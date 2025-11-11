FEI:n uusi digitaalinen hevospassi helpottamaan tunnistamista ja matkustamista

Viime viikolla FEI:n yleiskokouksessa esiteltiin uusi hevosten digitaalinen passi, Equipass. Fyysisen passin rinnalle tuleva alusta kokoaa hevosen tunnistetiedot, sairaushistorian, rokotustiedot, sijainnin sekä matkustusasiakirjat.Passin on tarkoitus varmistaa oleellisten tietojen keskittäminen ja saatavuuden helpottaminen. Samaa järjestelmää pääsevät käyttämään hevosten omistajat, itse urheilijat, hevosten hoitajat, eläinlääkärit, viranomaiset sekä toimihenkilöt. Sen avulla on mahdollista saada tietoon hevosten tarkkoja terveystietoja, varmistaa säädösten noudattaminen sekä parantaa tautien hallintaa. Kun asiakirjahallinto yksinkertaistuu ja tietojen todennus muuttuu varmemmaksi, hevosten kansainvälinen liikkuminen tulee sujuvammaksi.Uuden digitaalisen passin kerrotaan pitävän tiedot turvassa ja helposti saatavilla. Se hyödyntää automaattisesti FEI:ssä olevia tietoja eri lähteistä, joten omistajien ei tarvitse syöttää tietoja järjestelmään uudelleen. Tämä poistaa päällekkäisiä merkintöjä ja pitää tiedot yhdenmukaisena sekä ajan tasalla eri järjestelmien välillä. Järjestelmä mahdollistaa myös hevosen tietojen elinikäisen jäljitettävyyden.FEI:n tiedotteessa eläinlääketieteellinen johtaja Göran Akerström kertoo, että Equipass on merkittävä virstanpylväs ratsastuksessa.”Se yhdistää teknologisen innovaation, kansainvälisen ulottuvuuden ja monien sidosryhmien yhteistyön tavalla, jota ei ennen ole saavutettu. Se tehostaa logistiikkaa, vahvistaa bioturvallisuutta ja edistää hevosten hyvinvointia maailmanlaajuisesti kokoamalla keskeiset tiedot yhteen digitaaliseen alustaan. On myös tärkeää, että Equipass on tehokas suojamekanismi geenidopingia vastaan vahvistaen hevosurheilun lahjomattomuutta kaikilla tasoilla”, Akerstöm sanoo.”Equipass antaa jokaiselle hevoselle varmennettavan digitaalisen identiteetin, mikä yksinkertaistaa rajat ylittävää liikkumista ja tukee yhä tiukempia bioturvallisuusvaatimuksia, joita nykyään kohtaamme. Olemme erityisen ylpeitä lämpötilaa mittaavasta mikrosirun skannauksesta, joka mahdollistaa samanaikaisesti hevosen henkilöllisyyden, sijainnin ja ruumiinlämmön varmistamisen — ensimmäisenä hevosurheilun historiassa. Lisäksi sillä on valtava mahdollisuus automatisoida bioturvallisuuden seuranta ja valvoa hyvinvointia reaaliaikaisesti”, FEI:n teknologiaoperaatioiden johtaja Gaspard Dufour kertoo.Equipass otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkaa 26.1.2026, jolloin mobiilisovellus ja hallintatyökalut julkaistaan kaikille FEI:hin rekisteröidyille hevosille.Toisessa vaiheessa Equipass laajenee kansallisiin hevosrekistereihin yhteistyössä kiinnostuneiden kansallisten liittojen kanssa. Tämä vaihe on aikaisintaan vuoden 2027 lopussa.Kolmannessa vaiheessa järjestelmä avataan kiinnostuneille kantakirjoille ja muille sidosryhmille. Tässä vaiheessa ovat myös erilaiset kumppanuus- ja tulonjakomallit mahdollisia.Equipassin on kehittänyt FEI:n eläinlääketieteellinen ja teknologiaoperaatioiden osasto yhdessä Maailman eläintautijärjestön (WOAH) kanssa. Hanke perustuu Kansainvälisen hevosurheilukonfederaation (IHSC) sopimukseen, jonka mukaan FEI:lle annettiin tämän työkalun kehittäminen..FEI hyväksyi kiistellyn verisäännön muutoksen esteratsastuksessa – jatkossa verijälki ei johda hylkäykseen