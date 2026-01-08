Ainossa on oltu puuhakkaina. Ingrid Klimke on pian täällä!
Ainossa on oltu puuhakkaina. Ingrid Klimke on pian täällä!Kuva: Ratsastuskeskus Aino
Ratsastusuutiset

Ensi viikolla hän tulee – paikat valmiiksi maailmantähti Ingrid Klimkelle ja hänen klinikkaratsastajilleen

Ratsastuskeskus Ainon klinikkaa on odotettu kauan ja hartaasti.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi