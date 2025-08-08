EsteSM2: John Antell kiri Petra Heikkisen ohi – "Ei auta kuin kerätä itsensä"
Tällä kertaa senioreiden osakilpailuvoiton veivät Susanna Granroth ja KG Corazon (Cassini II - Peter Pan). John Antell sijoittui toiseksi L'intouchablella (Untouched - Kannan) ja kolmanneksi Mantella (Zirocco Blue VDL - Berlin). Tällä hetkellä ennen sunnuntain finaalia SM-kisoja johtaa Antell tuloksella 0,55, toisena Granroth tuloksella 2,48.
"Oli hirmu hyvä rata, olen tyytyväinen. Hevonen tuntui hyvältä ja itsekkin ratsastin jotenkin aika hyvin", Granroth nauraa ja jatkaa:
"Lähden innolla kohti sunnuntaita. Minulla on kuitenkin jo aika vanha hevonen, jolla on paljon kilometrejä takana. Hienoa, että on mahdollisuus tällaiseen."
Antell kilpailee sunnuntaina johtopisteet omaavalla L'intouchablella.
"Tämä oli yllättävän "spooky", pelokas, vielä tässä toisessa osakilpailussa. Ei mikään mahdoton, mutta toivoin, ettei se olisi niin jännittynyt", ratsastaja pohtii.
Petra Heikkinen putosi Oechie-K:n (I'm Special de Muze - Think Big van T L) kanssa johdosta toisessa osakilpailussa sattuneen puomin vuoksi. Sunnuntain finaaliin ratsukko lähtee kolmannelta sijalta tuloksella 4.
"Tultiin trippelille tosi isosti, tuli ehkä vähän oma ratsastusvirhe. Väli jäi tositosi ahtaaksi. Olisi pitänyt tehdä enemmän tilaa hevoselle. Mutta sunnuntaina on vielä kaksi rataa jäljellä. Kaikkea voi sattua. Ei auta kuin kerätä itsensä", Heikkinen kommentoi.
Nuorten ratsastajien toisen osakilpailuvoiton veivät Alina Salo ja Da Vinci (Diacontinus - Wanderer). Toisiksi sijoittuivat Patricia Ivanitskiy ja Birte Star K Z, jotka jatkavat yhä nuorten ratsastajien johdossa (Big Star JR K Z - Carolus II) neljällä virhepisteellä, toisina Mona Relander ja Ibeau SMH (Quasimodo Z - Tygo) tuloksella 7,55, kolmantena Salo tuloksella 9,31.
"Hevonen tuntui varovaiselta. Se oli paljon enemmän esteitä vastaan, aika epätyypillistä sille. Mutta hyppäsi hyvin ja teki mielellään", ensimmäistä vuottaan nuorissa kilpaileva Ivanitskiy kertoo.
"Korkeus ei tunnu erikoiselta, ratojen teknisyys voi tuoda enemmän haasteita."
Ratsastajaa ei jännitä lähteä sunnuntain finaaliin johtopaikalta.
"Yritän vaan aina tehdä nollarataa. Rentoa ja hyvää tekemistä, sillä pärjää yleensä muutenkin", hän sanoo.
Patrcian äiti Katja Ivanitskiy kilpaili 80-luvulla ponien SM-kisoissa yhtä aikaa Sanna Backlundin, silloisen Salosen, kanssa. Ivanitskiy voitti ensin ponien SM-hopeaa -88, sitten SM-kultaa -89. Lääketieteellisessä opiskelut pysäyttivät harrastuksen hetkeksi, mutta tyttären kanssa Ivanitskiy on pystynyt palaamaan SM-kisojen huumaan.
"Musta on kivaa, että täällä on kivat porukat eri ikäisillä. Kaikki ovat keskenään kavereita ja aina kun tullaan kisoihin, päästään näkemään kavereita. Ei ole pingottamista, vaan hyvällä mielellä tekemistä", hän kuvaa.
Junioreiden toisessa osakilpailussa voiton veivät Silva Timonen ja Jackiedieza (Don Diablo HX - Applaus), ja ratsukko jatkaa junnujen käjessä pisteillä 2,7. Timosen perässä ovat Isabel Olsson ja Haya tuloksella 4,41 sekä Seela Kullas ja Catniss tuloksella 5,33.
Lasten toisen osakilpailun voittivat Selina Raimovaara ja Quisquale (Quidam de Toriel - Casanova). Tällä hetkellä Raimovaara, Nita Tolonen ja Doris Axelson ovat tasapisteissä ennen lauantain finaalia.
Maajoukkuevalmentaja Kari Nevalan kommentit Tolosen tyylipuhtaasta suorituksesta Keep Goingin (Carambole - Tangelo van de Zuuthoeve) kanssa kuuluvat katsomoon saakka:
"Täsmällisempi kuin Rolexin kello!"
Toisessa osakilpailussa toiseksi ja kolmanneksi sijoittunut Annika Grönroos ei ole vielä kumman ratsuistaan valitsee finaaliin, Galahad I:n (Incolor - Königin's Sohn KS 69) vai Gigantin (Up to Date - Balougran Z).
Ponien toisen osakilpailun voittivat Alexandra Saario ja Bingo des Chenets, mutta ponien mestaruuskilpailun kärjessä ovat yhä Angelina Appelqvist ja Karlos (Karl XIII - Hubertus Hai) virhepistetuloksella nolla. Appelqvist ja tämän toinen poni Oatfield Starbreeze kaatuivat hurjannäköisesti luokan lopussa ja ratsastajan paukkuliivi räjähti tämän jäädessä osittain ponin jalkoihin. Ratsastajan mukaan molemmat ovat kuitenkin kunnossa. Tällä hetkellä listassa toisena ovat Saario neljällä virhepisteellä, kolmansina Helga Huhtasalo ja Flower kahdeksalla virhepisteellä.
Viimeinen osakilpailu käydään lauantaina iltapäivällä.
"Tosi hyvä fiilis huomisesta", Saario kommentoi.