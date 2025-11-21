”En voi uskoa että Laukka-korusarja on jo kymmenvuotias”, hämmästelee Marko Björs korusarjansa juhlissa

Kun Tillanderin toimitusjohtaja Katja Warborn sai 10 vuotta sitten idean hevosaiheisesta korusarjasta, ei kukaan ajatellut, kuinka isoksi ja suosituksi Laukka-sarja tulisi nousemaan.Sarjan korusuunnitettelijaksi ja keulakuvaksi haluttiin, kukas muu kuin Marko Björs.”En missään tapauksessa halunnut, että sarja saisi minun nimeni”, kertoo Björs ja lisää, että Laukka-nimeen päädyttiin pienen yhteisen pohdinnan jälkeen.”Elämän laukka”, hän muistelee.”Kaikki alkoi sitten siitä, kun etsin tallinvintiltä erilaisia kuolaimia, suitsien osia ja muuta, Keskustallin vintiltä hain hevosenkenkiä ja kengitysnauloja. Nämä sitten kaadoin pussista kultaseppämestari Jouni Salon eteen pöydälle ja ajattelin että mitäköhän tästäkin tulee”, nauraa Björs.Jouni Salo piirsikin ensimmäiset mallit Björsin ideoiden pohjalta, ja ne tekivät Björsiin suuren vaikutuksen.”On ollut hienoa seurata korualan superammattiklaisten työtä! Minulle on tärkeintä että koko sarja kunniottaa upeaa eläintä, hevosta! Jokaisella korulla on oma tarinansa.” .Korujen takana ovat kultaseppämestarit Jouni Salo ja Otto Lamberg, joille Marko Björs kohdistaa suuren kiitoksensa. Laukka-korusarjaan tulee joka vuosi uusia koruja, ja tänään, korujen 10-vuotisjuhlassa, paljastettiin uudet korut. Otto Lamberg kertoo, että korusarjan menestykseen kyllä uskottiin alusta alkaen, mutta sen menestys on silti yllättänyt odotukset..Laukka-sarjan kymmentä vuotta oli Tillanderin liikkeeseen saapunut juhlimaan iso joukko Björsin ystäviä, hevosihmisiä ja muita kutsuvieraita. Toimittajan silmään osuivat ainakin juuri kouluratsastuksen MM-kisatuomariksi kutsun saanut Mascha Colliander, Tom Gordin, Jutta Koivula, näyttelijä ja ratsastusharrastaja Riitta Havukainen, kouluvalmentaja Jasmin Sikström, Riittä Pihlajamäki, kouluratsastaja Susanna Hyypiä, artisti Sonja Lumme ja moni muu. Tomi Metsäketo lauloi upeasti kutsuvierasyleisölle.