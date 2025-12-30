Esteranking 2025: Kärjessä tehokasta tulostehtailua, mutta takana rintama laajenee

Vuosi 2025 oli lupauksia herättävä suomalaisen esteratsastuksen saralla. Ensinnäkin FEI:n Longines-rankingpisteitä keränneiden määrä nousi kymmenellä ratsastajalla: yhteensä 28 suomalaisratsastajaa keräsi rankingpisteitä, joita saa sijoituksista 145-tasolta lähtien.Joulukuun rankingissa suomalaisista paras on Anna-Julia Kontio, sijalla 460.”Siitä on muutama vuosi kun näin on viimeks ollut. Se oli tosi iloinen yllätys itse asiassa”, Kontio kommentoi.Hyvin mennyt vuosi näyttää sen, mikä on tässä lajissa tärkeää: kärsivällisyys ja jatkuva eteenpäin meneminen.Kontio kehuu Jay Jay van de Mottelhoevea, joka on hypännyt tässä vaiheessa 21 ranking-luokkaa ja saanut pisteitä niissä 19 kertaa.”En mä tiedä missään tollasta tilastoa.”Ratsukon kemiat toimivat, ja usean vuoden yhteistyön ansiosta yhteinen kieli on selkeä.”Me tunnetaan toisemme tosi hyvin. Se on aika herkkä hevonen.” Ensi vuodelle ei ole päätavoitetta.”Että pystytään pitämään yllä tätä tasoa ja Cayadina vakiinnuttaisi kansainvälisen ison tason”, Kontio kertoo.FEI:n rankingtilastossa toiseksi paras suomalainen antoi tulevaisuutta ajatellen toiveita herättäviä ilonaiheita. Esteratsastuksen arvokilpailuissa nähtiin useamman vuoden tauon jälkeen suomalaisedustaja, kun Annina Nordström hyppäsi Fuzhoullaan (Harley - Chin Chin) La Corunan EM-kilpailuissa. Ratsukko suoritti hienosti kaksi ensimmäistä päivää, hypäten 2. päivän nollilla. Semifinaalissa matka päättyi lähestymisvirheeseen ja Nordström oli lopputuloksissa sijalla 56. Seniorijoukkueen kauden päätavoitteet eivät edes olleet EM-kisossa vaan nations cupin EEF-liigassa, jonka semifinaaliin joukkue myös pääsi. Siinä isona apuna olivat myös Nordströmin nollaradat.Deauvillen semifinaalissa ensimmäisen kierroksen jälkeen suomalaisilla oli tukeva ote finaalipaikassa, mutta toisella kierroksella paukut loppuivat ja lopputuloksissa Suomi oli sijalla 8, kun finaaliin jatkoi 5 parasta maata. Mutta kuten maajoukkuekapteeni Mikko Mäentausta kisan jälkeen totesi, pitää katsoa kokonaiskuvaa. Suomalaiset ovat kuitenkin menneet joukkueena eteenpäin. Usea suomalainen ratsasti NC-kisassa nollaratoja, ja siitä on hyvä jatkaa kohti kautta 2026 ja kesän Aachenin MM-kisoja. Sinne Suomi aikoo saada joukkueen..FEI:n rankingissa kolmanneksi paras suomalainen on vielä juniori-ikäinen Hugo Kogelnig. Junioreiden EM-kisoista tuli 8.sija, mutta siitä ei rankingpisteitä heru vaan kauteen mahtui useampi sijoitus Vermontilla 150-luokissa. Rankingissa neljäntenä on Niclas Aromaa, joka niin ikään oli tärkeä lenkki NC-joukkueessa. Isokokoinen Cascalinus hyppäsi nollaradan semifinaalin 1.kierroksella ja sai Tanskan NC-osakilpailuissa vain aikavirheen.Saksaan muuttanut Jone Illi on viidenneksi paras suomalainen, joka otti 7 sijoitusta 145-tasolla Celtas Quillianinsa kanssa. Ensi kautta ajatellen on useita ratsukoita vähintään 150-tasolle, joten kaiken mennessä nappiin MM-joukkue ei ole utopiaa. Myös Petra Heikkinen hyppäsi nollaa kesän NC-kisoissa, ja Jasmin Seppälä-Geerinkillä on sijoitus viiden tähden 155-tasolta skoupikkaan Kerel van het Sterrebosin kanssa. Lisäksi viime vuoden rankingin paras suomalainen, Aura Vasama on kauden aikana uudistanut hevoskalustoaan, ja on varmasti myös taistelemassa ensi kesän edustuspaikoista. .Hevosurheilu Ratsastuksen esteranking TOP5, FEI rankingpisteiden mukaan:1. Anna-Julia Kontio 4952. Annina Nordström 4203. Hugo Kogelnig 3904. Niclas Aromaa 1755. Jone Illi 165Pisteet on otettu FEI:n kannasta, jossa ei ole vielä huomioitu joulukuun tuloksia..SRL:n rankingin kärki yhden pisteen sisässäKipassa julkaistava esteranking huomioi sijoitukset aluetasolta lähtien, mutta ulkomailla asuvien ratsastajien tulee toimittaa tuloksensa liittoon itse.SRL:n rankingin ykkönen vuonna 2025 on Susanna Granroth, mutta vain niukasti, sillä hänellä on 0,30 pistettä enemmän kuin Jasmin Seppälä-Geerinkillä. Kolmas on Anna-Julia Kontio. SM-hopeaa ja Pohjola GP-sarjan voittanut Granroth kilpaili lähes koko kauden Suomessa, vain keväällä ja syksyllä hän teki kisareissun Norjaan. Kahden tähden tasolta alkaen luokasta saadut pistemäärät kertaantuvat. Ulkomailla asuvien kansallisia kilpailutuloksia ei ole Kipan rankingissa vaan siellä on vain kansainvälisiä tuloksia. .Kouluranking 2025: "Välivuosi", kuittaa Suomen ykkönen Henri Ruoste