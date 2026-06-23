Sofia Granatille ja Annika Grönroosille ERKKI ry:n stipendit – yhdistys haluaa Suomeen toiset kv-estekisat

Esteratsastuksen kannatusyhdistys ERKKI ry on toiminut pian kolme vuotta. Vuoden 2026 puheenjohtajana toimii Anu Tuomi. Yhdistyksen tavoite on tukea esteratsastusta ja esteratsastajia kaikilla mahdollisilla tavoilla. Nyt on jaettu stipendit kahdelle nuorelle esteratsastajalle.”Kyllä, Sofia Granat ja Annika Grönroos saivat stipendit arvoltaan 800 euroa. Me rajasimme stipendit junioreihin ja nuoriin ratsastajiin, ja rajasimme vielä, että stipendi pitää käyttää kv-kisakustannuksiin”, Tuomi kertoo. Saitteko paljon hakemuksia?”Hakijoita oli 14, ja täytyy sanoa että kaikki hakemukset olivat todella hyviä! Valinta oli vaikea. Nuoret perustelivat asiansa vakuuttavasti ja kertoivat myös ei vain tulevan kauden, vaan myös pitkän tähtäimen suunnitelmistaan.”Anu Tuomi kertoo, että stipendejä tullaan jakamaan tulevaisuudessakin, summa ja stipendin saajien määrä voi vaihdella vuosittain.Muutakin on mielessä:”ERKKI syntyi siitä ajatuksesta, että Suomeen pitää saada lisää hallikisoja talvikaudella, että turvataan riittävä kisatarjonta esteratsastajille myös hallikaudella. Olemme järjestäneet kisoja, mutta vähän niinkuin hätävara-järjestäjinä, jos ketään muuta järjestäjää ei löydy. Mutta alkaa kisajärjestäjäksi, se ei ole meidän ykkösavoitteemme.”Vaan mikä?”No saada Suomeen toinen kansainvälinen estekisa HIHS:in lisäksi. Tarkoitus on kerätä rahaa erilaislla tapahtumilla ja klinikoilla sitä tavoitetta varten. Kyllähän me KorKin toiminnasta olemme katsoneet vähän mallia. Olemme jo aloittaneet neuvottelut Hevosopiston kanssa, mutta mitään ei ole vielä sovittu tai lyöty lukkoon. Paljon täytyy tehdä laskelmia.”Ajatteletko, että saisimme Suomeen ja Ypäjälle kv-esteratsastajia?”Se ei niinkään, vaan haluamme tarjota suomalaisille ratsastajille mahdollisuuden harjoitella kansainvälisiä kilpailuja. Niin ratsastajille kuin myös toimihenkilöille. Jos Suomesta on vaikea ponnistaa maailmalle ratsastajana, mutta kyllä se on vaikeaa toimihenkilöillekin! Asioita täytyy päästä harjoittelemaan.”Pakkohan se on kysyä: onko teillä näkemystä SRL:n nykyisestä tilanteesta?”Ei, Esteratsastuksen kannatusyhdistyksenä ei. Olemme kyllä liiton jäsen, mutta kun kaikki hallituksemme jäsenet ovat omien seurojensa jäseniä ja voivat halutessaan vaikuttaa niiden kautta, sovimme jo alun alkaen että ERKKI ei politikoi.”.ERKKI ry:n hallitus:Anu Tuomi, pjJohanna MikkolaMiia MaukonenHanna-Maria KorpiMarjo MoilanenSalla VarentiPerttu Pasuri Mirka NukarinenPirjo HuruCecilia GundersbyMari MineoHanna Heikinheimo