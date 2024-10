FEI:n kouluratsastuksen kriisikokouksessa todettiin, että tärkeää on harmonia ja keveys: "Nyt voimme keskittyä palauttamaan yleisön luottamuksen ja uskon lajiin"

Paljon odotettu kouluratsastuksen sidosryhmien kokous pidettiin paikan päällä FEI:n pääkonttorissa Lausannessa (SUI) 1. lokakuuta. Kouluratsastuksen sidoryhmäläiset vahvistivat kouluratsastuksen ydinperiaatteet ja keskustelivat tavoista mukauttaa lajia vastaamaan näitä tavoitteita.

Tavoitteena on, että tasapainoisen ja järjestelmällisen koulutuksen kautta hevoset koulutetaan ja ratsastetaan siten, että ne ovat rauhallisia, irtonaisia, luottavaisia ja ratsastajan apuihin reagoivia, mikä edistää syvää ja positiivista yhteyttä ratsastajan kanssa. Ryhmä oli yhtä mieltä siitä, että nämä ydinperiaatteet tulisi sisällyttää FEI:n sääntökirjaan ja soveltaa käytäntöön sekä harjoittelussa että kilpailuissa.

Tämä tulokulma korostaa keskeisiä ominaisuuksia, kuten liikkeiden vapautta ja säännöllisyyttä, siirtymien helppoutta ja keveyttä sekä hevosen tasapainoa.

Keskeinen seikka on, että kouluratsastusta harjoitetaan ilman jännitystä tai vastustusta, varmistaen harmonia hevosen ja ratsastajan välillä.

Osallistujat totesivat jalostuksen vaikutuksen lajin kehitykseen ja tutkivat tuomaroinnin, koulutuksen ja ratsastuksen välistä suhdetta. He korostivat myös tarvetta tarkastella lajia kokonaisvaltaisesti ottamalla käyttöön käyttäytymistieteiden periaatteita ja eläinten hyvinvoinnin viiden osa-alueen (five domains) mallia, keskittyen hevosen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Five Domains -mallin on kehittänyt eläinten hyvinvointitutkimuksen professori David J. Mellor. Ne ovat eläinten itseisarvon tunnistaminen, hyvä ravitsemus, hyvä ympäristö, hyvä terveys, luonnollinen käyttäytyminen sekä positiivinen mielentila.

"Pariisin 2024 olympialaiset ja paralympialaiset esittelivät kilpailuissa parhaat puolet lajistamme, mutta toivat esiin myös haasteita, jotka ovat saaneet meidät pohtimaan ja arvioimaan uudelleen lajin tilaa," sanoi FEI pääsihteeri Sabrina Ibáñez.

"Monille tämä näkemys siitä, mitä kouluratsastuksen pitäisi ilmentää, saattaa tuntua itsestään selvältä. Mutta kuten kokouksessa korostettiin, vuosien mittaan laji on etääntynyt alkuperäisestä tarkoituksestaan, ja tämä oivallus edellyttää paluuta kouluratsastuksen perusperiaatteisiin."

FEI:n kouluratsastusjohtaja Ronan Murphy sanoi: "Yhtenäisen vision luominen on ensimmäinen askel yhteisen tavoitteen edistämisessä. Kun tämä perusta on luotu, voimme nyt keskittyä palauttamaan yleisön luottamuksen ja uskon lajiin.

"Tavoitteemme on olla yhdenmukaisia ja edetä samaan suuntaan. Olemme selkeästi määritelleet, mitä haluamme nähdä lajina, ja seuraava askel on, että kaikki osapuolet arvioivat, miten voimme sopeuttaa käytäntöjämme ja lähestymistapojamme varmistaaksemme, että nämä standardit täyttyvät. Tämä tehtävä ei ole yhden ryhmän vastuulla; se on koko kouluratsastusyhteisön yhteinen missio, ja odotamme innolla laajempaa osallistumista, erityisesti kansallisten liittojemme kanssa."

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia keskeisiä kohtia:

Toimenpiteet ja seuraavat vaiheet: Yksi keskeisistä ehdotuksista oli valmentajien pakollinen rekisteröinti ja mahdollinen sertifiointi, joiden avulla pyritään varmistamaan vastuullisuus ja standardisointi lajissa. Ryhmä sitoutui myös määrittelemään eettiset koulutusmenetelmät ja korostamaan läpinäkyvyyttä sekä hyvien käytäntöjen esille tuomista. Lisäksi osallistujat tunnistivat tarpeen kattavammalle viestintäsuunnitelmalle, jotta yleisöä ja sidosryhmiä voidaan paremmin tiedottaa ja osallistaa.

Sääntöjen tarkistus: Sidosryhmät ilmaisivat tukensa harkitulle lähestymistavalle sääntöjen tarkistamiseen, suosien kokonaisvaltaista, strategista arviointia saatavilla olevan tutkimuksen perusteella. Tämä varmistaa, että kaikki muutokset ovat kestäviä ja hyödyllisiä lajille pitkällä aikavälillä.

Hevosten hyvinvointi: Osallistujat tukivat FEI:n hevosten hyvinvointistrategiaa ja erilaisia toimenpiteitä, jotka on tunnistettu osaksi FEI:n toimintasuunnitelmaa.

Yhteistyö ja kollektiivinen vastuu: Keskusteluissa korostettiin kouluratsastusyhteisön yhteisvastuuta ja yhteistyön merkitystä. Osallistujat pitivät tervetulleena mahdollisuutta jatkaa ja säännöllisesti jatkaa vuoropuhelua ja ilmaisivat halukkuutensa osallistua työryhmiin keskeisissä aiheissa. Päivityksiä tullaan antamaan FEI:n hevosten hyvinvointistrategiasta 12. marraskuuta pidettävässä FEI:n yleiskokouksessa. Lisäkeskustelumahdollisuuksia tulee olemaan FEI urheiluforumissa huhtikuussa 2025.

Lähde: FEI:n tiedote