FEI sulki Intian ratsastajainliiton ulos kaikesta toiminnastaan
Kuva: FEI
Ratsastusuutiset

FEI sulki Intian ratsastajainliiton ulos kaikesta toiminnastaan

Suomalaisen kenttäratsastaja Johanna Pohjosen miesystävä on intialainen olympiaratsastaja Fouaad Mirza. Pohjonen kertoo ajatuksiaan Saksasta käsin.
Julkaistu
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FEI
Intia
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