EsteSM4: Hymystään tunnettu John Antell on tuore senioreiden kultamitalisti: "Keskittyminen tulee luonnostaan"

John Antell on vuoden 2025 esteratsastuksen kultamitalisti. Ratsastaja ja L'intouchable (Untouched - Kannan) pudottivat kolmannen osakilpailun ensimmäisellä kierroksella yhden puomin, toisesta kierroksesta selvittiin nollilla. Ratsukon yhteispistemäärä oli siis 4,55.Hammashymystään tunnettu ratsastaja kertoo hymyilevänsä melkein aina. Podiumilla hymy on vielä tavallista leveämpi.”Meillä on Hyvinkäältä, vuodelta 2019 pronssimitali, mutta kulta on oikein kiva”, hän nauraa.Ratsuaan Antell kuvaa varovaiseksi.”Uuno on varovainen hevonen. Se on vaatinut aikaa, että sen on saanut rakenteellisesti tälle tasolle.”SM-hopea meni tällä kertaa Susanna Granrothille ja KG Corazonille (Cassini II - Peter Pan).”Hevosella on ollut paljon tylsiä tapaturmia sekä terveysongelmia. Siltä on jäänyt monta voittoa välistä ja mennyt monta kautta rikki. Corazon on minulle todella tärkeä hevonen ja siksi olen onnellinen, että olen saanut sen takaisin tälle tasolle kilpailemaan SM-kisoissa”, Granroth iloitsee..Molemmat ratsastaja myöntävät hieman jännittäneensä kolmatta päivää, mutta nykyään kilparatoihin valmistautuminen ei vaadi erillistä psyykkausta.”Nuorempana kävin läpi paljon psyykkistä valmennusta ja opin sieltä erilaisia harjoitteita. Mutta aikuisiällä se tulee kyllä aika luontaisesti. En mieti sitä sen enempää. Koitan ratsastaa niin hyvin kuin mahdollista ja pysyä rauhallisena. Varsinkin tärkeämmissä kisoissa, kahden tähden kansallisissa ja GP-luokissa, keskittyminen olennaiseen alkaa jo tulemaan luonnostaan”, Antell kertoo.”Se tulee vuosien mukana” Granroth komppaa.”Kun tätä on tehnyt niin paljon, se keskittyminen oikeassa paikassa vaan tulee. Moni kysyy, että jännittääkö? Pienemmät luokat eivät ehkä jännitä, mutta mun mielestä urheilija osaa keskittyä parhaiten, kun on pieni jännitys.””Muuten tekemisestä tulee löysää” Antell lisää.”Kyllä. Silloin siinä ei ole ihan sataprosenttisesti mukana”, Granroth sanoo.Alun perin Antell ei ollut osallistumassa SM-kisoihin, koska niiden järjestämistä suunniteltiin perinteiseen tapaan derbyllä. PM-kisojen sademyrskyn jälkeen arvokisat siirrettiin kuitenkin hiekalle.”Minunkaan hevonen ei oikeastaan pysty kilpailemaan tuolla nurmella. Se ei olisi muuten kilpaillut täällä”, Granroth kertoo..Verryttely järjestettiin derbykentän viereisellä isolla hiekkakentällä kolmella esteellä. Lisäksi itse kilparadan vieressä oli pienempi, yhden pystyesteen verryttely Black Horse Areenan tuomaritornipäädyssä.”Minusta se sujui hyvin. Derbyn verkka on iso, kaikille riittää esteitä – jos joku on jo okserilla, ei tarvitse odotella. Ja minusta on kivaa okserin jälkeen kävellä vähän, antaa hevoselle pitkää ohjaa, hypätä tässä radan vieressä pari viimeistä pystyä ja sitten mennä radalle. Joskus jos on aloittanut hyppyverkan liian myöhään hyppäämään liian myöhään, joutuu viimeisen pystyn jälkeen suoraan radalle. Silloin hevonen ei pääse hengittämään välissä ja jää vähän jännittyneeksi”, kultamitalisti selostaa.”Toimi hyvin. Kun on tuttu paikka, tietää miten paljon aikaa menee välimatkoihin. Jos tämä olisi ollut meille uusi paikka, sitten olisi ehkä eri asia”, Granroth pohtii.Antellin syksy jatkuu Hollannissa kansainvälisten luokkien parissa – GP-finaali jää väliin. Granroth taas suunnittelee syksyltä puuttuvan Helsinki Horse Show’n tilalle Norjan reissua.”Kyllä keväällä Espanjan tourit kiinnostaa, mutta se riippuu hevostilanteesta. Pitää katsoa mitä kisoja siinä keväällä on. Silmät on vähän kaikkiin kisoihin, Helsinkiinkin”, Antell kertoo.”Olen aikalailla Suomessa nuorten hevosten kanssa. Nythän se Helsinki sotkee vähän Espanjan toureja, mutta pitäähän Helsinkiin mennä.. Mutta periaatteessa olen kotimaassa pitkälti”, Granroth päättää.SM-pronssi meni tänä vuonna Sanna Backlundille ja Isabella HX:lle (Diamant de Semilly - Libero H). Reilun pisteen päähän pronssista jäivät Madis Morna ja Kearney W.Katso senioreiden SM-tulokset täältä..Nuorten ratsastajien Suomen mestaruuskulta meni tänä vuonna Mona Relanderille ja Ibeau SMH:lle (Quasimodo Z - Tygo). Tämä on Relanderin ensimmäinen vuosi nuorissa. Ratsastajalla oli kolmannen osakilpailun toisella kierroksella varaa vielä yhteen pudotukseen ja se käytettiin. ”On superhyvät fiilikset. Tämä tuli vähän yllätyksenä. Hevonen tsemppasi hyvin, vaikka ratsastaja tekikin virheitä”, hän kertoo lehdistötilaisuudessa.Ratsastaja valmentautuu Valtteri Gundersbyllä.”Olemme kehittyneet tässä viimeisen vuoden aikana todella paljon. Yhteinen sävel on alkanut löytymään, tällä kaudella on kilpailtu 140-tasoa. Tämä hevonen on mun paras kaveri”, hän iloitsee.Alina Salo ja Da Vinci (Diacontinus - Wanderer) voittivat jälleen nuorten SM-hopeaa. Ensi vuosi on ratsukon viimeinen nuori vuosi. ”Olen tosi tyytyväinen. Tietenkin kulta on aina kulta, mutta hevonen on hypännyt tosi hyvin. Olen tyytyväinen hevoseen ja itsekin ratsastin ihan ok – pääasia on, että homma toimii. Da Vinci on aivan kuumakalle, mutta pystyn luottamaan siihen. Olemme kasvaneet niin yhteen: pystyn luottamaan siihen 110 prosenttisesti”, hän kertoo. Nuorten ratsastajien ensikertalainen Patricia Ivanitskiy voitti yhdessä ratsunsa Birte Star K Z:n (Big Star JR K Z - Carolus II) kanssa pronssia.”Olen todella tyytyväinen. Pääsimme vikalle kierrokselle ja saimme parannettua tulosta ensimmäiseltä kierrokselta. Hevonen on ihan huippu: tamma, joka ajattelee itse tietävänsä, miten asiat tehdään. Ja niinhän se yleensä tietääkin. Se on ihana ja rento hevonen opetella isompia ratoja”, ratsastaja kommentoi. Katso nuorten ratsastajien SM-tulokset täältä..Junioreiden SM-kullan veivät Isabel Olsson ja Haya. Kaikki kesän treenit on käyty hiekkakentällä, joten ratsukko on tyytyväinen kilpailujen siirtymisestä hiekalle. Ensimmäistä junnuvuottaan kilpaileva Olsson asustaa Tallinnassa, mutta kilpailee ja treenaa kesäisin paljon Suomessa.”Ollaan saatu tänä vuonna hyvä rytmi ja luotto. PM- ja SM-kisat ovat olleet opettelua. Olemme vähitellen päässeet tälle tasolle, nämä ovat isoja asioita”, Olsson kertoo.Ratsastaja kiittelee hevostaan vuolaasti:”Haya on todella tsemppaava. On aina menossa korvat hörössä seuraavalle esteelle ja yrittää aina parhaansa, vaikka mä tekisin mitä.”Seela Kullas ja Catniss voittivat junnujen SM-hopeaa. Myös Kullas kilpailee ensimmäistä vuottaan junioreissa.”On tosi hyvä fiilis. Yritin tehdä parhaani. Ja Catniss on todella yritteliäs ja suoraviivainen ja tekee kaiken mun puolesta”, ratsastaja kertoo.Kullas olisi kaivannut derbykentällä kisaamista.”Siitä tulee kiva kisatunnelma ja onhan siellä paljon tilaa”, hän pohtii.Silva Timonen ja Jackiedieza (Don Diablo HX - Applaus) olivat pitkään kiinni kirkkaammissakin mitaleissa, mutta ratsukko jäi pronssille.”Olen todella onnellinen. Tämä on ollut itselle aika vaikea vuosi, niin tämä oli hyvä asia. Saatiin ehjät radat. Olemme hevosen kanssa yhdessä nousseet tälle tasolle.”Timonen siirtyy ensi vuonna junnuista nuoriin ratsastajiin.”Ainahan arvokisoihin pääseminen on tavoitteena, kun tätä tasoa on kerran päässyt maistamaan. Mutta aika näyttää” hän pohtii.Kysyttäessä derbykentästä, Timonen vastaa:”Mun mielestä pohja on pohja, ja siellä kisataan minne osoitetaan. Minulle oli se ja sama ollalaanko hiekalla vai nurmella.”Katso junioreiden SM-tulokset täältä.