Maailmanranking 6/2026: Ville Vaurio paras suomalainen listalla, jota hallitsee Justin Verboomen

FEI julkaisi kesäkuun koulurankingin. Kärjessä jatkaa Belgian Justin Verboomen, mutta toisella sijalla oleva britti Charlotte Fry on vain 11 pisteen päässä. Kolmannelle sijalle kapusi Saksan kestomenestyjä Isabell Werth.Listalla kovimman nousun teki kokenut Carl Hester, joka nousi sijalta 133 sijalle 5. Iso-Britannian ratsastajia on viiden parhaan joukossa peräti kolme, joten heillä on tulossa jälleen kivenkova joukkue Aachenin MM-kilpailuihin.Verboomenin kevätkunto on ollut huikeaa, sillä hän maaliskuun jälkeen kilpaillut kolmessa kisassa ja voittanut kaikki kuusi luokkaa. Kesäkuun hänen hevosensa Zonik Plus on pitänyt taukoa kilpailuista, mutta ratsukko on varmasti vireessä elokuun alussa käytävissä MM-kisoissa. Hevosten rankingin kärkitilaa pitää niin ikään Zonik Plus..Kouluratsastusranking kesäkuu 2026 1. (1.) Justin Verboomen 1982 pistettä 2. (3.) Charlotte Fry 19713. (4.) Isabell Werth 1920 4. (5.) Becky Moody 17645. (133.) Carl Hester 16556. (11.) Marieke van der Putten 16157. (6.) Sandra Sysojeva 16078. (8.) Larissa Pauluis 15649. (9.) Isabel Freese 154310. (7.) Christian Simonson 1537Suluissa edellisen listan sijoitus.Ville Vaurio harppasi ylöspäinToukokuun listalla paras suomalainen oli Glamouralinellaan kilpaillut Joanna Robinson, mutta hän jäi nyt toiselle sijalle, vaikka sijoitus maailmanrankingissa nousi 12 pykälää ja on nyt 180. Parhaan tuloksen hän ratsasti Brnon GP specialissa kesäkuun alussa, 68.362 % ja rankingpisteitä 183. Exloon, Aachenin sekä PM-kisojen tuloksilla Ville Vaurio nousi listalla lähes 100 pykälää ja on 1067 pisteellään sijalla 138.Kouluratsastuksessa pisteisiin vaikuttavat tulosprosentit sekä kilpailun taso, ja huomioon otetaan kuusi kilpailua. Kun viime kuussa Vauriolla oli tuloksia vain viisi, nyt pottiin laskettiin täydet kuusi. Isoimman pistepotin hän sai reilu viikko sitten PM-kisoissa, kun hän ratsasti Dantella parhaat kansainväliset pisteensä GP specialissa. Tulos 69,319 % toi pisteitä 193. Suomalaisista kolmantena on Anu Sironen, jonka sijoitus putosi pykälän sijalle 199. Parhaan tuloksensa hän ratsasti kesäkuun alussa Wellingtonissa Ypäjän Fiorettolla, saaden GP:ssa 67,043 % ja pisteitä 170.MM-kisoja ajatellen on hyvä tilanne, sillä suomalaisratsukoiden parhaat tulokset ovat tulleet kesäkuussa. Toivotaan, että nousujohteinen vire säilyy elokuuhun asti. Myös Stella Hagelstamilla on jopa kahdella hevosella kansainvälinen yli 67 % tulos GP:ssa, mutta hän ei ole kilpaillut ulkomailla toukokuun alun jälkeen.Kevään aikana suomalaisista parhaat prosentit on ratsastanut Henri Ruoste hevosellaan Delaurentis FRH, mutta hän on vasta viidenneksi paras suomalainen. Sekä grand prix´ssa että GP specialissa Ruoste on saanut yli 70 prosenttia, mutta rankingkelpoisia tuloksia on vain neljä ja sijoitus 258. Ratsukon viimeisin startti on ollut tokokuun alussa. Ykköshevonen Tiffanys Diamond on kilpaillut edellisen kerran Crozetin EM-kilpailuissa, viime vuoden elokuussa..Suomalaiset FEI koulurankingissa138. (223.) Ville Vaurio 1067 pistettä180. (192.) Joanna Robinson 999199. (198.) Anu Sironen 967240. (246.) Mikaela Soratie 864258. (251.) Henri Ruoste 795267. (258.) Stella Hagelstam 748297. (250.) Peggy Högsten 637348. (-) Katja Kuokka 509369. (359.) Susanna Foustok 381.Miten pisteet lasketaan?Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä. Vapaaohjelmasta saa vähemmän pisteitä kuin GP- tai GPS-luokasta. .Ville Vauriolle PM-hopeaa – "Joulu tulikin aikaisin!"