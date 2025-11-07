FEI hyväksyi kiistellyn verisäännön muutoksen esteratsastuksessa – jatkossa verijälki ei johda hylkäykseen
Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI piti tällä viikolla yleiskokouksensa Hong Kongissa. Etukäteen eniten huomiota herätti sääntömuutos esteratsastuksessa, joka lieventäisi niin kutsuttua verisääntöä.
Aiemmin käytännössä ratsukko on hylätty, mikäli hevosen kyljissä tai suussa on ollut verta. Nyt sääntöä lievennetään huomattavasti. Jatkossa ratsastaja saa verijäljestä vain kirjatun varoituksen, joka on uusi sanktiomuoto keltaisen kortin ja varoituksen rinnalla. Kahdesta kirjatusta varoituksesta 12 kk sisällä ratsastaja saa kuukauden kilpailukiellon ja 1000 Sveitsin frangia sakkoa.
FEI kertoo tiedotteessaan säännön olevan merkityksellinen edistysaskel, joka lisää hevosten hyvinvointia uusien toimenpiteiden ja turvatoimien avulla. Turvatoimiin kuuluvat uudet pakolliset kilpailukelpoisuustarkastukset, jotka kilpailun tuomaristo suorittaa yhteistyössä eläinlääkärin kanssa kaikissa veritapauksissa. Hevosen on läpäistävä nämä tarkastukset jatkaakseen kilpailua.
Lisäksi FEI lupaa selkeämpiä säännöstöjä toimihenkilöille ja lisää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta urheilijoille. Kaikki kirjatut varoitukset tullaan julkaisemaan FEI:n toimesta ja ne tullaan ilmoittamaan automaattisesti urheilijoiden kansallisille lajiliitoille.
Eilistä sääntömuutosten esittelyä ja siihen liittyvää keskustelua ei striimattu suurelle yleisölle, kuten viime vuonna. FEI:n julkaisemassa yhteenvedossa kuitenkin mainitaan, kuinka esteratsastusjohtaja Todd Hinde perustelee sääntöä vähäisillä tapauksilla. Tilastojen mukaan tänä vuonna on ollut 340 000 starttia, joissa on ollut 101 hylkäystä verijäljen takia, joista suurin osa on ollut kyljissä. Näistä vain neljä ratsastajaa on hylätty kaksi kertaa.
Asian voi toki tulkita myös niin, että tapauksia on ollut vähän sen vuoksi, että sanktio on tarpeeksi kova ja ratsastajat ovat varoivaisempia.
Suomi äänesti vastaan
Monet maat, kuten Saksa ja Tanska ilmoittivat jo ennen kokousta, että aikovat äänestää sääntömuutosta vastaan. Lisäksi kymmenet tuhannet ihmiset allekirjoittivat vetoomuksen sääntömuutosta vastaan.
Suomi äänesti sääntöä vastaan 19 muun maan kanssa, myös muut Pohjoismaat. SRL:n hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen oli paikalla Hong Kongissa ja kommentoi asiaa liiton tiedotteessa:
”Sääntömuutos on herättänyt erittäin paljon kiivastakin keskustelua täällä. Mielipiteiden vaihto on vienyt sääntöä eteenpäin, ja siinä on paljon hyvääkin, mutta me ja varsin iso ryhmä muidenkaan maiden edustajia emme olleet niin tyytyväisiä sääntöön, että olisimme voineet äänestää sen puolesta."
”Uskomme kuitenkin, että viestimme on kuultu, ja kuten aina, sääntömuutokset ovat prosesseja, jotka etenevät eri lajeissa eri tahdissa. Sääntöjä tullaan yhtenäistämään, ja tämäkin sääntö ja erityisesti sen tulkinta sekä käytäntö, tulevat kehittymään. Kaiken tavoitteena on meillä kaikilla turvata hevosen hyvinvointi kaikissa tapauksissa”, Manninen jatkaa.
SRL kertoo tiedotteessaan, että sen mielestä kaikkien verijälkien, joka johtuvat ratsastajan toiminnasta tai varusteista, tulisi johtaa kilpailusta sulkemiseen, riippumatta siitä, havaitaanko se ennen tai suorituksen aikana vai sen jälkeen. Pohjoismaiden liittojen kanssa SRL pyrkii edelleen siihen, että säännöt yhdenmukaistetaan ratsastuksen lajien välillä ja siirretään FEI:n yleisiin sääntöihin.