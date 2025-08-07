EsteSM 1: Petra Heikkisen mitalihaaveet saivat katetta – vain noin puolet selviytyi jatkoon

Petra Heikkinen totesi viikolla, että mitalihaaveita on, vaikka hevoset eivät parhaassa vireessä olekaan, sillä Oechie-K haettiin lomalaitumelta kesken pois SM-suunnitelmien muututtua. Hänen kohdallaan rupeama alkoi parhaalla mahdollisella tavalla: johtosijalla. "Tosi kivasti rakennettu rata, mutta hirveästi siellä oli kaikenlaisia tapahtumia tänään", Heikkinen tuumaili. "Se, että verkka oli aika kaukana ja radan vieressä ei siinä pienessä tilassa ehtinyt kauaa olla, kun jo vihellettiin radalle, teki asian joillekin ehkä vaikeammaksi."Toiselle päivälle tänään startanneista jatkaa huomattavasti pienempi porukka kun miltei puolet jää pois.Ensimmäinen osakilpailu mestaruuskisoissa on aikaluokka, jossa pudotukset lisätään aikaan. Kilpailu jatkuu perjantaina niin, että Heikkinen starttaa perjantaina nolla virhepisteellä ja kakkosen, John Antellin pistemäärä on aikaero ykköseen jaettuna kahdella, ja niin edelleen. Torstaina nähtiin vain kaksi puhdasta rataa senioreiden SM-kisan ensimmäisessä osiossa: Heikkinen meni Oechie-K:lla johtoon ajalla 73,56 ja kakkosena on Antell L'Intouchablella, 74,65. Neljällä on neljä virhepistettä: Madis Mornalla, Sanna Backlundilla Isabellalla ja John Antellilla Mantella ja Susanna Granrothilla KG Corazonilla.Backlund ja Heikkinen saivat kakkoshevosellaan 8 virhepistettä, joten se, kumman hevosen kanssa jatketaan, on varmasti helppo.Jose Bernardes ja Clarimore hyppäsivät helpon näköisesti, mutta hitaasti. Neljä yliaikasekuntia ja yksi pudotus toi yhteensä 91,39 pistettä, enemmän kuin useimmilla kaksi estettä pudottaneilla.Hylättyjä suorituksia oli yllättävän paljon, kaikkiaan 7 ja yksi keskeytys. Monilla hylyt tulivat viidestä pudotuksesta, joka nykysääntöjen mukaan johtaa hylkäykseen. Marika Rätön Stolzenburg mietti kieltämistä, mutta teki sitten kuitenkin viime tingassa sen verran ison hypyn vesiesteen jälkeiselle muuri-pystylle, että ratsastaja suistui satulasta. Sanna-Kaisa Selinin Samorado jäi pyörimään kentän nurkkaan ja hylättiin niskuroinnin takia.Hylättyjen joukossa on muun muassa Valtteri Gundersby, jonka tie Clavinan kanssa katkesi kahteen kieltoon katkesi vesiesteelle."Matti Nykäsen sanoin, perseelleensä meni ja kyllä nyt v....ttaa! Tamma oli verkassa superhyvä, parempi kuin Myrkyssä, mutta sitten jostain syystä se jännittyi radalle mentäessä ihan tosi paljon, eikä siitä hommasta tullut oikein yhtään mitään. Varovainen hevonen meni vaan ylöspäin ja kun vedelle tuli kielto, niin leikki loppui siihen", Gunderby manaili.Hän aikoo perjantaina hypätä pienemmän radan, jotta vesieste päästään nollaamaan siellä."Sitten unohdetaan tämä ja käännetään katseet kohti GP-finaalia."Ratamestari, Suomessa tuttu itävaltalainen Andreas Bamberger oli pettynyt tuloksesta. Hän totesi kylläkin rakentaneensa ihan kunnon 140-mestaruusradan, mutta siitä tuli erinäisistä syistä vähän liian vaikea 140. "Suoritukset olivat hieman rytmittömiä. Lisäksi esimerkiksi okserilla numero kolme aurinko oli tehnyt varjon, joka selvästi häiritsi joitakin hevosia. Ja se tauko keskellä luokkaa ei auttanut asioita."Kolmos-okserin haasteet huomasi myös Heikkinen, vaikka hänen hevosensa sen selvittivätkin. "Toisen kanssa meinasin olla siinä kohtaa kyllä ongelmissa." Kilpailu keskeytettiin välillä siksi, että Anni Roslinin Fein Umbra sai kolmannen esteen alastulossa ongelmia vasempaan etuseensa, joka näkyi ulospäin niin, että hevonen pysähtyi ja nosti etujalkansa ylös. Roslin hyppäsi heti selästä, ja hevonen jatkoi tilannearvion jälkeen eläinlääkärin tutkittavaksi. Kilpailu jouduttiin hetkeksi keskeyttämään.Bamberger ei kuitenkaan aio helpottaa. Huomenna hän aikoo korkeus nousee viidellä sentillä ja sunnuntaina hypätään 150, ja mukana on vesihauta. "Lisätään vähän rytmiä", Bamberger suunnittelee. Apuratamestarina ollut Johanna Mikkola totesi, että rata oli reilu, mutta luokassa oli ratsukoita, jotka eivät ole ihan vielä tällä tasolla. Päätös siirtää kisa hiekkakentälle oli hyvä. Mikkola totesi, että pohja on "aivan sairaan hyvä". "Ehkä joutuu hieman helpottamaan, että meillä on lähtijöitä vielä sunnuntaillekin", Mikkola pohdiskeli. Senioreiden SM-tulokset täällä .TuloksiaSenioreiden 1. osakilpailu, 140 cm, aikaratsastus C, lähti 23, sijoittui 61) Petra Heikkinen – Oechie – K, Sjökulla Riders 73.56, 2) John Antell – l'Intouchable, Husön Ratsastajat 74.65, 3) Madis Morna – Kearney W, Sjökulla Riders 4/76.26,…Nuorten ratsastajien 1. osakilpailu, 135 cm, aikaratsastus C1) Patricia Ivanitskiy – Birte Star K Z, Kauniaisten Ratsastajat 4/79.02, 2) Aada-Minea Hanhela – Lotus Vd Bisschop, Ratsastusseura Win Win 4/82.88, 3) Mona Relander – Ibeau Smh, Riding Club Solbacka 8/86.11,…Junioreiden 1. osakilpailu, 130, aikaratsastus C, lähti 10, sijoittui 31) Sofia Granat – Lecafu, Myrkyn Yksityisratsastajat 70.02, 2) Isabel Lovina Olsson – Haya, Vitträskin Ratsastajat 70.84, 3) Silva Timonen – Jackiedieza, Hattel Riders 75.42,…Lapsiratsastajien 1. osakilpailu, 115 cm, virhepisteet ja aika, lähti 9, sijoittui 31) Nita Tolonen – Manouscha van't Steenputje, Ratsastusseura Ork 0/68.28, 1) Selina Raimovaara – Quisquale, Tampereen Ratsastusseura 0/70.37, 1) Iiris Nieminen – Charkow 2, Rusko Riding Team 0/76.83, 1) Doris Axelson – Quintessence, Vitträskin Ratsastajat 0/72.05, 1) Enna Räsänen – Constanza, Kangasalan Ratsastajat 0/68.13, 1) Nita Tolonen – Keep Going, Ratsastusseura Ork 0/70.92,…Ponien 1. osakilpailu, 110 cm, virhepisteet ja aika, lähti 11, sijoittui 31) Angelina Appelqvist - Karlos, Lohjan Ratsastajat 0/69,89, 1) Helga Huhtasalo - Flower, Tallitiimi 0/69,25, 1) Sanni Collin - Tinkerbell J, Kuopion Ratsastajat 0/74,17,…