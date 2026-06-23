Anu Tuomi johtaa ERKKI ry:tä.
Anu Tuomi johtaa ERKKI ry:tä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Sofia Granatille ja Annika Grönroosille ERKKI ry:n stipendit – yhdistys haluaa Suomeen toiset kv-estekisat

ERKKI jakaa stipendejä ja haaveilee kansainvälisistä kisoista, mutta ei politikoi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi