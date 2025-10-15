Esteratsastaja Darragh Kenny väliaikaiseen kilpailukieltoon dopingrikkomuksesta – syynä ADHD-lääke

Irlantilainen esteratsastaja Darragh Kenny on maanantaina asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon kansainvälisen ratsastajainliitto FEI:n toimesta. Syynä on ratsastajan dopingrikkomus koskien ainetta, joka on luokiteltu S6 eli piristeeksi, ja maailman antidopingtoimisto WADA:n kiellettyjen aineiden luettelossa.Asiaa hoitaa nyt WADA:n alainen riippumaton testaustoimisto International Testing Agency (ITA). Kenny kommentoi asiaa Irlannin Ratsastajainliiton (HSI) tiedotteessa:"Haluan ottaa kantaa nykyiseen tilanteeseeni. Aiemmin tänä vuonna EM-kilpailuiden jälkeen sain FEI:ltä ilmoituksen positiivisesta testituloksesta, joka koski dopingsäännöissä kiellettyä lääkettä.""Kyseinen lääke on osa hoitoa, jota olen saanut lääkärin valvonnassa ADHD:n hoitoon."Tiedotteen mukaan luokkaan S6 kuuluvia aineita voi esiintyä tietyissä reseptilääkkeissä, joita käytetään sairauksien hoitoon kuten anafylaksia ja flunssan oireet, mutta myös ADHD:n hoitoon.Kenny kertoo toimivansa yhteistyössä FEI:n ja ITA:n kanssa selvittääkseen tapaukseen liittyvät olosuhteet. "Haluan korostaa, että minulla ei koskaan ollut tarkoituksena saavuttaa kilpailullista etua. Ainoa tavoitteeni on ollut hoitaa terveydellistä tilaani vastuullisesti ammattilaisen ohjauksessa", Kenny kertoo.Lisäksi Kenny kiittää Irlannin liittoa, sponsoreitaan, hevosenomistajiaan, asiakkaitaan ja laajempaa ratsastusyhteisöä tuesta prosessin aikana.USA:ssa talliaan pitävä Kenny oli kesän EM-kilpailuissa La Coruñassa henkilökohtaisessa kilpailussa sijalla 7 hevosella Eddy Blue (Eldorado vd Zeshoek - Chacco-Blue)..Darragh Kenny voitti Lontoon MC-osakilpailun: "Olen katsonut tätä show'ta nelivuotiaasta"