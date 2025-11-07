FEI hyväksyi kiistellyn verisäännön muutoksen esteratsastuksessa – jatkossa verijälki ei johda hylkäykseen

Suomi äänesti vastaan

Monet maat, kuten Saksa ja Tanska ilmoittivat jo ennen kokousta, että aikovat äänestää sääntömuutosta vastaan. Lisäksi kymmenet tuhannet ihmiset allekirjoittivat vetoomuksen sääntömuutosta vastaan.

Suomi äänesti sääntöä vastaan 19 muun maan kanssa, myös muut Pohjoismaat. SRL:n hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen oli paikalla Hong Kongissa ja kommentoi asiaa liiton tiedotteessa:

”Sääntömuutos on herättänyt erittäin paljon kiivastakin keskustelua täällä. Mielipiteiden vaihto on vienyt sääntöä eteenpäin, ja siinä on paljon hyvääkin, mutta me ja varsin iso ryhmä muidenkaan maiden edustajia emme olleet niin tyytyväisiä sääntöön, että olisimme voineet äänestää sen puolesta."

”Uskomme kuitenkin, että viestimme on kuultu, ja kuten aina, sääntömuutokset ovat prosesseja, jotka etenevät eri lajeissa eri tahdissa. Sääntöjä tullaan yhtenäistämään, ja tämäkin sääntö ja erityisesti sen tulkinta sekä käytäntö, tulevat kehittymään. Kaiken tavoitteena on meillä kaikilla turvata hevosen hyvinvointi kaikissa tapauksissa”, Manninen jatkaa.

SRL kertoo tiedotteessaan, että sen mielestä kaikkien verijälkien, joka johtuvat ratsastajan toiminnasta tai varusteista, tulisi johtaa kilpailusta sulkemiseen, riippumatta siitä, havaitaanko se ennen tai suorituksen aikana vai sen jälkeen. Pohjoismaiden liittojen kanssa SRL pyrkii edelleen siihen, että säännöt yhdenmukaistetaan ratsastuksen lajien välillä ja siirretään FEI:n yleisiin sääntöihin.