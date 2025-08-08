EsteSM2: John Antell kiri Petra Heikkisen ohi – "Ei auta kuin kerätä itsensä"

Tällä kertaa senioreiden osakilpailuvoiton veivät Susanna Granroth ja KG Corazon (Cassini II - Peter Pan). John Antell sijoittui toiseksi L'intouchablella (Untouched - Kannan) ja kolmanneksi Mantella (Zirocco Blue VDL - Berlin). Tällä hetkellä ennen sunnuntain finaalia SM-kisoja johtaa Antell tuloksella 0,55, toisena Granroth tuloksella 2,48.

"Oli hirmu hyvä rata, olen tyytyväinen. Hevonen tuntui hyvältä ja itsekkin ratsastin jotenkin aika hyvin", Granroth nauraa ja jatkaa:

"Lähden innolla kohti sunnuntaita. Minulla on kuitenkin jo aika vanha hevonen, jolla on paljon kilometrejä takana. Hienoa, että on mahdollisuus tällaiseen."

Antell kilpailee sunnuntaina johtopisteet omaavalla L'intouchablella.

"Tämä oli yllättävän "spooky", pelokas, vielä tässä toisessa osakilpailussa. Ei mikään mahdoton, mutta toivoin, ettei se olisi niin jännittynyt", ratsastaja pohtii.

Petra Heikkinen putosi Oechie-K:n (I'm Special de Muze - Think Big van T L) kanssa johdosta toisessa osakilpailussa sattuneen puomin vuoksi. Sunnuntain finaaliin ratsukko lähtee kolmannelta sijalta tuloksella 4.

"Tultiin trippelille tosi isosti, tuli ehkä vähän oma ratsastusvirhe. Väli jäi tositosi ahtaaksi. Olisi pitänyt tehdä enemmän tilaa hevoselle. Mutta sunnuntaina on vielä kaksi rataa jäljellä. Kaikkea voi sattua. Ei auta kuin kerätä itsensä", Heikkinen kommentoi.