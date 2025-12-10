"Herätyskello soi 5.30" – KorKin palkitsema Fanni Olkkonen lähti jo 17-vuotiaana maailmalle

Jo 17-vuotiaana maailmalla lähtenyt Fanni Olkkonen sai Elisa Paloheimon 2500 euron stipendin. Sen myöntää vuosittain Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys.Aikoinaan ponimaajoukkueessa kilpaillut ja SM-hopeaa ja PM-joukkuepronssia voittanut Fanni Olkkonen asuu Saksassa Dusseldorfin lähellä, ja toimii ammattiratsuttajana Tara Schneiderin Gut Römerhof -valmennus- ja kauppatallilla.Työpäivät ovat pitkiä. Tämäkin haastattelu tehtiin iltakahdeksalta, jolloin Olkkosen työpäivä oli juuri päättynyt. ”Ratsastan kuudesta kymmeneen hevosta päivässä ja valmentaudun, koska muuten ei kerta kaikkiaan pysty kehittymään ja oppimaan oikeasti ratsastamaan. Mun herätyskello soi 5.30, silloin suuntaan salille ja sen jälkeen tallille. Yleensä päivä venyy iltaan asti. Kerran kuussa meillä käy Saksan seniorimaajoukkueen valmentaja Hendrik Lochthoeve, pääsen ratsastamaan hänen valmennuksessaan”, nyt 20-vuotias Olkkonen kertaa päiväohjelmaansa. . Missä vaiheessa ratsastus tuli elämääsi?”Pienenä harrastin muodostelmaluistelua aktiivisesti, mutta äiti halusi mulle sellaisen ei-niin-kilpailupainotteisen harrastuksen. Niin kuin vaikka ratsastus, jota voi harrastaa kerran viikossa ratsastuskoulussa”, nauraa Olkkonen.Se ei jäänyt siihen yhteen kertaan viikossa.”Saatiin äidin tutun kautta mulle vuokraponi kun olin 8-vuotias, ja Mikaela Soratie alkoi valmentaa. Hän sitten totesi yksi kerta, että sun täytyy saada kisaponi, ja niin ostimme Mea Packalenin vanhan kisaponin Darius v Herrenhofin, Hoffen. Pääsin kunnolla mukaan lajiin ja valmentautumiseen 11-vuotiaana, olin ponien maajoukkuevalmennuksissa neljä vuotta.”Fanni Olkkonen siirtyi hevosiin 15-vuotiaana. Kuvaan tulivat hevoset Duc de Jeu ja Akitros S.”Kävin Ville Vaurion valmennuksessa puolitoista vuotta ja tajusin, että tätä haluan tähdä. Kyllä jännitti ja mietityttikin ulkomaille lähtö, mutta Ville sanoi että ”kokeile ainakin!” Mutta olihan se shokki, erityisesti mun vanhemmille. Mutta olen heille äärettömän kiitollinen kaikesta tuesta, meidän perheellä ei koskaan ole ollut paljon rahaa, mutta he on aina seisoneet mun takana.”Olkkonen lähti ensin töihin McLeanille, jossa vuosien mittaan on ollut useita suomalaisia ratsastajia. Hän oli lukenut koulussa saksaa, josta oli vähän apua, vaikka tallilla puhuttiinkin englantia ja suomea. Sitten hän siirtyi yksityisen perheen talliin töihin. Perhe päätti kuitenkin muuttaa Espanjaan vuoden päästä.”Mietin sitten, että minne suuntaan ja minulle tarjoutui mahdollisuus päästä Englantiin Kyra Kyrklundin ja Richard Whiten luo. Se oli äärettömän hieno kokemus, valitettavasti vain loukkaannuin siellä. Hevosta taluttaessa tapahtunut loukkaantuminen ei ollut suuri, mutta koska se esti satulaan pääsyn kuukausien ajaksi, Olkkonen päätyi myymään hevosensa. "Tulin vähäksi aikaa Suomeen ja tein Suomessa ylioppilaskirjoitukset, Saksassahan olin käynyt koko ajan lukiota työn ohessa.”Aikanaan hän palasi Saksaan ja ryhtyi ratsuttajaksi, jota elämää hän elää nyt. Tällä hetkellä hänellä ei ole omia hevosia.Mitkä ovat tavoitteesi?”Toiveena on tehdä saksalainen Bereiter-, eli ratsuttajatutkinto. Kävin lukionkin sen takia, koska siinä pitää olla pohjana ylioppilastutkintoa vastaava tutkinto. Täällä on valtavasti hyviä ratsastajia ja kova kilpailu, ei ole itsestään selvää edes se, että pääsee kilpailuihin. Ja ei saa olla herkkis, pitää olla aika kova pää ja omat tavoitteet selvillä.”"Haluan näyttää, että tavallisenkin perheen tyttö voi päästä eteenpäin ratsastusuralla, kun on sitkeä ja sisukas ja valmis tekemään paljon työtä. Stipendirahat haluan käyttää kv-kilpailuihin ja valmennukseen. Ja isona haluaisin olla niinkuin Cathrine Dufour.”Et taida ehtiä useinkaan Suomeen?”En, täällä mä olen nyt joulunkin. Kerran pari vuodessa ehdin Suomeen, perhe käy täällä mua katsomassa. Vaikka he eivät ole mitään hevosihmisiä, eikä meillä ollut varaa kalliiseen hevoseen, niin he ymmärsivät aina, että hyvä valmennus on kaiken a ja o. Siihen satsattiin."Oliko valintasi alusta asti kouluratsastus?”Ei, halusin mennä kenttää pienenä! Mutta äiti sanoi, että sitä hän ei kustanna! . Stipendejä jaettiin kaikkiaan kahdeksalle lahjakkuudelleElisa Paloheimon 2 500 € stipendi myönnettiin Fanni Olkkoselle – lisäksi seitsemän nuorta lahjakkuutta palkitaan 500 euron tuella. Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry:n (KorK) hallituksesta koostuva avustuskomitea (Sonja Lesch, Irmeli Summanen, Susie Soratie, Mia Kainulainen, Maikku Laakso, Anne-Mari Miss, Tarja Kettunen ja Minna Reino) on tehnyt päätöksen vuoden 2025 Elisa Paloheimon stipendin saajasta.Tänä vuonna 2 500 euron stipendi myönnetään Fanni Olkkoselle. Stipendi jaetaan vuosittain alle 25-vuotiaalle lahjakkaalle, sitoutuneelle ja hevosystävälliselle ratsastajalle, joka hyödyntää tuen ulkomaisen opin hankkimiseen valmennuksen ja/tai kilpailukokemuksen kautta (painotus 50/50).KorK vastaanotti tänä vuonna useita erinomaisen korkeatasoisia hakemuksia, joista kaikista välittyivät vahva sitoutuminen, oppimisen halu ja kunnioittava työskentely hevosen kanssa sekä selkeä tavoitteellisuus niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. (Lähde: KorKin tiedote)Mila PietarilaPihla PietarilaVeera VestoSenni TolonenIda-Sofia AlasuutariCoco RoinePatricia Salminen .Tohtori Andrew McLean ja keitetyn sammakon syndrooma: "Kankikuolaimen käytön voisi lopettaa vaikka kokonaan"