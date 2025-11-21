Kaikki alkoi tallinvintiltä
Kaikki alkoi tallinvintiltäKuva: Paula Rintamaa
Ratsastusuutiset

”En voi uskoa että Laukka-korusarja on jo kymmenvuotias”, hämmästelee Marko Björs korusarjansa juhlissa

Kultaseppämestarit ovat loihtineet korusarjan kunnioittamaan hevosta Marko Björsin ideoiden pohjalta.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi