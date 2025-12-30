Katse tulevaan kauteen, joka näyttää valoisalta.
Kuva: Tuula Kontio
Esteranking 2025: Kärjessä tehokasta tulostehtailua, mutta takana rintama laajenee

Vaikka kauden todelliset kohokohdat jäivät puuttumaan, oli esteratsastajien otteissa niin paljon hyvää, että kaudelta 2026 voi odottaa mitä vain.
Julkaistu
