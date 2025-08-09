Vasemmalla poniratsastajat, oikealla lapsiratsastajat. Kuva: Ella Jauhiainen

Ratsastusuutiset

EsteSM3: lasten suomenmestaruus Nita Toloselle, ponien Angelina Appelqvistille – "Tuntuu aivan mahtavalta!"

"Oli vain minä ja mun ratsastus, ei mitään ylimääräistä", Tolonen sanoo.