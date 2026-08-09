John Antell otti jo toisen kultamitalin.
John Antell otti jo toisen kultamitalin. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

EsteSM3: John Antell piti pään kylmänä, vaikka mitali näytti jo menneen sivu suun

Senioreiden SM-finaalipäivän kahdella kierroksella asemat vaihtuivat tiuhaan ja yksi jos toinenkin näytti olevan hetken kiinni mitalissa.
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