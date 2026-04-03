FEI:n urheilufoorumi: Milloin hevonen on tai ei ole kilpailukuntoinen?
FEI:n urheilufoorumissa käsiteltiin eläinlääkintäsääntöjen kokonaisuudistusta, joka toteutetaan tänä vuonna. Puheenaiheena oli muun muassa hevosen kilpailukuntoisuus, joka tulee mahdollisesti pitämään sisällään muitakin asioita kuin sen, onko hevonen riittävän treenattu ja liikkuuko se puhtaasti.
Esille otetut aiheet pohjautuvat evidence-based tieteeseen, sidosryhmien käyttäjäkokemuksiin, reilun urheilun varmistamiseen, ja yleisön mielipiteeseen.
FEI:n johtava eläinlääkäri Göran Åkerström esitteli keskeiset ehdotukset. Kilpailukuntoon ehdotettiin yhtenä osana myös psyykkistä kilpailukuntoa, mikä tosin herätti keskustelua. Francois Mathy ihmetteli salista käsin miten hevosen psyykkistä kilpailukuntoa on mahdollista määritellä, kun se on jo ihmisenkin kohdalla vaikeaa.
Psyykkinen kilpailukunto määriteltäisiin hevosen käyttäytymistä jo verryttelualueella arvioimalla.
Hermokatkaisuleikkauksia (neurektomia) on ehdotettu kiellettäväksi kokonaan tai osittain sekä joka tapauksessa ehdotetaan niiden pakollista merkintää hevosen passiin.
Toinen keskusteluttanut aihe oli liiallisen laihuuden ja lihavuuden kieltäminen kisahevosilta. Eli käytännössä tämä tarkoittaisi, että 9-numeroisen Henneke-asteikon kohdat 1-2 ja 8-9 merkitsisivät, että hevonen ei ole kilpailukuntoinen.
Kilpahevonen tarvitsee toimivan kaulalaskimon. Erityisesti matkaratsastushevosilla on havaittu ongelmia jugulaarisuonen toiminnassa. Kilpahevoselle ehdotetaan pakolliseksi ainakin toisen suonen toimivuutta, jotta sitä on mahdollista hätätilanteessa kisapaikalla lääkitä.
Henneken hevosen kuntoluokitusjärjestelmä on numeerinen asteikko, jota käytetään arvioimaan hevosen rasvakudoksen määrää. Sen kehitti 1980-luvun alussa Don Henneke Texas A&M -yliopistossa ja se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1983.
Kyseessä on standardoitu järjestelmä, jota voidaan käyttää kaikille roduille ilman erityisiä välineitä kuutta kehon kohtaa silmämääräisesti ja tunnustelemalla arvioimalla. Pisteytys vaihtelee yhdestä yhdeksään, 1 on erittäin laiha ja 9 erittäin lihava.
Puhtaan urheilun osalta esillä olivat muun muassa:
- terapeuttisten käyttöoikeuksien (TUE) tarkastelu pergolidille, joka on lääke, jota käytetään hormonitasojen säätelyyn ja esimerkiksi kaviokuumeen riskin vähentämiseen
- pistosten kieltäminen muissa kuin hätätilanteissa, myös erilaiset homeopaattiset ja nivelten toimintaa parantavat pistokset kiellettäisiin
- tiukemmat rajoitukset lääkkeiden hallussapitoon
- suonensisäisten nesteytysten rajoittaminen kisapaikoilla.
Hevosten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyen käsiteltiin muun muassa:
- pakollista tallien sulkemista yöksi vähintään kuudeksi tunniksi, jotta hevoset saavat olla rauhassa
- yleisiä turvallisuuskysymyksiä, kuten polkupyörien ja sähköpotkulautojen käyttöä tallialueilla
Osallistujat peräänkuuluttivat selkeyttä tilanteisiin, joissa hevonen tulisi sulkea kilpailusta vaarallisen käytöksen vuoksi. Onko tällainen, muille hevosille ja ihmisille aggressiivinen hevonenkilpailukuntoinen.
Ilmeisesti joidenkin hevosten identiteetti on herättänyt epäilyksiä, sillä FEI esittää itselleen oikeutta ottaa kisapaikoilla ja niiden ulkopuolellakin hevosista tarvittaessa DNA-näyte.