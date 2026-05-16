Feldrose on nyt Melinda Ignatiuksen kilpasatulan alla

Saksan Stadessa asuva ja valmentautuva suomalainen Melinda Ignatius, 34, on perinyt Emma Kanervan satulan alta tutut ratsut Feldrosen ja Bond Girlin. Feldrose on GP:ssä, Bond Girl vasta nousemassa siihen. Edelliset kansainväliset tulokset ovat FEI:n mukaan vuodelta 2024 - Kanervan satulan alta. Molemmat tammat ovat Gert Saborowskin omistuksessa, joka omisti vielä Pariisin olympialaisissa myös Kanervan Greek Airin.Ignatius ja Kanerva työskentelivätkin useita vuosia yhdessä Saborowskin tallilla. .Olympiaratsu Greek Airin omistajan Gert Saborowskin tavoite on nähdä hevosensa arvokisoissa.Nyt asiat ovat edistyneet niin, että Feldrosen kanssa Ignatius on kilpaillut tämän vuoden puolella kansallista GP:tä ja starttasi Hampurissa nyt kansainvälisen GP:n ja GP specialin. Kolmen tähden GP:ssä kärjessä olivat Saksan konkarit Dorothee Schneider ja Helen Langehanenberg, mutta prosentit jäivät alle 70:n.Ignatius ratsasti GP:ssä 61,6 prosenttia ja specialissa 63,8, millä tuli sijat 12 ja 11. Viiden tähden luokka oli Isabell Werthin juhlaa, joka voitti tamma Wendy de Fontainella yli 80 prosentin tuloksella ja oli toinen 75,5 ja rapioilla näyttävällä rautiaalla ori Viva Goldilla, joka ei ole kukaan muu kuin Weihegoldin tyttären poika Vivaldista. .Melinda Ignatius matkalla kohti kansainvälistä GP:tä