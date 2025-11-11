FEI:n teknologiaoperaatioiden johtaja Gaspar Dufour esitteli Equipassia FEI:n yleiskokouksessa Hong Kongissa
FEI:n teknologiaoperaatioiden johtaja Gaspar Dufour esitteli Equipassia FEI:n yleiskokouksessa Hong KongissaKuva: Jason Chan / FEI
Ratsastusuutiset

FEI:n uusi digitaalinen hevospassi helpottamaan tunnistamista ja matkustamista

Equipass keskittää kaikki oleelliset tiedot yhdelle alustalle.
