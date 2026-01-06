Kiireinen yrittäjä Emma Kanerva palaa GP-radoille 15-vuotiaan hannoverintamman satulassa

Viimeisin kansainvälinen tulos on elokuulta 2024. Sen jälkeen Greek Air myytiin. Myöskään Greek Airia ei ole kv-listoilla ratsastajavaihdoksen jälkeen näkynyt, mutta uutta on luvassa. Tavoitamme Emma Kanervan kotimatkalta Saksaan. Hän osallistui SRL:n Haikon kartanon kuivaleirille Suomessa ja lensi illalla kotiin.”Oli oikein hyvä kuivaleiri, hyvät esitelmöitsijätkin. Näitä saisi vaan olla useammin”, kertoo Kanerva.Hän kertoo, että hänellä on uusi GP-tason tamma muiden hevostensa lisäksi.”Tai uusi ja uusi, on tämä 15-vuotias MSJ Top Secret (Totilas - Dacaprio ) ollut mulla jo jonkin aikaa, mutta se on ollut vähän puolitekoinen, ei kisakunnossa. Olen vaan kasvattanut sen kuntoa, mutta sillä oli pieni sairaslomakin ennen joulua. Nyt kyllä on palattu treeniin ja keväällä on tarkoitus kisata GP-tasolla jossain. Hevosella on kuitenkin aika vähän kisakokemusta, että aloitellaan hiljakseen.”Hevonen on mennyt yhden kansainvälisen GP:n britti Alexander Harrisonin kanssa vuonna 2023 ja sitä pikkukierrosta Amy Woodheadin kanssa vuonna 2020. Viisi varsaakin tehnyt tamma tuli Kanervalle toiselta Emmalta, kasvattajaltaan Emma Blundellilta, kuten myös 7-vuotias MSJ Duchess (Don Federic - Fidermark).”Se on hieno hevonen, mutta tosi iso kooltaan ja nämä isothan monesti kehittyvät hitaammin. Mutta yhtään ei kannata kiirehtiä, hevonen ottaa sen ajan minkä se ottaa.”Toinen lupaava 7-vuotias on tamma Zicily Rocca (Blue Hors Zackerey - Fürstenball). ”Se on paljon pienempi ja ehkä valmiimpi. Tekee piruetit.”Olet nyt ollut itsenäinen yrittäjä vuoden verran, miten bisnes on lähtenyt sujumaan?”Hyvin. Minulla oli asiakkaita jo aiemmin, joten en ihan nollasta joutunut lähtemään. Ja kun olen ollut täällä ja pari vuosikymmentä, niin kyllä minut tunnetaan ja tiedetään. Toki oman firman pyörittämisessä on monta uutta asiaa opeteltavana, varsinkin kun saksalainen byrokratia on oma lukunsa. Onneksi minulla on apuna miesystäväni isä joka on yrittäjä. Hän on auttanut ja neuvonut minua monessa.”Entä valmentaminen, olistko kiinnostunut valmentamaan Suomessa?”Tällä hetkellä olen niin varattu ja kiireinen oman tallin ja bisneksen pyörittämisessä, että se ei valitettavasti ole mahdollista.”Los Angelesin olympialaisiin on vajaa kolme vuotta ja olympialaiset ovat tietenkin Emma Kanervan tavoitteena. Millä hevosella, se on vielä auki. Mutta lahjakkaan nuoremman hevosenhan ehtii vielä kouluttaa. Ainakaan se ei Kanervan tapauksessa jää kiinni kouluttajan taidoista.”No joo, olenhan mä aika monta hevosta kouluttanut GP-tasolle”, naurahtaa Kanerva ja jatkaa ajamistaan kohti kotia..Kouluratsastaja Emma Kanerva sai pienemmän apurahan - ainoana ratsastajana avustusta olympiakomitealta.Emma Kanerva aloittaa tammikuussa oman yritystoiminnan ilman olympiahevostaan Greek Airia