Eric Lamaze väittää keskeltä hevoskauppariitaa, että vastapuoli käyttää "prosessitaktiikkaa"

Olympiaurheilija Eric Lamaze käytti tänään 15.9. hevosalan mediatoimisto R&B Presseä apunaan tiedottaakseen oman näkemyksensä viimeisimmästä oikeuden tuomiosta, jossa hänet velvoitettiin maksamaan 5,5 miljoonan edestä korvauksia muun muassa Nikka vd Bisschop -hevosen kaupasta hevosen entisille ja nykyisille omistajille, joista ensimmäiset katsovat saaneensa liian vähän rahaa ja väittävät, että hevonen myytiin heidän tietämättään ja toiset katsovat maksaneensa liikaa. Keskellä juridista sotkua Lamaze väittää, että hänelle ei ole annettu mahdollisuutta puolustautua, sillä hänen tililtään on jo vuonna 2023 jäädytetty 1,8 miljoonaa dollaria vastapuolen vaatiessa vakuuksia. Näihin varoihin kuului myös Lamazen osa-omistuksessa ollut Nikka. Lamaze huomauttaa, että tamma oli niin ikään määrätty pysymään takavarikossa Floridassa eikä sitä olisi saanut liikuttaa sieltä, mutta kuitenkin se nähtiin kilpailemassa osavaltion ulkopuolella jo tuona vuonna. Alunperin hevosen ostanut perhe Rein oli Lamazen kanssa vastaajana hevosen omistanutta Lorna Guthrieta vastaan, mutta vaihtoi kesken kaiken puolta ja molemmat alkoivat syyttää Lamazea. Lamaze on saanut riitelyssä osavoittoja, viime huhtikuussa hän voitti valitettuaan 1,4 miljoonan dollarin velkomustuomiosta. Jäädytettyjä rahoja ei ole palautettu, vaikka Lamaze väittää, että tuomioistuimet ovat palautusta vaatineet. Tämä on johtanut siihen, että Lamaze on varaton ja kykenemätön puolustamaan itseään. Hän kutsuu tätä juridiseksi ansaksi ja kuvailee vastapuolen toimintaa prosessitaktiikaksi, jossa vastapuolen toimintaa yritetään erilaisin keinoin vaikeuttaa, Lamazen tapauksessa niin, että rahaa puolustautumiseen ei enää ole. Jopa Lamazen voittamat, Reinin perheelle heidän olohuoneensa koristukseksi lainaamat olympiamitalit on takavarikoitu. Lamaze muistuttaa, että yhteistyö perheen kanssa on ollut myös onnistunutta, sillä hän on löytänyt Reineille muitakin hyviä hevosia, muun muassa My Clementinen, joka juuri hiljattain voitti kaksi suurta luokkaa Spruce Meadowsissa samalla ratsastajalla, nuorella ranskalaisella Nina Mallevaeylla kuin Nikka vd Bischopkin. Hänellä on osuutensa myös ratsastajan taitoihin. Nykyään Reinin perheen ratsastajana toimeentulonsa hankkiva 25-vuotias Mallevaey työskenteli vielä muutama vuosi sitten Eric Lamazen kanssa Torrey Pines -tallilla ja oli tämän valmennuksessa. Nikka-tammaa hän alkoi ratsastaa tuolloin, vaikka se välillä kävikin Beth Underhillin ja Erynn Ballardin satulan alla. World of Showjumping -sivuston jutussa Mallevaey kehuu Lamazen valmentajana maasta taivaaseen. Päätöstään lähteä 21-vuotiaana hevoskauppias Stephan Conterin vinkistä Lamazen oppiin hän kutsuu elämänsä parhaaksi. .Lamazen vastoinkäymiset jatkuvat eri oikeusasteissa, viimeisin tuomio Floridassa määrää 5,5 miljoonan korvauksiin hevoskauppahuijauksessa