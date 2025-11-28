Ettan Ehrroothin Daytona pääsi kotiin Ruskeasuolle – ”Hän on todellinen taistelija”

Elisabeth ”Ettan” Ehrnroothin olympiahevonen Daytona(Dante Weltino – Samarant) pääsi Viikin hevossairaalasta kotiin Ruskeasuolle keskiviikkona. Hevonen sairastui vakavasti EHV-1 virukseen marraskuun alussa, ja taisteli hengestään viikkoja.

”Olen tietenkin äärettömän onnellinen siitä, että hän näillä näkymin toipuu, ja samalla surullinen että näin piti käydä”, kertoo Ehrnrooth ja jatkaa, että hevosen toipuminen on edistynyt koko ajan pienin askelin.

”Hänen kuntoutuksensa jatkuu nyt kotona, fysioterapeutin avustuksella ainakin 3-6 viikkoa. Talutetaan ja tehdään erilaisia liikkeitä. Daytona kävelee jo aika hyvin, mutta takajalkoja pitää vahvistaa.”

Toipumisennusteesta ei oikein voi sanoa mitään.

”Sitä on mahdoton ennustaa, jokainen hevonen on yksilö. Joillakin on mennyt 6 kuukautta, toisilla kokonainen vuosi, aika näyttää. Mutta parempaa kohti mennään, pienin askelin. Hän syö hyvin ja on muutenkin hyväntuulinen”, iloitsee Ehrnrooth.

”Ja se tuli huomattua että hän on kyllä todellinen taistelija!” päättää Ehrnrooth.