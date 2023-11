Ensi sunnuntaina Teams-vaalipaneeli SRL:n puheenjohtajakandidaateille

Kaikki neljä ehdolla olevaa, istuva puheenjohtaja Marjukka Manninen, Annaliisa Aarnio-Wihuri, Kari Kallonen ja Tarja Teräväinen, ovat lupautuneet mukaan keskustelemaan.

Manninen tosin varauksella, sillä hän on sunnuntaina Mexico Cityssä FEI:n vuosikokouksessa Suomen edustajana. Aikataulua on kuitenkin yritetty muokata niin, että se mahdollistaa osallistumisen Manniselle. Alkamisajankohta hänelle on aamulla klo 7 Meksikon aikaa, ennen FEI:n kokouspäivää.

Koska tilaisuus ei ole sidottu SRL:n vaalivaliokuntaan, myös Aarnio-Wihuri pääsee kertomaan omista teemoistaan.

”Ja mikäli vielä joku musta hevonen ehdokkaissa on, niin mukaan vaan! Ei hänenkään kannata odottaa vaalisunnuntaille!” Teräväinen puolestaan kannustaa.

”Kaikki etukäteen annettu tieto on aina hyväksi.”

SRL:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään Scandic Helsinki Aviacongressissa hybridikokouksena 26.11. alkaen klo 11. Sitä edeltää lauantain ratsastusfoorumi.