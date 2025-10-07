Essi Horttanainen voitti Stable Novassa – kisoja valikoidaan ratsastuksenopettajan budjetin mukaan

Mukana oli viisi hevosta ja sairastelu pidettiin kurissa asenteella:"Totesin itselleni, että ilon kautta. Teen tätä, koska tämä on kivaa", Horttanainen sanoo.Mukana olivat kaikki omakasvatit, jotka "pystyvät liikkumaan satulan alla", eli kolme Horttanaisen entisen kilpatamman Ameranten (Quintus - Corsaire de Vauban) jälkeläistä. Esikoisella eli Diamante de Dragonilla (i.Diamant de Plaisir) tuli voitto 130-luokassa, mutta muutkin hevoset hyppäsivät hyvin pienemmissä luokissa."Kivat kilpailut ja kivat radat", Horttanainen kertoo.Hallikauden Simo Leppäsen valmennettava aikoo ottaa kisa kerrallaan, nostaa hevosten tasoa ja pitää rutiinia yllä. Keravan ratsastuskoulussa ratsastuksenopettajana työskentelevä Horttanainen valikoi kisoja kustannusten mukaan, mutta myös työajat vaikuttavat. Ratsastustunteja hän pitää maanantaista perjantaihin."Budjetit ovat ratsastuksenopettajalla rajalliset. Valkkaan kisoja, joissa en ole kolmea päivää ja pääsääntöisesti sellaisia, joissa ei majotuta."Ypäjä on poikkeus, sillä hänen vanhempansa asuvat Loimaalla, joten majapaikka järjestyy sekä hevosille että ratsastajalle.Viisivuotiasta clintissimolaista Dragonissimaa hän pitää kasvateistaan lahjakkaimpana, vaikka se oli oikeastaan vahinkovarsa."Mulla oli valittuna ihan eri ori sille tammalle, mutta sinä aamuna kun se piti siementää, se ei halunnut luovuttaa siementä. Clintissimosta oli tulossa isompi spermasatsi samaan siittolaan, joten se jaettiin kahdelle tammalle. Tosin halusin nuoren ranskalaisen oriin enkä vanhaa saksalaista!"Dragonissimolla on nyt 1-vuotias varsa, jonka isä on Temptation van het Schaeck. Sekä emän että varsan toinen omistaja on Katariina Hietaranta, joka toimii myös Horttanaisella aina kisoissa apuna.Arjessä riittää tekemistä, kun työ ja harrastus menee sopivasti sekaisin. "Aloittaa aamulla aikaisin ja jatkaa illalla riittävän pitkään, niin kerkeää kaiken tekemään."Pieni flunssa ei myöskään estä illan ratsastustuntien pitoa, vaikka pieni huoli äänen kestämisessä Horttanaisella on. On myös harjoituksia, joissa opettaja puhuu vähemmän. Oppilailla voi teettää itsearviointia tai harjoituksia, joissa he arvioivat toisiaan."Esimerkiksi voi teettää tehtäväradan, jonka jälkeen he antavat palautetta ja keskustelevat siitä, miten meni."Oppilailla olisi hyvä teettää täällaisia harjoituksia säännöllisesti."Siinä tulee lisää ideaa ratsastukseen, kun ei aina joku muu sano vaan joutuu itse ajattelemaan mitä on tapahtunut. Opettajalle vain on välillä vaikea muistaa olla hiljaa, sillä on helpompi neuvoa", Horttanainen kertoo..Tulokset 130 cm