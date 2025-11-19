Esteratsastuksen maajoukkuerenkaat nimetty
Nimeämisen edellytyksenä ovat kilpailutulokset, jotka vastaavat vähintään Pohjoismaiden mestaruuksien (PM) joukkuekilpailun tasovaatimusta ratsukon omassa ikäluokassa:
Pienet ponit: 105 cm
Isot ponit: 120 cm
Lapsiratsastajat: 120 cm
Juniorit: 135 cm
Nuoret ratsastajat: 140 cm
U25: 145 cm ja sitä korkeammat luokat
Maajoukkueeseen voi nousta kauden aikana milloin tahansa, kun ratsukko saavuttaa edellytetyn tulostason. Kaikkia ikäluokkien ratsastajia seurataan tasapuolisesti.
”Ikäluokkien maajoukkueet muodostavat tärkeän osan Suomen esteratsastuksen kehityspolkua. Haluamme tarjota motivoituneille nuorille ratsukoille selkeän rakenteen, jossa edistyminen ja tulokset näkyvät”, kertoo Ratsastajainliiton maajoukkuevalmennuksesta vastaavat valmentaja Markku Söderberg ja kapteeni Noora Pentti.
Ulkomaisia kilpailutuloksia pyydetään toimittamaan Ratsastajainliittoon, jotta ne voidaan huomioida seurannassa.
On kuitenkin tärkeää huomioida, että paikka maajoukkueessa ei ole automaattinen tae edustustehtäviin valitsemisesta.
”Haluamme kannustaa kaikkia nuoria ratsastajia kehittämään itseään pitkäjänteisesti. Maajoukkueeseen pääsy kertoo onnistumisesta ja potentiaalista, mutta edustustehtäviin valitaan aina kulloinkin parhaassa kunnossa olevat ratsukot”, joukkueen johto painottaa.
Ponit
Appelqvist Angelina – Karlos
Huhtasalo Helga – Flower
Nylund Alexia – Caty L
Ramponi Emma – Looping de Zeys
Lapset
Axelsson Doris – Ka-Ching, Quintessence
Grönroos Annika – Gigant, Galahad
Huhtasalo Helga – Guess What’s My Name, Ikon, Lilla Dubbelve
Laituri Maiju – Hallo-Croket van de Puyenbroek
Therman Isabella – Q and Q DK Z
Juniorit
Granat Sofia - Lecafu
Hämäläinen Aida - Hurby
Illi Sani – Henriette He’Las, Isabel Lady M, Kasilias EAS SHO Z
Kogelnig Hugo – Vermont, Conquisto
Kojola Saara – Quartz van de Heemstede, Domirus de Valdespino
Kullas Seela – Catniss
Salminen Veera – Pure Joy, Kandinsky
Savolainen Fanni – Gardenhill Lad
Sorvoja Vera – Little Q M
Tolonen Nita – Keep Going
Tuomi Olivia – Graal
Nuoret
Aerts Rémy – Supreme
Hanhela Aada-Minea – Lotus v/d Bischop
Illi Jone – Celtas Quillian
Ivanistky Patricia – Birte Star K Z
Lindholm Minea – Showman Friend
Olsson Isabel – Haya
Relander Mona – Ibeau SMH
Salo Alina – Da Vinci
U25
Hjerpe Anni – Callboy, Lipstick HX, D. Chacco’s Dominator Z
Vasama Aura – Eowyn de Goedereede, Deejay KDW Z, Comme with me VA
Lähde: SRL