Valitusaika päättyi, mutta taistelu jatkuu: Etelä-Vantaan ratsastuskoulu keräsi lähes 8000 nimeä Vantaan toimistorakennussuunnitelmia vastaan

”Muistutusaika, eli valitusaika on nyt ohi”, Etelä-Vantaan ratsastuskoulun yrittäjä Ilona Vikman toteaa.Hevosurheilu Ratsastus vieraili kesäkuun alussa ratsastuskoulun maalaisidyllissä, jonka laitumille Vantaan kaupunki on suunnitellut uusia toimistorakennuksia. Valitukset kaavamuutoksesta piti lähettää kaupungille viimeistään 11. kesäkuuta mennessä.”Positiivista on se, että saimme adressiin vajaa 8000 nimeä sekä se, että kaupunki otti meihin yhteyttä jo ennen valitusajan päättymistä. Selvästi oli tullut kautta rantain esiin, että asukkaat eivät ole tyytyväisiä päätökseen.”Alun perin asiakkaitten aloittamasta vetoomuksesta löytyy nyt 7856 ääntä..Seuraavaksi kaupunki aikoo vierailla ratsastuskoululla heinäkuun alussa, ja tutustua sen tiloihin ja toimintaan.”Toivon, että pääsemme tuomaan esiin yhteisömme merkityksen. Mielestäni se, että asiakkaat laittoivat adressin, kertoo tallimme yhteisöllisyydestä ja aktiivisuudesta. Yhteisömme on tiivis ja lämminhenkinen, kutsumme kaikki tervetulleiksi ja otamme mielellämme uusia ihmisiä vastaan”, Vikman kuvailee.Kesäkuun alussa yrittäjä kommentoi ihmettelevänsä Vantaan suunnitelmia, sillä kaupunki jatkuvasti peräänkuuluttaa nuorten liikkumisen ja viihtymisen tärkeyttä. Hän toivookin heinäkuun tapaamisen saavan kaupungin näkemään alueen potentiaalin.”Liikutamme suurta osaa Vantaasta, täällä käy paljon nuoria ja lapsia liikkumassa ja harrastamassa ulkona. Lisäksi tämä on todella kaunista aluetta.”Tilalta löytyy 40 hevosta, Villa Magia- ja Pumpuli-lampaat sekä maatiaiskanoja.”Mielestäni ihan kaikkea luontoa ei tarvitsisi raivata pois alta”, yrittäjä toteaa.Seuran hallitus tahtoo pitää kaavamuutoksen vastustamisen jatkossakin pinnalla, sillä kaavamuutoksen päätös tehdään vasta vuoden vaihteessa.”Ei auta, jos pidämme ääntä vain nyt. Asian pitää olla esillä pitkin vuotta”, Vikman päättää..Vantaan kaupunki vastaaVantaan kaupungin asemakaava-arkkitehti Panu-Petteri Kujala kertoo, että kaupungilla on pulaa yritystonteista.”Vehkalan alue on osoitettu monipuoliseksi työpaikka-, tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi. Meillä on kysyntää matalamman tehokkuuden työpaikkarakentamiselle. Ehdotuksen mukainen ratkaisu mahdollistaa alueelle esimerkiksi ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tilojen ja palvelujen toteuttamisen.”Kujala toteaa, että kaavatyössä sovitetaan yhteen erilaisia tarpeita, kuten työpaikat, liikkuminen, virkistys ja luonto. ”Alueelle on osoitettu myös laajoja viheralueita, kuten Tyttömäen metsän lähivirkistysalue, sekä ulkoilureittejä.”Mitä kaupunki tekee seuraavaksi? Kujalan mukaan kaupunki pyrkii punnitsemaan kaikkia näkökulmia: ”Käymme läpi saapuneet muistutukset ja lausunnot. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä pyrimme löytämään ratkaisun saadun palautteen ja muun käytettävissä olevan tiedon pohjalta.".Kaupungin suunnitelmat ja ilmakuva alueesta löytyvät täältä..Ratsastuskouluyrittäjä aikoo vastustaa Vantaan kaupungin toimistorakennussuunnitelmia viimeiseen asti: "Tarraan näihin koivuihin kiinni enkä laske irti".Äänessä hevosurheilumanageriksi valmistunut Ilona Vikman – "Sain uusia ideoita yrityksen toimintaan ja kehittämiseen".Kolme tammaa sodan jaloista Vantaalle