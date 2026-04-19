Essi Horttanainen ja Mikael Forstén "tasapäätulokseen" Ypäjän Spring Finalsien pääluokassa

Näin harvinainen lopputulos lauantain 135-luokkaan saatiin siten, että luokassa tapahtui toisen ratsukon ajanoton suhteen virhe.Mikael Forsténin Samorado pysähtyi sontimaan kellon käynnistyttyä, mutta ennen lähtöviivan ylittämistä, mutta tätä ei ajoissa huomattu ja kelloa ei pysäytetty. Säännöt tällaisessa tapauksessa määräävät tasatuloksen.135-luokka oli viikonlopun pääluokka, sillä 140-luokkaa ei järjestetty.Essi Horttanaisen voittoratsu on omakasvatti FWB-tamma Diamante de Dragon (Diamant de Plaisir - Quintus) , jolla hän viime vuonna voitti Finnderbyn.Finnderby on suunnitelmissa tänäkin vuonna elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, jos kohta se on harmittavasti päällekkäin SM-kisojen kanssa, joka on se toinen tavoite."On siis pakko valita, sillä molemmat samana viikonloppuna ovat kaiketi liikaa. Ihan niin kovaa kuntoa ei tälläkään hevosella ole."Ypäjällä rata meni hyvin ja sujuvasti, ja oli hyvä ja rytmikäs.Tänä vuonna on tarkoitus vakiinnuttaa 135-140 -taso. Ensi viikonloppuna on seuraavat kisat Tampereen hevosmessuilla, Hankkija Masters 130-luokka.Dragon-hevosia on enemmänkin, Dragonissima (Clintissimo) ja Dragon's Action (Inter Action), kaikki entisen kilpatamma Ameranten (Quintus - Corsair de Vauban) jälkeläisiä, ja kaikkien niiden kanssa kilpaillaan.Ratsastuksenopettajana työskentelevällä Horttanaisella tulee syyskuussa 25 vuotta täyteen saman työnantajan kanssa. Työnantaja on Keravan Ratsastuskoulu ja Simo Leppänen."Simppa on kauhean reilu ja sen saa innostumaan kaikesta sellaisesta mistä itsekin kiinnostuu. Ja vielä kun ajatuksetkin menevät yksiin hevosten treenaamisesta, niin ei siinä enempää tarvita", Horttanainen summasi viihtymisensä perusteet. Ida Nieminen voitti Noki-Pörnällä finaaliluokan metrin esteillä, muttei Finnhorse Cupia, johon hän ei kaudella juuri osallistunutkaan. Cup meni Linnea Haukilehdolle ja Ypäjä Rokille, sunnuntain luokassa kakkoseksi sijoittuneille. "Tämä on hevonen, joka tekee kaiken satasella ja suurella sydämellä", Nieminen kuvaili hevostaan. Esteratsastus on Niemisellä ja Noki-Pörnällä sivuharrastus, sillä ratsukon päätähtäin on kenttämestaruuksissa, joissa toissa vuonna saatiinkin pronssia. Kenttäkausi alkaa ensi kuussa Ypäjällä. Finnhorse Cupin finaaliluokan tulokset täällä