Ensi viikolla hän tulee – paikat valmiiksi maailmantähti Ingrid Klimkelle ja hänen klinikkaratsastajilleen

Hiekka ehdittiin siirtää säilöstä pihalta sisälle maneesiin juuri ennen kuin pakkaset alkoivat. Seuraavaksi sitä levitetään Ainon sementtipohjalle ja paljon. "Ei ehtinyt jäätyä", Juho Norilo huokaa helpotuksesta. Järjestelyt ovat siis hyvässä vaiheessa ja tulee ollakin. Ensi viikon viikonloppu on aivan pian täällä. .Ratsastajat klinikassaLauantaina ja sunnuntaina 17.-18.1. Ainossa nähdään seuraavat ratsastajat:Piia Pantsu-Jönsson KOM Queen of HeartsEmil Jönsson Casino AulankoStella Hagelstam Hagels Prince NassakJohanna Vainio Labyrinth CMLPatricia Ivanitskiy Birte StarAxel Lindberg Quelle BonneKirsi Oksanen ConbasoArvi Martikainen Pin Rock's BrewingtonSilva Timonen Melissa L/JackiediezaSofia Granat LecafuJenna Lamminen Katallin FiinadonnaFanni Savolainen Gardenhill LadSaima Alitalo Hagels Grigorino. . Miten klinikkaratsastajat valittiin?”Päämääränä oli monipuolisuus. Eri ikäisiä ja eri koulutustasoilla olevia hevosia, ja eri ikäisiä ja uransa eri vaiheissa olevia ratsastajia. Ja ajattelin, että olisi hyvä saada mukaan useampia FWB-hevosia. Osa ratsastajista haki klinikalle meidän somen kautta, osaa kontaktoin itse ja tarjosin paikkaa, ja SRL nimesi neljä nuorta esteratsastajaa jotka liitto halusi mukaan. Tietenkin se, että Piia Pantsu-Jönsson ja Stella Hagelstam ratsastavat klinikalla, on fantastista. He ratsastavat parina, ja Piia ratsastaa yhdella Stellan hevosella.”Mukana on myös Piia Pantsun poika Emil Jönsson.”Emil ratsastaa ihan ensimmäistä kertaa Suomessa. Muistan hänet hyvin, hän oli ihan pikkupoika kun olin aikoinaan Piian luona treenaamassa. Ja miten hieno ura vasta 18-vuotiaalla kaverilla onkaan, hänhän kilpailee Ruotsissa 150-tasolla. Ainossa hän ratsastaa Salla Varentin Breeders-voittaja Casino Aulangolla (Casino Berlin – Lados BRD). Emil on hienon ruotsalaisen valmennussysteemin tulos ja varmasti auttaa myös, kun äiti, isä ja isoisä ovat olympiaratsastajia”, Norilo naurahtaa.Ingrid Klimken klinikkaa on Ainossa odotettu pitkään. Ensi viikolla hän tulee. Miten kaikki oikein sai alkunsa, Juho Norilo?”Katrin (Siltala-Norilo) kanssa mietittiin, että alkuvuoteen ratsastusyhteisö kyllä tarvitsee jonkun tapahtuman. Toki meillä on talo täynnä lähes koko ajan, valmennuksia ja muuta, mutta ajateltiin että joku huippuklinikka olisi paikallaan.”Norilo kertoo, että ajatus Klimkestä pulpahti hänellä mieleen ”varmaan jollain pitkällä iltaöisella ajomatkalla, kun palasin joltain valmennusreissulta. Koska Ingrid Klimkehän on legenda, jo hänen isänsä, moninkertainen olympiavoittaja Rainer Klimke oli legenda”.Norilo kertoo, että Klimken pehmeä ja hevosystävällinen ratsastus on juuri sitä mitä nykyään halutaan. Asia eteni, Norilo otti yhteyttä Klimken mananageriin ja neuvottelut alkoivat. Norilo toimitti Klimkelle paljon tietoa ja kuvia Ainosta ja Ainon historiasta.”Ingrid pitää vain kaksi klinikkaa vuodessa ja oltiin tosi onnellisia, että hän päätti että toinen klinikoista on Ainossa. Aikataulua jouduttiin odottelemaan, koska Klimke halusi ensin tietää vuoden 2026 kisakalenterin, ja klinikka sovitettiin siihen aikatuluun.”Keskustelut jatkuivat managerin kanssa. Manageri kertoi, mitä Ingrid Klimke oli tehnyt muilla klinikoilla ja Juho Norilo kertoi millaisia toivomuksia heillä oli.”Niin sitten päädyttiin tähän pian nähtävään malliin, ja kyllä siitä tulee meidän näköinen klinikka”, kertoo Norilo.Mitä Juho Norilon omaan elämään kuuluu?”Kiitos hyvää, tosi paljon on töitä ja niinhän pitääkin olla. Ykkönen on kuitenkin perhe, Katri ja meidän 7 kuukautta vanha tytär Matilda. Meillä on varsoja ja nuoria hevosia täällä Ainossa ja muualla, yksityistalli on täynnä asiakkaita. Katrille ja hänen isänsä puolisolle Mialle tuli juuri PRE-ori Espanjasta.”Hankittiinko Katrille PRE-ori?”Juu, Katri satsaa nykyään vahvasti kouluratsastukseen.”Entä oma kisaurasi?”En missään tapauksessa sulje pois kilpailemista tulevaisuudessa, mutta sen aika ei ole nyt. Ehkä muutaman vuoden päästä."Norilo vaihtaa takaisin Ainon kuulumisiin."Meillä on nyt talvella tulossa vielä kisoja, Mascha Collianderin rataharjoitus ja vielä suurta kiinnostusta herättänyt Karolina Forsströmin maastakäsittelyklinikka. Helmi-maaliskuu vedetään henkeä ja sittenhän alkaakin kohta jo ulkokisojen kausi.”Nuori perheenisä vaikuttaa todella tyytyväiseltä elämäänsä..Kuka?Kehtaako Klimken kohdalla edes kysyä, kuka hän on?Saksalainen Ingrid Klimke, 58, on ratsastaja, jolla riittää olympia-, MM- ja EM-mitaleita.Vaikka kilpaileekin kansainvälisellä GP-tasolla myös kouluratsastuksessa, Klimke mielletään ennen muuta kenttäratsastajaksi. Tässä lajissa hän on osallistunut viisiin olympialaisiin ja Badmintonin kaltaisiin maailman vaikeimpiin kenttäkilpailuihin useita kertoja.Klimke muistuttaa maanmiestään Marcus Ehningiä siinä, että kun joltakin ammattiratsastajalta kysyy kuka on hänen esikuvansa, kouluratsastajat vastaavat keskimääräistä useammin Klimken ja esteratsastajat Ehningin. Kummallakin on klassisen eleetön ja kevyt, hevosta kunnioittava ratsastustyyli.Klimken valmentajia ovat olleet Christopher Bartle ja Hans Melszer. Hän on aviossa Andreas Busackerin kanssa ja kahden tyttären äiti. Veli Michael kilpailee kansainvälisessä kouluratsastuksessa.Ei mikään ihme, sillä isä, kuuden olympiakultamitalin haltija Rainer Klimke (1939-1999) on kouluratsastuksen legenda yli muiden, muun muassa Kyra Kyrklundin esikuva.