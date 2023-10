Emma Kanerva Oldenburgin kansallisissa: "Vielä pari kisaa"

Kanerva kilpaili kansallisissa koulukisoissa Burg-Pokalin karsinnoissa Oldenburgissa Bond Girlillä (Borsalino - De Niro), oli kolmas ja sai 73,3 prosenttia, mikä takasi pääsyn finaaliin Frankfurtissa joulukuun puolivälissä.

7-vuotias hannoverintamma on hänen hevosenomistajansa Gert Saborowskin, kuten kaikki muutkin hänen tallinsa hevoset.

Tammalla on vielä pari vuotta matkaa edessä, ennen kuin sillä pääsee GP-luokkiin, mutta Kanerva pitää sitä äärimmäisen lupaavana.

Mitä tähän vuoteen muuten tulee, Kanerva on laskeskellut olevansa hyvällä tolalla olympiarankingissä. Hän on kakkostilalla, 54 pistettä Norjan Isabelle Freeseä jäljessä. Kaksi ensimmäistä saa kutsun. Seuraaviin on eroa sen verran, että heidän kirimisensä ohi Kanervasta on epätodennäköistä. Pistemäärän kasvattaminen on hidasta, kun vain neljä parasta tulosta lasketaan.

"Minun takanani olevat eivät ole sellaisia, joiden voi odottaa saavan yhtäkkiä niin valtavan määrän prosentteja, että pistetilanne siitä muuttuisi. Kisojakin on enää aika vähän jäljellä."

Kanervalla on tänä vuonna vielä kisastartteja edessä.

Stuttgartin maailmancupin osakilpailuun marraskuun puolivälissä saa kaksi hevosta ja Frankfurtissa on joulukuun puolivälissä myös viiden tähden kierros, Burg-Pokal -finaalin yhteydessä, jonne Kanerva toivoo saavansa ainakin yhden vanhemman hevosen mukaansa.

Kanerva jäi viime viikonloppuna yllättäen pois Herningistä.

Hän kertoo syyksi henkilökohtaisen tilanteen, mikä esti lähtemästä. Hevoset ovat molemmat hyvässä kunnossa ja hyvinvoivia. Eikä ollut erimielisyyttä omistajankaan kanssa.

"Joskus voi tulla sellainen syy, mikä pakottaa jäämään kotiin. Minulle tuli tällä kertaa sellainen syy", hän muotoilee.