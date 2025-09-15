Olympiavoittaja Eric Lamaze julkaisi oman näkemyksensä siitä, missä hänen tämänhetkisissä hevoskauppariidoissaan mennään.
Olympiavoittaja Eric Lamaze julkaisi oman näkemyksensä siitä, missä hänen tämänhetkisissä hevoskauppariidoissaan mennään. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Eric Lamaze väittää keskeltä hevoskauppariitaa, että vastapuoli käyttää "prosessitaktiikkaa"

Kanadalainen olympiakultamitalisti näkee, että hänen varojensa jäädytys on strateginen keino yrittää saada hänet häviämään oikeusjuttu.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi