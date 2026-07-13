Hanne Soiniselle rangaistus hevosen lääkeainerikkomuksesta

SRL:n julkaisema tiedote:

FEI antoi Hanne Soiniselle rangaistuksen hevosen lääkeainerikkomuksesta

Kansainvälinen ratsastajainliitto, FEI on ilmoittanut, että ratsastaja Hanne Soinisen hevosen toukokuussa antamasta virtsanäytteestä on löytynyt kontrolloitu lääkeaine, dimetyylisulfoksidi, joka katsotaan lääkityksen sääntörikkomukseksi. Soininen hyväksyi FEI:n esittämän rikkomuksen, siihen liittyvät seuraamukset ja FEI:n ehdottaman hallinnollisen menettelyn. Asiaan tuli FEIn pikakäsittelyn jälkeen hallinnollinen seuraamus heinäkuun alussa.

Soinisen valitsema hallinnollinen menettely tarkoittaa yksinkertaistettua tapaa käsitellä asia ilman FEI:n tribunaalin käsittelyä. Se oli Soinisen tapauksessa mahdollinen, koska näytteestä on löytynyt vain yksi kontrolloitu lääkeaine, henkilö ja hevonen ovat ensikertalaisia rikkomuksessa, eikä kyse ole arvokilpailusta. Hallinnollisen menettelyn hyväksymisen myötä myös FEIn myöntämää rangaistusta on kevennetty.

”Hevoselle ei ole annettu tarkoituksellisesti mitään kiellettyä ainetta. Emme pysty yksilöimään, miten tämä kielletty aine on voinut päätyä hevoseni elimistöön. Hevoselle on annettu ainoastaan sen tavanomaista rehua, ravintolisiä ja eläinlääkärin määräämiä lääkkeitä, kuten FEI:lle liitteenä lähetetyistä ruokinta- ja lääkitystiedoista ilmenee”, kertoo Hanne Soininen.

Hän toimitti FEI:lle määräajan kuluessa sen pyytämät tiedot, yksityiskohtaisen selvityksen hevosensa ruokinnasta, liikkumisesta, hoidosta ja vastaanottamista toimenpiteistä maaliskuusta 2026 alkaen toukokuuhun asti sekä asianmukaisesti toteutetun lääkekirjanpidon viimeisen vuoden ajalta.

Hän selvitti tarkkaan läpi myös kaikkien hevoseensa jossain kontaktissa olleiden varusteiden, tavaroiden, tuotteiden sekä käsittelijöiden ja majoittajien kanssa mahdollisen kontaminaation lähdettä.

”Avustimme täysin FEI:tä asian tutkinnassa. Toimitimme tiedot kaikista käyttämistämme tuotteista sekä mahdollisista tahattoman altistumisen lähteistä. Näihin kuuluivat mahdolliset kosketukset ruokinta-astioihin ja tallitiloihin, joita hevonen jakoi muiden hevosten kanssa.”

”Emme kuitenkaan voi varmuudella todeta, onko tahatonta altistumista voinut tapahtua Suomen ja Tanskan välisen kuljetuksen aikana tilapäismajoituksissa eri talleilla muiden hevosten kanssa tai siten, että hevonen olisi vahingossa syönyt toisen hevosen rehua tänä aikana. Hevoselle ei ole annettu tietoisesti mitään kiellettyjä aineita.”

Dimetyylisulfoksidi on luonnollinen ja orgaaninen liuotin. Se imeytyy helposti ihon ja limakalvojen kautta sekä hengitysteistä. Siellä on mm. tulehdusta poistavaa vaikutusta ja sitä käytetäänkin linimenteissä ja geeleissä. Sitä myydään myös liuottimena ja laboratorio- tai kääreaineena. Suomen Hippoksen Antidopingtoimikunta totesi vuonna 2012, että dimetyylisulfoksidia voi esiintyä pieniä määriä luonnossa, rehuissa ja vedessä.

FEIn nopean käsittelyn ratkaisun mukaisesti ratsukon suoritukset kyseisessä kilpailussa hylätään ja mahdolliset palkinnot menetetään. Soininen joutuu maksamaan sakon ja hallinnollisista kuluja, ja rikkomus merkitään hänen rekisteriinsä neljäksi vuodeksi.

”Soininen hyväksyi FEI:n esittämän rikkomuksen, koska hevosen kontaminaation lähdettä on käytännössä mahdotonta selvittää saatikka todistaa. Hän antoi FEI:lle erittäin tarkan ja kattavan selvityksen niistä asioista, joihin on pystynyt itse vaikuttamaan. Katsoimme yhdessä, että tämä oli paras tapa edetä myös raskaamman rangaistusmenettelyn välttämiseksi”, sanoo parakoulujoukkueen kapteeni Tiina Tarkkala.