Europol: Tuhat hevosta tarkastettu Keski-Euroopassa – passeja epäillään väärennetyiksi

Syyskuun 8.–9. päivänä lähes 200 lainvalvontaviranomaista osallistui operaatioon Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa ja Hollannissa.

Europol tiedottaa, että 8.-9.9. lähes 200 lainvalvontaviranomaista osallistui operaatioon Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa ja Hollannissa. Belgian johtaman tutkinnan keskiössä on laajamittainen ympäri Eurooppaa tapahtuva hevoskauppa, jossa hevosten passeja ja mikrosiruja olisi väitetysti muutettu.

Tiedotteesta ei käy ilmi minkälaiset hevoset ovat kyseessä, mutta Europolin aineiston kuvissa näkyy ison ponin näköisiä eläimiä. Osa eläimistä on saattanut päätyä teuraaksi ja elintarvikeketjuun ilman, että niiden todellinen alkuperä ja historia olisi ollut tiedossa.

Hevosten uudet identiteetit

Tutkijat epäilevät, että väärennettyjä hevospasseja ja muokattuja mikrosiruja on käytetty peittämään hevosten alkuperä ja aiempi historia, ja että hevoset on myyty näillä väärillä dokumenteilla.

Nyt yritetään selvittää niiden lopullinen määränpää.

Belgian johtaman operaation aikana viranomaiset suorittivat 24 etsintää:

Belgiassa tehtiin 4 etsintää Itä-Flanderissa ja Brabantissa, Irlannissa 6 etsintää Galwayn, Kilkennyn, Tipperaryn, Kildaren, Dublinin ja Donegalin kreivikunnissa, Ranskassa 7 etsintää Gardissa, Saône-et-Loiressa, Mayennessa, Sarthessa, Girondessa ja Haute-Saônessa ja Hollannissa 7: Limburgissa, Etelä-Hollannissa, Pohjois-Brabantissa, Utrechtissa ja Zeelandissa

Yli 1 000 hevosta tarkastettiin. Etsintöjen yhteydessä takavarikoitua aineistoa analysoidaan parhaillaan. Tutkinta jatkuu, ja osallistuvien maiden viranomaiset pyrkivät tunnistamaan lisää henkilöitä, joiden epäillään mahdollisesti kuuluvan rikollisverkostoon.

Europolin tiedote englanninkielellä täällä