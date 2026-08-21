Esteratsun paras myynti-ikä on kuudesta vuodesta eteenpäin – "Ostajia on nyt liikkeellä"

"Parhaan hinnan saa 6-vuotiaista ja sitä vanhemmista hevosista", sanoo esteratsastaja Nina Fagerström, joka on paitsi ratsastanut, myös seurannut ja tehnyt hevoskauppaa Keski-Euroopassa jo parikymmentä vuotta.Jos kaupan haluaa optimoida, Fagerströmin mukaan kannattaa lähettää hevonen Eurooppaan heti talvella kun hevonen kääntynyt 6-vuotiaaksi. Siihen asti se ei ole tarvinnut mitään muuta, kuin hyvää perustyötä.Myös tämän tekijä on kannattanut valita huolellisesti. Nuoren hevosen ratsuttajan ominaisuuksista tärkeimmät ovat kokemus, hyvä hevosmiestaito ja rohkeus. Mitä ratsuttaminen sitten on ja mihin sillä tähdätään?Ei tarvitse hypätä isoja esteitä, ei itse asiassa edes osallistua ikäluokkakisoihin, Fagerström näkee. "Nuoren hevosen perustyö on huolellista peruskunnon rakentamista, totuttamista matkustamiseen ja uusiin paikkoihin." Miten on, voiko hevoskaupalla elää?”Voi, ja oikein hyvinkin. Mutta nyt täytyy kokonaan erottaa kaksi asiaa: oikeat, ammattimaiset hevoskauppiaat, ja ratsastajat jotka myyvät satunnaisesti hevosia kaiken muun toimintansa ohessa. Esinmerkiksi eräs Euroopan tunnetuimpia hevoskauppiaita, Stephan Conter, jolla aikoinani olin töissä ratsastajana, on alusta asti ymmärtänyt, että hevoset ovat ns. high risk investment", Fagerström toteaa. Hevosessa on geneettiset ominaisuutensa, mutta niiden esille tuomiseen tarvitaan riittävän taitava ratsastaja. Ja aikaa. Boutique-tyyppistä kauppaa on joskus pidetty toivottavana, mutta Fagerström on huomannut asian olevan itse asiassa melkeinpä päinvastoin: mitä isompi hevoskauppias on, sitä helpommin ja tuloksellisemmin hän voi toimia. Yksi hevonen ei joudu koville, kun homma ei ole yhdestä hevosesta kiinni. ”Jos hevosia on paljon, se ottaa painetta pois siltä yhdeltä hevosyksilöltä, sä pystyt antamaan sille sen ajan mitä sen kouluttaminen vaatii. Se voi olla tallissa pari vuottakin, kun sitä koulutetaan myyntikuntoon. Myös, kun hevosia on paljon, ei ole ongelma vaihtaa hevonen asiakkaalle, jos se osoittautuu epäsopivaksi.”Fagertröm painottaa, että hevoskauppiaan tärkein ominaisuus on hyvä hevossilmä, jotta hän osaa tunnistaa potentiaalin nuoressa hevosessa. Ammattimaisen hevoskauppiaan täytyy myös kyetä tekemään nopeita päätöksiä. Kun kauppias tunnistaa laadun hevosessa, hevonen on hankittava heti, ei kukaan jää niiden kanssa odottelemaan.”Ja mitä suurempi hevoskauppias sä olet, sitä enemmän sulla on verkostoja ja tuttuja kaikkialla hevosmaailmassa. Sun täytyy koko ajan käydä kilpailuissa, tutustua ihmisiin, jutella niiden kanssa joiden kanssa haluat tehdä yhteistyötä. Kontaktien luomiseen menee pitkä aika ja niiden ylläpitämiseen menee tosi paljon aikaa koko ajan. Pitää olla aktiivinen, tuntea asiakkaat.”Tästä päästääkin siihen toiseen ryhmään, hevosia myyviin ratsastajiin.”Mä olen sitä mieltä että kilparatsastuksen ja valmentamisen yhdistäminen hevoskauppaan on erittäin haastavaa. Jos sun oma fokus on jossain muussa kuin myynnissä, et ehdi luomaan niitä välttämättömiä kontakteja, saatikka ylläpitää niitä. Joo, saatat myydä jonkun hevosen silloin tällöin, mutta se on ihan eri asia kuin olla hevoskauppias. Kaupankäynti on aina pois jostain muusta, ja oma ratsastus ja kilpaileminen taas pois hyvästä asiakaspalvelusta.”Fagerström painottaa, että hevoskauppiaalla on isot riskit ja isot menot, mutta usein myös isot tulot.”Jenkeillä on aina mukana oma valmentaja kun ne tulee ostamaan hevosia, siksi hevoskauppiaat tekee yhteistyötä valmentajien kanssa. Kaikkien etu on löytää juuri sille ratsastajalle mahdollisimman sopiva hevonen. Kiinalaisia ostajia on tosi paljon liikkeellä, ne ovat ostaneet 500 000 euron hevosia. Toistaiseksi vaan heidän ratsastajien taidot ei vielä oikein riitä. Joskus ihmiset haluaa myös aivan liian vaikeita hevosia itselleen. Täytyy painottaa, että mitä alemmalla tasolla ollaan, sitä tärkeämmäksi kriteeriksi nousee hevosen luonne.”Fagerström kertoo erityisesti Amerikassa käytössä olevasta systeemistä, jossa nuorelle ratsastajalle liisataan juuri kulloiseenkin kehitysvaiheeseen sopiva hevonen, ja hevonen vaihdetaan, kun tarve muuttuu. Näin ratsastaja jatkaa kehittymistä. ”Eli näitä liisattuja hevosia käytetään sen ratsastajan kouluttamiseen, ja vasta kun hän on oppinut ratsastamaan, hänelle ostetaan hevonen. Sulle siis myydään koko paketti, ja sä saat vaan keskittyä siihen ratsastukseen ja sen opetteluun.”Euroopassa tehdään ne hevoset joita ihmiset sitten ostaa, kertoo Fagerström.”Menestyneet ihmiset ymmärtää, että pitää avata itsensä maailmalle, tajuta, että pitkäaikainen menestys vaatii verkostoja ja kontakteja, ja pitää ehdottomasti osata hyvät käytöstavat."Entä raha? Mitä nämä maksavat?”Hyvän 130-esteiden hevosen hinta liikkuu siinä 200 000-400 000 välillä. Hyvät isompaa hyppäävät maksavat tietenkin enemmän."Jos suomalaisen hevosen haluaa maailmalle myytäväksi, mitä silloin kannattaa tehdä?”Riippuu täysin hevosesta. Kyllä laadukas hevonen kannattaa lähettää tänne myyntiin ja sen pitää näkyä täällä kisoissa. Koska ostajia on nyt liikkeellä.”Otatko itse hevosia myyntiin?”Riippuu täysin hevosesta. Haluan pitää hevosmäärän pienenä koska haluan panostaa hyvään asiakaspalveluun. Suurin osa mun asiakkaistahan on amerikkalaisia.” .Tämän vuoden Breeders-voittaja on simppeli ja kokematon Melodie de Paros