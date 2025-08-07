Petra Heikkinen ja Oechie-K ovat kiertäneet tänä vuonna paljon ulkomaan ratoja. Kuvassa Drammenissa.
Petra Heikkinen ja Oechie-K ovat kiertäneet tänä vuonna paljon ulkomaan ratoja. Kuvassa Drammenissa. Kuva: Kristian Sträm
Ratsastusuutiset

EsteSM 1: Petra Heikkisen mitalihaaveet saivat katetta – vain noin puolet selviytyi jatkoon

Esteratsastuksen SM-kisat alkoivat torstaina Ypäjällä.
Julkaistu
