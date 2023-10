Eolita ei tule Horse Show'hun

Jone Illi kilpailee Jäähallissa Celtas Quillianilla ja Gregory Greenillä.

Tammalla havaittiin lämpöä, kirjoittaa Sanna Illi somesivuillaan.

"Viime kilpailun jälkeen hevoset ovat ottaneet rennommin, viettäneet aikaa tarhassa ja hölkkäilleet kevyesti. Kuntoa ja lämpöjä on seurattu, jokainen on hierottu ja kengitetty. Kaikki on valmista HIHSiä varten. Lauantaina illalla Elsalla kuitenkin lämpö vähän normaalia enemmän. Silloin sitä ajattelee, että ehkä tarhassa hieman touhunnut ennen mittausta. Sunnuntaina aamulla kuitenkin edelleen normaalilämpöä korkeampi, vaikka hevonen pirteä oma itsensä, heinät maistuu ja juo hyvin.

Päätetään ottaa verikoe Tampereen Hevosklinikkan ehdotuksesta. Hyvä niin. Verikokoe kertoo, että hevonen ei ole kilpailukunnossa ja tulehdusarvot ovat koholla.

Elsa saa jäädä kotiin ja kääntää katseet kohti kautta 2024 .

Muut hevoset ovat kunnossa. Viimeistelytreenit maanantaina hypätty ja Scott, Keke, Santtu ja Maisa ovat valmiina jäähallin areenalle."