Esteiden joukkuehallimestaruus Mäntsälään – "Menestys tai menestymättömyys koetaan yhdessä"

Ypäjällä jatkettiin syksyä Ypäjä Horse Show’lla, jossa hypättiin muun muassa ratsastusseurojen välisistä joukkuehallimestaruuksista. Kuten joukkuekilpailuissa aina, tilanteet muuttuvat hyvin herkästi, mutta lopulta voittajasta ei ollut epäselvyyttä. Mestaruus matkasi Ratsastusseura KiVa ry:n kotikonnuille Nummisiin, Mäntsälään. Joukkueita olisi tosin saanut olla enemmän paikalla.Joukkueenjohtaja Ville Vainion mukaan seurassa on aktiivista osallistumista mestaruus- ja joukkuekilpailuihin. Tämä mentaliteetti on nykyään harvalla. Lähtöviivalle sunnuntain joukkuehallimestaruuksiin saapui vain kuusi joukkuetta, mikä on aika vähän.”Olen huomannut valitettavasti saman. Itsekin olen huolissani tästä ilmiöstä, että joukkueita ei juurikaan tule. Jos hyvin menee, joskus on kymmenisen joukkuetta, mutta yleensä lähempänä viittä kuin kymmentä”, pohtii Vainio.Miksi sitten kilpailla näissä kisoissa? Vainio liputtaa yhteisen tekemisen kulttuuria ja sen merkitystä.”Aina kun olemme joukkuekisoissa olleet, siinä on hyvä yhteisöllinen tunnelma. Menestys tai menestymättömyys koetaan yhdessä.”.Missä starttaajat?Joukkueen ankkuri Tuisku Kivikoski-Vainio on aikanaan edustanut isompaa seuraa, jolloin kaikista joukkuepaikoista aina kamppailtiin.Miksi starttaajia on nykyään vähemmän?Kivikoski-Vainio pohtii, että pienemmissä seuroissa tietyntasoisista hyppääjistä, esimerkiksi SM-joukkuetasolla, voi olla pulaa. Toisaalta tunnettuja ammattiratsastajia seurojen väliset estemestaruudet eivät ehkä kiinnosta. Pitäisikö näitä tapahtumia markkinoida enemmän? Seuralle sunnuntainen voitto on kuitenkin merkittävä.”Luulen, että meille mestaruus on isompi juttu. Olemme pieni seura. Tänään ratsastivat siskoni (Milka Lohiniva) minun hevosella, joka on jäänyt jo vähän vähemmälle käytölle, sekä kaksi valmennettavaani Jenni Kiiski-Vuori ja Inka Palorinne”, hän kertoo.Ratsastusseuran peruskivi on KiVa-talli, jossa on yksityisiä hevosia ja Kivikoski-Vainio valmentaa. Ratsastusseura on päässyt jo SM-joukkuetasolla mitalin syrjään ja tahtoo menestyä tulevaisuudessa sielläkin. Tavoitteellisuutta pienessä seurassa siis on. Kaikki kannustajat eivät päässeet sunnuntain iltakisoihin kannustamaan, sillä aikaiset kouluaamut kutsuivat – tulevissa seuran pikkujouluissa juhlitaan paremmin yhdessä..Voittoa juhlivat Ratsastusseura Kiva ry:n riveissä:Inka Palorinne – Georginia ZMilka Lohiniva – High Hopes 3427Jenni Kiiski-Vuori – May LacandaTuisku Kivikoski-Vainio – Espinho.Kaikki tulokset täällä..Tuisku Kivikoski-Vainion I'm Yours -huippuruunalla sääriluun murtuma: "Olemme varautuneet siihen, että tämä tarina oli nyt tässä"