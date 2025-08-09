EsteSM3: lasten suomenmestaruus Nita Toloselle, ponien Angelina Appelqvistille – "Tuntuu aivan mahtavalta!"

Nita Tolonen tuulettaa isosti päästyään maaliin Keep Goingin (Carambole - Tangelo van de Zuuthoeve) kanssa. Ratsukko voitti odotetusti, neljän kierroksen tuloksena on puhdas nolla. Tolonen valmistautui finaaliin maajoukkuevalmentaja Kari Nevalan ohjeilla:"Emme muuttaneet mitään. Oli vain minä ja mun ratsastus, ei mitään ylimääräistä."”Oli hyvin ansaittu mestaruus. Kyllähän Nita on taitava ratsastaja. Sillä pysyi hyvin pakka kasassa, molemmilla hevosilla oli kaikki radat nollaa”, Nevala aloittaa.Tolonen ratsasti kaksi ensimmäistä osakilpailua myös Manouscha van't Steenputjella (Indoctro - Darco), mutta päätyi kilpailemaan finaalissa Keep Goingilla, eli Kepalla. "Keep Goingilla on enemmän kokemusta ja se vakuutti paremmin aiempina päivinä. Myös toinen hyppäsi hyvin, mutta sillä on ollut nyt enemmän taukoa", Nevala kommentoi. 14-vuotias Tolonen päätti viimeisen lapsiratsastajavuotensa kultamitaliin, ensi vuonna hän ratsastaa junioreissa."Tuntuu aivan mahtavalta!" ratsastaja vielä fiilistelee..Hopealle sijoittuneet Iiris Nieminen ja Charkow 2 saivat kolmen päivän aikana yhdeksän virhepistettä, joista yksi ylitetystä enimmäisajasta. Myös Nieminen täyttää tänä vuonna 14 ja siirtyy junioreihin."Rata ja hevonen tuntuivat tosi kivoilta. Yritettiin saada tänä vuonna nollia ja siinä onnistuttiin", hän sanoo ja lisää:"Seuraavaksi Small GP-finaali ja hallin SM-kisat."13-vuotias Annika Grönroos ja ratsu Gigant (Up to Date - Balougran Z) voittivat pronssia. "Gigant kuuntelee apuja todella hyvin ja on rehellinen", ratsastaja kuvaa hevostaan. .Ponien SM-kullan veivät Angelina Appelqvist ja Karlos (Karl XII - Hubertus Hai) tuloksella 4 virhepistettä. Hopeaa saivat Alexandra Saario ja Bingo des Chenets pistein 8, pronssia Helga Huhtasalo ja Flower pistein 20."Tuntuu ihan tosi tosi hyvältä!" Appelqvist aloittaa. Tämä on ratsastajan kolmas kerta ponien SM-kisoissa. 12-vuotiasta Karlosta, eli Karkkia hän kuvaa ystävälliseksi, mutta tarkaksi: "Karlos, eli Karkki, hyppäsi koko viikonlopun hyvin ja tsemppasi hienosti tähän loppuun. Karkilla on hyvä luonne: se on maailman kiltein, mutta sitä pitää ratsastaa todella tarkasti. Se huomaa heti, jos en ratsasta kunnolla", 14-vuotias Appelqvist pohtii. .Saario kilpaili ensimmäistä kertaa SM-kisoissa ja kuvaa kokemusta "superkivaksi". "Poni toimi sika hyvin. Bingo on tosi kiltti, se auttaa mua aina. Meillä on hyvä yhteys", hän kuvailee. Toista kertaa SM-kisoissa kilpaileva Huhtasalo kuvaa Floweria kuumaksi tapaukseksi. "Se on aina menossa mun mukana ja auttaa mua", ratsastaja päättää. .Katso lasten SM-tulokset täältä. Katso ponien SM-tulokset täältä. .EsteSM2: John Antell kiri Petra Heikkisen ohi – "Ei auta kuin kerätä itsensä".EsteSM 1: Petra Heikkisen mitalihaaveet saivat katetta – vain noin puolet selviytyi jatkoon