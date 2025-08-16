Esteratsastuksen joukkueSM-kulta Hattel Ridersille kolmatta vuotta peräkkäin – "Tämä on arvostettava kilpailu"

Ratsastuskeskus Ainossa nähtiin tuulisena lauantai-iltapäivänä Hattel Ridersin ja Keisarinmäen Ratsastajien välinen jännittävä uusinta, jossa Susanna Granroth ja Sanna-Kaisa Selin kilpailivat esteratsastuksen joukkueSM-kullasta. Selin ja Cappuccino Friend (Concreto 174 – Animo) tekivät nopeimman ajan, mutta ratsukko pudotti yhden puomin. Granrothin ja KG Corleonin (Leopoldo 200 - Peter Pan) puhtaan radan jälkeen voittajiksi nimitettiin jo kolmatta vuotta putkeen Hattel Riders. Granrothin lisäksi kultamitalit kaulaansa saivat Vilma Lappalainen, Ronja Kallioinen ja Silva Timonen. Joukkueenjohtajana toimi tänä kesänä PM-kultaa voittanut Pipsa Koski.”On hyvät fiilikset, mä nyt olin vain joukkueenjohtajana kannustamassa. Kaikki ratsastivat hyvin ja hoitivat oman osuutensa. Teimme kaikki päätökset yhdessä joukkueena”, Koski tunnelmoi palkintojenjaon jälkeen.Kosken mukaan joukkuekilpailussa kiehtoo sen erilaisuus sekä yhdessä kavereiden kanssa kilpaileminen:”Tämä on kiva kisa. Voittaminen yhdessä on mukavaa ja muutenkin on kivaa kisata välillä joukkueena, eikä yksin.”.Granrothin mukaan suorituksessa pystyi jo hieman ”löysäämään” Selinin neljän virhepisteen takia.”Mutta kuten tiedetään viime viikonlopulta, tilanne voi muuttua milloin vaan”, tuore SM-hopeamitalisti naurahtaa.Juuri Granrothin valitseminen uusintaan ei ollut tämän mukaan itsestään selvää:”Siinä vain kävi niin. Olin siinä jo valmiina ja hevoseni on aika nopea.”Ratsastaja komppaa Kosken ajatuksia joukkuekilpailujen erikoisuudesta ja painottaa kokemusten hankkimista:”Kyllä tämä on arvostettava kilpailu. Monelle joukkuepaine tuo haasteita ja mielestäni näitä saisi olla enemmänkin meillä Suomessa. Korkeammalla tasolla on kuitenkin jo nations cuppia ja kansainvälisiä joukkuearvokisoja”, Granroth päättää..”Mulla jäi tosi hyvä fiilis”, Lappalainen aloittaa. Hän kilpaili Hattelin mukana Solbackassa jo viime vuonna.”Knokke HX (Dieu-Merci van TL – Ukato) on tehnyt tänä vuonna hyvää kautta, ollaan hypätty Pohjolan pronssi-GP:tä”, hän kertoo.Lappalaisen mielestä joukkueena kilpaileminen ei tuo niinkään paineita vaan enemmänkin helpotuksen tunteita:”Jos mokaa, joku toinen pystyy paikkaamaan. Joukkuekisoissa on oma tunnelma, mutta mielestäni nämä SM-kisat ja hallimestaruus ovat ihan riittäviä”, hän pohtii.Myös tuore junioreiden SM-pronssimitalisti Timonen on tyytyväinen suoritukseen. Ratsastaja on kilpaillut Hattelin joukkueessa kaksi vuotta sitten Solbackassa. Joukkuekisan yhteydessä Timonen valmisteli Jackiediezaa (Don Diablo HX - Applaus) Silver GP:n finaalia varten. ”On tosi hyvä fiilis. Rata oli kiva ja mukavan tekninen, toi vähän haastetta ja oli enemmän tekemistä”, hän sanoo.Joukkueen neljänsien jäsenten, Kallioisen ja Donatellan (Dinken - Carpaccio), kahdeksan virhepisteen tulos jätettiin tällä kertaa pois laskuista. Myös Kallioinen oli mukana toissa vuonna Solbackassa.”Muu joukkue teki tosi hyvin. Tänään ei ollut meidän päivämme, mutta olen tyytyväinen lopputulokseen, kiitos hyvän joukkueen”, hän kertoo.. Luokassa hopealle sijoittuneen Keisarinmäen Ratsastajien joukkueeseen kuuluvat Selinin lisäksi Kate Korpela-Juntunen ja Cumbalette (Levisonn 208 - Clarimo), Isabel Guillou ja Vadim du Bas Breau (Lauterbach - Jabad) sekä joukkueenjohtaja Milla Nurmi.Uusinnassa Granrothille hävinnyt Selin ei ole pahoillaan lopputuloksesta.”Tosi hyvä fiilis. Olen iloinen, että ratsastin uusinnassa niin reippaasti, en yleensä ole kovin nopea ratsastaja. Siksi se puomi ei oikein jäänyt harmittamaan. Hevonen suoritti tänään rennosti ja tasaisesti”, hän pohtii.Ratsastajan mukaan joukkuekilpailut ovat tärkeitä seuroille:”Tämä nostaa yhteishenkeä. Meidän joukkueessamme on porukkaa meidän tallilta ja meidän seurasta. Moni meistä tuli myös vain katsomaan kisoja. Meidän ja pronssia voittaneessa joukkueessa on vain kolme jäsentä. Se näyttää, että tähän kisaan voi ihan hyvin osallistua kolmen hengen joukkueellakin.”JoukkueSM-kisoissa Seliniä kiehtoo se, että eritasoiset ja eri-ikäiset ratsastajat kilpailevat samaa luokkaa:”On kivaa, että kaikki eri ikäryhmät pääsevät kilpailemaan samoihin kisoihin. Nytkin meillä on täällä mukana 6-vuotias hevonen ja yksi junioriratsastajistamme teki ensimmäisen 120-suorituksensa.”.Pronssimitalit menivät tällä kertaa Stall Anna Ridersin joukkueelle, johon kuuluvat joukkueenjohtaja Marika Rättö ja ratsukot Terhi Tuominen ja Ouzo Lemon d'Uppe Z (Ogano Sitte - Major de la Cour), Janita Markkanen ja Lotto 213 (Diamant de Semilly - Heartbreaker) sekä Amanda Immonen ja Virago (Catch - Hip Hop).