FEI sulki Intian ratsastajainliiton ulos kaikesta toiminnastaan

Intian ratsastajainliitto sukeltaa yhä syvemmälle hallinto- ja johtajuuskriisiinsä. Kyseessä on vuosien ongelma, jonjka seurauksena kansainvälinen ratsastajainliitto FEI lopulta sulki Intian liiton ja kaikki sen jäsenet kaikesta toiminnastaan. Ratsastajat, hevoset, valmentajat, toimihenkilöt ja Intian liiton FEI:n eri toimielimissä vaikuttaneet edustajat eivät saa osallistua mihinkään FEI:n alaisiin kilpailuihin eikä FEI:n muuhun toimintaan.Intian Ratsastajainliittoon olisi pitänyt valita uusi hallitus jo 2023, mutta näin ei tapahtunut. Vihdoin Delhin korkein oikeus vapautti ko hallituksen tehtävistään talvella 2026, ja asetti Intian Olympiakomitean avulla väliaikaisen kahden hengen hallituksen järjestämään uudet hallitusvaalit. Väliaikainen hallitus ei kuitenkaan onnistunut tehtävässään, ja FEI:ssä ei nähty muuta mahdollisuutta, kuin sulkea koko liitto pois kaikesta sen kansainvälisestä toiminnasta. Jos ja kun Intian liitto saa valittua uuden hallituksen itselleen ja ratkaistua ongelmansa, FEI arvioi tilannetta uudelleen.Suomalaisen kenttäratsastaja Johanna Pohjosen miesystävä on intialainen olympiaratsastaja Fouaad Mirza. Millainen tilanne teillä on siellä Saksassa?”No tässä vaiheessa tämä tilanne ei ole vaikuttanut meihin vielä mitenkään”, kertoo talleilta tavoitettu Pohjonen. ”Asia on todella monimutkainen, toivomme että tilanne selkiytyy nopeasti. Me seuraillaan tilannetta rauhassa ja toimitaan sitten sen mukaan.”FEI:n päätöksestä Intian ratsastajainliiton suhteen ovat uutisoineet ratsastusmediat kautta maailman.