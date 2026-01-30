Ettan Ehrnroothin Louis'n kilpasatulassa istui viimeksi Daniel Bachmann Andersen - "Joka kerta jännittää"

Elisabet ”Ettan” Ehrnrooth on lähdössä Ypäjälle kilpailemaan 10-vuotiaan ruunansa Heslegård´s Furst Louis'n (Furstenball – Heslegård’s Louis) kanssa, ja olemme sopineet pikaisen juttutuokion sitä ennen. Tapaaminen on sovittu Ruskeasuon maneesiin ja siellä odottaakin aikamoinen yllätys: Ehrnrooth istuu syksyllä vakavasti sairastuneen Daytonan (Dante Weltino – Samarant) selässä ja ravaa reippaasti eteenpäin! Ja on kulunut vajaa kolme kuukautta siitä kun hevonen sairastui.”Kyllä eläinlääkäritkin pitävät tätä ihmeenä. Koska ennustehan oli, että vähintään kuusi kuukautta menee. Ja tämä on viides kerta kun olen Daytonan selässä”, Ehrnrooth kertoo tyytyväisenä. Tamma jää hoitajalleen ja siirrymme Ehrnroothin kanssa Janne Berghin Kilpatallin kahvihuoneeseen.. Hän on juuri lähdössä Louisin kanssa Ypäjälle kisoihin. Startti pyhässä Yrjössä, on debyytti, sillä hevosella on aikaisemmin kilpaillut hänen valmentajansa. ”Se on 10-vuotias, todella isokokoinen, säkä on 180 senttiä. Se on kiltti ja yhteistyöhaluinen, viisas, ja koon huomioiden helppo ratsastaa. En ole koskaan vielä kilpaillut sillä, vaikka se on ollut minulla jo monta vuotta. Se on asunut pääosin Tanskassa ja Daniel Bachmann Andersen on kilpaillut sillä menestyksellisesti.”Ehrnrooth kertoo, että hän otti hevosen Suomeen viime syyskuussa, mutta on toki treenannut sen kanssa viettäessään pidempiä aikoja Tanskassa.Olet kilpaillut jo pitkään, vieläkö sinua jännittää ennen kisoja?”Kyllä, joka kerta,” nauraa Ehrnrooth ja jatkaa: ”Nytkin tämän Louis’ n kanssa, on jännittävä nähdä miten hän reagoi ja kokee kisaympäristön minun kanssani. Koska se on eri asia kuin jonkun toisen ratsastajan kanssa.”Millainen on hyvä kilpailupaikka?”Ainakin pitää olla hevosille turvallinen miljöö, ehdottomasti hyvä ratsastuspohja, ammattimainen organisaatio joka on osannut valita hyvät tuomarit, että aikataulut pitävät – sen tyyppiset asiat tekevät hyvän kilpailuipaikan.”Olet saavuttanut urallasi paljon monilla hevosilla. Mikä saa sinut jatkamaan?”Kilpaileminen on mielestäni yhä sekä jännittävää että hauskaa. Nautin siitä vieläkin. Se että kouluttaa hevosta ja näkee sen kehityksen, ja miten kaikki hevoset ovat omanlaisiaan. Ja myös miten ratsastuksessa ja hevosten kanssa tulee kaikille ylä- ja alamäkiä. Se opettaa.”Mikä hevosistasi on opettanut sinulle eniten?”Voi! Kaikki ne ovat opettaneet! Harald, Angard, Wizard, Daytona... Mutta sanon kuitenkin, että vanha opetusmestari Hercules Flyingessä aikoinaan. Sen kanssa pääsin harjoittelemaan kaikkia GP-liikkeitä ja sitten kilpailemaan tosissani.”Mitä mieltä olet kouluratsastuksen tilasta tällä hetkellä?”Toki kaikenlaista on ollut, mutta uskon että nyt mennään oikeaan suuntaan, kohti kevyempää ratsastusta. Meidän täytyy sopeutua muuttuneeseen maailmaan, löytää hevosia jotka mielellään sopeutuvat ratsastukseen.”Nähdäänkö sinut ja Louis kilpailemassa Horse Showssa?”Ei, mutta olemme kyllä mukana Daniel Bachmannin klinikalla”, kertoo Ehrnrooth ja lähtee etsimään hevosautonsa avaimia.Ypäjältä tuli tulos 69 ja rapiat ja se oli heti voitto, kovassa seurassa, sillä Ville Vaurio oli luokassa toinen Merry Franciksella. Tulokset täällä