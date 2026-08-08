EsteSM3: Lasten SM-voitto Isabella Thermanille – "Tulin hakemaan täältä kultaa"

On toiseksi viimeinen SM-kilpailupäivä. Lauantaina nähtiin lapsiratsastajien ja ponien finaali sekä veteraanien ensimmäinen osakilpailu. Lapsiratsastajissa Isabella Therman ja Berdien Z säilyttivät puhtaan tuloksen pitkin viikonloppua ja voittivat finaalissa SM-kultaa. Seuraavaksi junioreihin siirtyvä Therman on todella tyytyväinen tulokseen ja hevoseen."Oli kyllä paineita pitää nollatulos. Tulin hakemaan täältä kultaa. Ja saavutin sen, olen todella ylpeä musta ja mun hevosesta. Se taisteli radalla, isoimmat kiitokset menee sille", ratsastaja kertoo. Thermanin äiti Martina Aitolehti on tyytyväinen kultamitaliin. "Tosi hieno kauden päätös. Isbellä on onnistunut ja pitkä kausi takanaan. Kaikki on vaan mennyt niin nappiin. Hevonen pääsee ansaitulle lomalle.".Ratsastaja kuvaa Berdieniä itselleen todella tärkeäksi:"Se on ensimmäinen hevonen, jonka kanssa olen päässyt kiertämään nämä kaikki arvokisat ja vielä näin hyvin tuloksin. On meillä ollut vaikeitakin kohtia, mutta olemme päässeet niistä yli. Aluksi luulin, että ei tästä tule mitään, mutta kyllä meistä tuli. Se yrittää aina parhaansa ja on innoissaan."Ratsukko siirtyy yhdessä ensi vuonna junioriluokkiin. Korkeammat ja teknisemmät radat kiinnostavat Thermania. Ratsastaja edusti tänä vuonna Suomea ikäluokkien PM- ja EM-kisoissa, ja arvokisoista on jäänyt käteen paljon tärkeitä oppeja. "Olen saanut paljon kokemusta isoilta ja teknisiltä radoilta. Tuo haastetta, kun siellä on niin paljon hyviä ratsastajia. On kivaa päästä isommalle tasolle. Olen tosi kiitollinen, että olen päässyt niihin kisoihin", hän sanoo. Ratsastaja tähtää kilpailemaan ulkomailla tulevana talvena. "Ehkä Hollannissa tai Espanjassa. Katsotaan.".SM-pronssia voittivat Ronja Hotanen ja Ivanhoe. Ratsukko suoriutui finaalipäivänä puhtain tuloksin ja kokonaistulokseksi jäi ensimmäiseltä osakilpailupäivältä saadut 7 virhepistettä. "On upea fiilis. En osannut yhtään odottaa tätä!" ratsastaja kertoo. Hotanen kuvailee Ivanhoeta sympaattiseksi persoonaksi. "Se hyppää koko sydämellään. Tämä on meidän toinen kausi, ja olemme nostaneet tasoa paljon", hän toteaa. .Ponien kultaa ja lasten hopeaa Helga Huhtasalolle"Tosi hyvä fiilis!"Ponien tuoreet Suomen mestarit ovat Helga Huhtasalo ja pikkuponi Flower. Ratsukko voitti mestaruuden kokonaispistein 8. Lapsiratsastajien mestaruuskilpailussa Huhtasalo voitti hopeaa Ikonilla. Kokoerosta huolimatta ratsuista löytyy paljon samaa."Mun molemmat hevoset ovat kuumia, mutta tosi kilttejä", ratsastaja sanoo. .Kaksi mitalia taskussaan Huhtasalo suuntasi vielä poniderbyyn nurmikentälle.Tällä kertaa ponien hopeaa voittivat Alexandra Saario ja Bingo des Chenets yhteispistein 12, pronssia saivat Sanni Collin ja Tinkerbell J (Lillemons Thunderace - Peacock 8 W) yhteispistein 40..Veteraanit: Camilla Segercrantz Veteraanien ensimmäisen osakilpailun veivät viime vuoden voittajat, Camilla Segercrantz ja Coriostro (Cagliostro 161 - Casanova). Toisiksi sijoittuivat Petri Korhonen ja Castaar vh Venushof Z (Cavalo Z - Chellano) pistein 1,86 ja kolmansiksi viime vuoden pronssimitalisti Virpi Susanna Mäki-Opas FWB-ruunalla Captain Cagliari (Cagliostro 161 - Stanford), pistein 2,8. .Kaikki tulokset täällä. .EsteSM1: John Antell hyppäsi Ypäjällä ulkona viimeksi vuosi sitten SM-kisoissa – "Mantehan oli oikein taitava".EsteSM2: Senioreilla haastava rata, Petra Heikkinen johtoon – "Jouduin ratsastamaan väleissä aika paljon taakse"