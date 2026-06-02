Maailmanranking 5/2026: Suomalaiskouluratsastajat tekivät paluun radoille
FEI julkaisi toukokuun koulurankingin. Belgian superstara Justin Verboomen palasi rankingin kärkeen ohittaen entisen maailmanykkösen, tanskalaisen Cathrine Laudrup-Dufourin (2 018 pistettä). Britti Charlotte Fry on pudonnut kolmanneksi 1 971 pisteellä.
Verboomen on hyvissä asemissa MM-mitalia ajatellen. Hän voitti Zonik Plussalla neljän tähden kisoissa Lierissä ja sitä ennen viiden tähden mittelöissä Fontainebleaussa. Verboomenin tulostasolla nakuttaa rankingpisteitä tehokkaasti, sillä 91,25 prosentin freestyletulos viiden tähden huippukisoissa tuo peräti 368 rankingpistettä.
Zonik Plus on ykkösenä hevosten rankinglistalla.
Isabell Werth pysyy neljäntenä sekä ratsastaja- että hevosrankingissa, mutta hänen nuori oriinsa Viva Gold on noussut nopeasti kuudenneksi. Kumman Werth valitsee Aacheniin? Oriin vai tamman (Wendy de Fontaine)?
Kouluratsastusranking toukokuu 2026
1. (3.) Justin Verboomen 2026 pistettä
2. (1.) Cathrine Laudrup-Dufour 2018
3. (2.) Charlotte Fry 1971
4. (4.) Isabell Werth 1920
5. (5.) Becky Moody 1790
6. (6.) Sandra Sysojeva 1583
7. (7.) Christian Simonson 1578
8. (8.) Larissa Pauluis 1570
9. (11.) Isabel Freese 1543
10. (9.) Patrik Kittel 1536
Suomalaiset FEI:n koulurankingissa
Paras suomalainen toukokuun rankingissa on Joanna Robinson, 192. (180.) 955 pistettä. Robinson on kerännyt Glamouralinella täydet kuudet pisteet, joista viimeisimmät Lierissä toukokuussa. Parhaat prosentit hän ratsasti Espanjan Murcian GP specialissa huhtikuussa, 68,1 prosenttia.
Paras suomalaisnousija on Aachenin kautta Iso-Britanniaan ajanut Anu Sironen, joka hankki Ypäjä Fioretolla Aachenin GP specialista eniten pisteitä, 173, ja jatkoi kilpailemista briteissä. Hän sai Hicksteadissa toukokuun puolivälin kisoissa täyteen kuusi tulosta 8 kuukauden ajanjaksolle.
Ville Vauriolta on laskettu viisi tulosta Dante NL:llä. Kisakausi alkoi Helsingin Messukeskuksessa ja on jatkunut Exloon kautta Aacheniin, kaikki kisat ovat olleet CDI3*-kilpailuja. Eniten pisteitä Vaurio nappasi Exloon GP:stä, jossa ratsasti 67,9 prosenttia, 179 pistettä.
Henri Ruoste on ilmestynyt listoille uuden hevosensa DeLaurentiksen kanssa, mutta vasta neljällä tuloksella huhti-toukokuussa. Paras on Aachenin 71,7 prosentin GP special, josta 211 pistettä.
(180.) Joanna Robinson 955 pistettä
(–) Anu Sironen 945
(262.) Ville Vaurio 862
(247.) Mikaela Soratie 809
(229.) Peggy Högsten 800
(–) Henri Ruoste 795
(336.) Stella Hagelstam 748
(–) Susanna Foustok 381
FEI:n kouluratsastusranking täällä
Miten pisteet lasketaan?
Esteratsastuksessa FEI Longines rankingissa huomioidaan aina 12 edellisen kuukauden aikana kerätyt pisteet niin, että huomioidaan aikajakson 30 parasta tulosta. Pisteitä saa alkaen kahden tähden kilpailuista 145-tasolla ja pistemääriin vaikuttavat kilpailun taso, luokan rahapalkinnon suuruus ja esimerkiksi missä päin maailmaa kilpailu järjestetään. Pisteitä saa myös nations cup -joukkuekilpailuista.
Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.
Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä.
Kenttäratsastuksessa rankingiin huomioidaan edellisen 12 kuukauden kilpailut, mutta vain kuusi tulosta lasketaan mukaan. Kenttäratsastuksessa luokasta saatavien pisteiden määrään vaikuttaa sekä kilpailun taso ja pituus että osallistujamäärä. Jos osallistujia on vähemmän kuin 30, pistemäärästä saa vain 80 % ja alle 15 osallistujan luokasta 60 %.