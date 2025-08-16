Hattel Riders palkintojenjaossa.
Hattel Riders palkintojenjaossa. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Esteratsastuksen joukkueSM-kulta Hattel Ridersille kolmatta vuotta peräkkäin – "Tämä on arvostettava kilpailu"

"Mielestäni näitä saisi olla enemmänkin meillä Suomessa", voittajajoukkueen ratsastaja Susanna Granroth pohtii.
