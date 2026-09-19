Saudiratsastaja FEI:n toisesta varoituksesta kuukaudeksi hyllylle

Kouluratsastuksessa vähäinenkin tuore veri hevosessa kilpailusuorituksen aikana johtaa välittömään hylkäykseen, riippumatta siitä, miten pienestä määrästä on kyse ja onko kyseessä varusteen aiheuttama hiertymä tai että hevonen on purrut kieleensä.

Esteratsastukseen on luotu omanlaisensa rangaistusmenettely pienehköjä verijälkiä silmällä pitäen, sillä isommista myös esteratsastuksessa seuraa välitön hylkäys ja lisäksi mahdollisesti kurinpidollisia muita seurauksia.

Warning Card - Jumping Recorded Warning on osa FEI:n valvonta- ja rangaistusjärjestelmää kansainvälisissä esteratsastuskilpailuissa ja liittyy näkyvään vereen hevosessa. Jos vastuuhenkilö eli tässä ratsastaja saa vuoden sisään kaksi varoitusta, se tarkoittaa hänelle kuukauden kilpailukieltoa. Tällainen kielto on nyt päällä saudiratsastaja Ahmed Alsharbatlylla. Kielto alkoi elokuun lopussa ja päättyy syyskuun viimeinen päivä.

Varoituksesta lähtee automaattisesti tieto ratsastajan omaan lajiliittoon. Listalla on yli 300 nimeä vuoden 2026 alusta.

Vuoden 2026 kaikki varoitukset täällä

43-vuotias Alsharbatly sai ensimmäisen varoituksensa kesäkuun alussa CSI5*-kisassa Spruce Meadowsissa ja toisen elokuun lopulla CSI4* kisoissa Gijónissa.

FEI:n mukaan ratsastaja, joka saa kaksi tai useampia Jumping Recorded Warning -varoituksia saman kilpailun aikana tai missä tahansa kilpailussa 12 kuukauden ajanjakson sisällä, saa noin 1 000 euron sakon sekä yhden kuukauden kilpailukiellon. Kilpailukielto alkaa toisen varoituksen antamista seuranneen kilpailutapahtuman jälkeisenä päivänä.

Maailmanlistalla tällä hetkellä sijalla 36 oleva Alsharbatly kuului Saudi-Arabian pronssia saavuttaneeseen joukkueeseen vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa. Vuoden 2010 Lexingtonin MM-kilpailuissa hän voitti henkilökohtaisen hopeamitalin.

Alsharbatlyn tämänhetkinen ykköshevonen on 13-vuotias selle français -tamma Diriyah, jolla kilpailivat aiemmin Janne Friederike Meyer-Zimmermann (GER) ja Julien Epaillard (FRA) nimellä Dubai du Cedre.