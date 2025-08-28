Koivulehdossa surraan.
Koivulehdossa surraan.Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Fiancé Noir laukkasi ikuisille laidunmaille, Kirsi Hagner jäi surun murtamaksi

Se on kova paikka, kun 18 yhteistä vuotta on takana, eikä yhtäkään enää edessä.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi