Suomalaisia on maailmanrankingissä kaikkiaan 31.

Esteratsastuksen tilanne on toisenlainen. Kv-rankingissä on listattuna 3496 nimeä.

Maailmanrankingiä on pitkään johtanut ruotsalainen Henrik von Eckermann. Britti Ben Maher on kakkosena ja sveitsiläinen Steve Guerdat kolmantena. Ranskan olympiatoivo Julien Epaillard on neljäs ja Itävallan Max Kuhner viides.

Suomalaisia on listattu 20 nimeä. Paras suomalainen, Eveliina Talvio, on sijalla 616. Annina Nordström on sijalla 818, Aura Vasama on 917. ja Anna-Julia Kontio on sijalla 1026.

Esteratsastuksen maailmanranking täällä

Suomalaiset maailmanrankingissä voit katsoa täältä