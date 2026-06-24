Ilona Vikman kyseenalaistaa Vantaan kaupungin prioriteetteja.
Ilona Vikman kyseenalaistaa Vantaan kaupungin prioriteetteja. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Valitusaika päättyi, mutta taistelu jatkuu: Etelä-Vantaan ratsastuskoulu keräsi lähes 8000 nimeä Vantaan toimistorakennussuunnitelmia vastaan

Seuraavaksi kaupunki aikoo vierailla ratsastuskoululla.
Julkaistu
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Vantaa
Ilona Vikman
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