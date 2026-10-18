Ratsastusseura KiVa ry:n voittoisa joukkue.
Ratsastusseura KiVa ry:n voittoisa joukkue. Kuva: Terhi Penttilä
Ratsastusuutiset

Esteiden joukkuehallimestaruus Mäntsälään – "Menestys tai menestymättömyys koetaan yhdessä"

Starttien vähyys huolestuttaa voittajajoukkuetta.
Julkaistu
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