Fiancé Noir laukkasi ikuisille laidunmaille, Kirsi Hagner jäi surun murtamaksi

Musta hannoverinori Fiancé Noir (Florencio I - Metternich) lähti vihreämmille laitumille keskiviikkona 20. päivä elokuuta. Omistaja ja ratsastaja Kirsi Hagner on mykistynyt surusta. Ikävä on valtava. Hän sanoo, että tämän hevosen menetys oli niin suuri shokki, että hän ei tiedä milloin ja miten hän siitä yli pääsee. 18 vuotta on pitkä aika. Lähes kaksi vuosikymmentä yhden ja saman hevosen omistajana tekee sen, että kumpikin lukee toistaan ja kaikki käy kovin helpoksi. Kyllä Hagner sen tietää, että kaikki loppuu aikaan, ja että hevosista on yleensä luovuttava, sillä ne elävät lyhyemmän aikaa kuin omistajansa. Mutta ei tämän näin pitänyt silti mennä. Hevonen oli 20-vuotias ja ollut aina hyvässä kunnossa ja terve. Yhteisiä vuosia piti olla edessä vielä paljon. Fiance Noirilla oli myös tärkeä tehtävänsä nuoremman oriin ja manttelinperijänsä, kolmivuotiaan, ja ensi keväänä oripäivillä esitettävän, Frank Flashmanin (Dimaggio Black - Fiance Noir) isoisänä ja mentorina. Vanha ori tavattiin taluttaa mukaan maneesiin, kun sen poikaa ratsastettiin. "Nyt se on tuolla ihan pallo hukassa, että minne se vanhempi setä katosi. Mutta eihän mikään tietty mene niin kuin suunnittelee", hän huokaa.Hagner arvelee, että kulunut kova hellekesä pitkine 30 lämpöasteen kausineen oli käynyt vanhan hevosen elimistölle raskaaksi, vaikka sitä pidettiinkin päivisin kuumuuden takia sisällä ja vain öisin ulkona katostarhassa. "Elokuussa se oli todella väsynyt", Hagner sanoo. Sitten tulivat polttiaiset. "Sitten yhtenä päivänä se oli aika syöty ja sillä oli allergisia oireita, vaikka se toisaalta muuten olikin ihan pirteä."Hagner lääkitsi oriin allergisten oireiden takia ja sulki molemmat hevoset katokseen. Ajatuksena oli, että vanha ori ei liiku ja rasita itseään yhtään liikaa. Niiden tarhat on rakennettu niin, että katoksen kautta ne olivat toisiinsa kosketusetäisyydellä. Myöhemmin tuona samana päivänä Fiance Noir kävi katoksessaan makuulle, ja jäi makaamaan aivan pitkänään. Pihassa puuhaileva Hagner huomasi hevosensa oudon käytöksen. Se oli sen verran epänormaalia, että hän huolestui toden teolla. Tämän jälkeen kaikki meni nopeasti. "Kun menin siihen, se ikään kuin heräsi jostain unesta ja pomppasi pystyyn."Hagner avasi katoksen. Ori säntäsi ulos ja laukkasi villinä hirnuen ja kävi tervehtimässä lankojen toiselle puolelle mennyttä poikaansa. Hagner seurasi huolestuneena vierestä ja näki, että seuraavaksi ori suuntasi lempipiehtarointipaikkaansa ja heittäytyi siihen makaamaan, jäi jälleen kyljelleen. Hagner pisti merkille, että ori ei vaikuttanut ähkyiseltä eikä varsinaisesti kivuliaaltakaan, mutta oudolta, että jonkinlainen sisäinen taistelu oli meneillään. Hän kävi vilkaisemassa hevosen suun limakalvot, ne olivat harmaat. Tässä kohtaa Hagner teki päätöksen kutsua eläinlääkäri paikalle ja soittaessa syntyi varmuus siitä, että tuttu eläinlääkäri tulisi lopetusta varten. Toimintamalli oli mietitty jo etukäteen. Hän toimi niin nopeasti kuin mahdollista. Tunnin päästä hevonen oli lähtenyt tästä maailmasta. "Päivystävä eläinlääkäri ei tosin ehtinyt tulla heti, jolloin soitin tutulle riistamiehelle ja, joka ampui hevosen."Eläinlääkäri arveli jälkikäteen hevosen joutuneen jonkinlaiseen shokkiin."Se oli voinut johtua kuulemma niistä polttiaisistakin, niiden aiheuttamista toksiineista", Hagner sanoo. Paikan kuningas on haudattu Koivulehdon pihaan."Siellä pikku hautausmaalla on jo Cagliostro ja joku muu täällä ollut merkittävämpi hevonen."Se lohduttaa, että Fiance Noir eli täyden elämän ja oli tallinsa arvostettu ja omistajansa hellimä pomo. "Tiedän, että sillä hevosella oli ihana elämä."Fiancé Noir on täyttänyt oriin elämäntehtävän jättäessään 91 jälkeläistä. Hagnerilla on sen tyttärenpoika, mutta myös tytär itse, Fille du Marié, jonka emä Zeleia (Ferro - Magritte) on jättänyt myös muun muassa Essi Hiidensalon kanssa pikkukierroksella loistavasti menestyneen kouluruuna Notholmens Linzanon. Sama emälinja jatkuu Charikseen, olympiaori Briarin emään. ."Kapellimestarin työtä" – Kirsi Hagnerin päivät ovat pitkiä, mutta tallissa on hänen elämänsä hevonen