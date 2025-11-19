Riesenbeckin EM-kenttä 2025
Riesenbeckin EM-kenttä 2025Kuva: Saara Salminen
Ratsastusuutiset

Esteratsastuksen maajoukkuerenkaat nimetty

Suomen Ratsastajainliitto on nimennyt ikäluokkien esteratsastuksen maajoukkueet kaudelle 2026.
Julkaistu

Nimeämisen edellytyksenä ovat kilpailutulokset, jotka vastaavat vähintään Pohjoismaiden mestaruuksien (PM) joukkuekilpailun tasovaatimusta ratsukon omassa ikäluokassa:

  • Pienet ponit: 105 cm

  • Isot ponit: 120 cm

  • Lapsiratsastajat: 120 cm

  • Juniorit: 135 cm

  • Nuoret ratsastajat: 140 cm

  • U25: 145 cm ja sitä korkeammat luokat

Maajoukkueeseen voi nousta kauden aikana milloin tahansa, kun ratsukko saavuttaa edellytetyn tulostason. Kaikkia ikäluokkien ratsastajia seurataan tasapuolisesti.

”Ikäluokkien maajoukkueet muodostavat tärkeän osan Suomen esteratsastuksen kehityspolkua. Haluamme tarjota motivoituneille nuorille ratsukoille selkeän rakenteen, jossa edistyminen ja tulokset näkyvät”, kertoo Ratsastajainliiton maajoukkuevalmennuksesta vastaavat valmentaja Markku Söderberg ja kapteeni Noora Pentti.

Ulkomaisia kilpailutuloksia pyydetään toimittamaan Ratsastajainliittoon, jotta ne voidaan huomioida seurannassa.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että paikka maajoukkueessa ei ole automaattinen tae edustustehtäviin valitsemisesta.

”Haluamme kannustaa kaikkia nuoria ratsastajia kehittämään itseään pitkäjänteisesti. Maajoukkueeseen pääsy kertoo onnistumisesta ja potentiaalista, mutta edustustehtäviin valitaan aina kulloinkin parhaassa kunnossa olevat ratsukot”, joukkueen johto painottaa.

Ponit

Appelqvist AngelinaKarlos
Huhtasalo HelgaFlower
Nylund AlexiaCaty L
Ramponi EmmaLooping de Zeys 

Lapset

Axelsson DorisKa-Ching, Quintessence
Grönroos AnnikaGigant, Galahad
Huhtasalo HelgaGuess What’s My Name, Ikon, Lilla Dubbelve
Laituri MaijuHallo-Croket van de Puyenbroek
Therman IsabellaQ and Q DK Z 

Juniorit

Granat Sofia - Lecafu
Hämäläinen Aida - Hurby
Illi SaniHenriette He’Las, Isabel Lady M, Kasilias EAS SHO Z
Kogelnig HugoVermont, Conquisto
Kojola SaaraQuartz van de Heemstede, Domirus de Valdespino
Kullas SeelaCatniss
Salminen VeeraPure Joy, Kandinsky
Savolainen FanniGardenhill Lad
Sorvoja VeraLittle Q M
Tolonen NitaKeep Going
Tuomi OliviaGraal 

Nuoret

Aerts RémySupreme
Hanhela Aada-MineaLotus v/d Bischop
Illi JoneCeltas Quillian
Ivanistky PatriciaBirte Star K Z
Lindholm MineaShowman Friend
Olsson IsabelHaya
Relander MonaIbeau SMH
Salo AlinaDa Vinci 

U25

Hjerpe AnniCallboy, Lipstick HX, D. Chacco’s Dominator Z
Vasama AuraEowyn de Goedereede, Deejay KDW Z, Comme with me VA

Lähde: SRL

Riesenbeckin EM-kenttä 2025
"90 prosenttia esteratsastuksesta on sileän ratsastusta!" – Noora Pentti toivoo parempaa perusratsastusta ja harmittelee poniratsukoiden vähyyttä
Riesenbeckin EM-kenttä 2025
Maajoukkuevalmentaja Markku Söderberg haluaa lisätä yhteistyötä kotivalmentajien kanssa – "Painopiste on arjen tekemisessä"

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi