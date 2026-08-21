Nina Fagerström nuoren hollantilaistamma Ohion (Amadeo van 't Vossenhof Z - Latour) satulassa.
Nina Fagerström nuoren hollantilaistamma Ohion (Amadeo van 't Vossenhof Z - Latour) satulassa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Esteratsun paras myynti-ikä on kuudesta vuodesta eteenpäin – "Ostajia on nyt liikkeellä"

Nina Fagerström kertoo, että hyvä hevonen tekee Keski-Euroopassa aina kauppansa, mutta myyntihevosellekin pitää antaa mahdollisuus.
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