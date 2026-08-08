Iloiset mitalistit vesihautauinnin jälkeen. Vasemmalta: Huhtasalo, Therman ja Hotanen.
Iloiset mitalistit vesihautauinnin jälkeen. Vasemmalta: Huhtasalo, Therman ja Hotanen.Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

EsteSM3: Lasten SM-voitto Isabella Thermanille – "Tulin hakemaan täältä kultaa"

Ponien SM-kullan ja lasten SM-hopean vei Helga Huhtasalo.
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