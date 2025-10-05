Fiilistään kuuntelevan Kaisu Västinsalon kasvatit loistivat suomenhevosten laatuarvostelussa

Viime vuonna kolmivuotiaiden laatuarvostelun voittanut Metkuttaja TS (Porttikielto - Hailin Hali - Kelmi) oli tänä vuonna nelivuotiaiden ykkönen. Marianne Hyyrysen ja Terhi Oksasen kasvattama ori sai tasaisen vahvat pisteet niin este- kuin askellajikokeestakin. Estekokeesta tuli keskiarvoksi 8,6 ja askellajikokeesta 8,33, yhteispisteet 8,46.Jo viimevuotisen voiton yhteydessä Västinsalo kehui nuorta oria ja sen kykyä kantaa itseään. "Nyt se on alkanut myös estepuolella sujumaan paremmin ratsastajan kanssa. Se on saanut itsevarmuutta siihen. Se ei ole vielä kovin tasainen, se jännittyy ja tarvitsee ratsastajalta tukea", Västinsalo sanoo.Hevonen ei estekokeessa näyttänyt Ypäjällä parastaan."Se ei tehnyt supertyötä, mutta se teki perustyötä, mitä tällä hetkellä pystyy tekemään, mutta se ei väläyttänyt. Toivon, että se vuoden päästä petraa, kun saa lisää itsevarmuutta. Sileällä se on tosi hyvällä mallilla, on jo ehkä liian pitkällä ikäisekseen."Koulupuolen treeniä on saanut vähentää, jotta ei tulisi tehtyä liikaa."Se käy paljon maastossa, kentälle sitä ei oteta juurikaan. Muutaman kerran silloin tällöin, jotta nähdään missä mennään ja jatketaan taas maastossa tekemistä. Sen kanssa edetään varovasti, kun se on niin oppii niin nopeasti. Ei liikaa, ettei se hajoa siihen."Metkuttaja oli tarkoitus esittää keväällä oripäivillä, mutta muutamaa päivää ennen tullut haava muutti suunnitelmia. Hevonen esitettiin ja hyväksyttiin toukokuun lopulla työkantakirjaan."Katsotaan missä vaiheessa näytetään ratsupuolelle. Kyllä se tekisi sen varmaan jo ensi keväänä, mutta lähdenkö tuomaan, se on resurssikysymys. Ei ole ihan halpaa tehdä hevosia kantakirjaa."Nelivuotiaiden parhaan estehevosen ja tamman tittelin voittanut Kankalon Pipsa (Assar - Kankalon Bella - Pellervo) sai kokonaispisteet 8,35. Sini Peltoniemen kasvattama ja Heidi Jämsän omistama tamma sai esteiltä 8,93 ja askellajeista 7,77.Kolmanneksi sijoittui Kaisu Västinsalon kasvattama ja hänen poikansa Tommin omistama Piitsin Pioni (Rannan Ruhtinas - Vernan Kielo- Turkka K), yhteispistein 8,34 (esteet 8,17 ja askellajit 8,51). Tamma oli myös paras askellajihevonen..Fiilis ohjaa toimintaaKolmivuotiaissa voiton vei Västinsalon kasvattama ja omistama ori Piitsin Hurpales (Herkko Hurmaus - Leva - Knuutilan Veikko)."Kiva nuori ori. Hyvin järkevä, monipuolinen ja toimiva", Västinsalo kuvaa oria.Emä Leva oli Västinsalon liisaama tamma, joka oli pienilinjainen ja vähän herkkä."Ajattelin, että pistän siihen Herkkoa, joka on suurilinjainen ja hyväpäinen ori. Oli sellainen fiilis, että se voisi olla ihan toimiva yhdistelmä."Yhdistelmä toimi, sillä Piitsin Hurpaleesta tuli hyväluontoinen ori."Sopivasti herkkä, mutta itsensä hallitseva ja tilanteen hallitseva."Kokonaisvoiton lisäksi Piitsin Hurpales oli paras ikäsarjansa askellajihevonen. Se sai sekä käynnistä että laukasta yhdeksikön, keskiarvona 8,92. Estepisteisen keskiarvo 8,67, tekniikasta tuli myös yhdeksän.Västinsalo näkee hevosensa monipuolisena hevosena hevosena kaikkiin lajeihin."Se on luonteeltaan sellainen, että jos se eilen suoritti kisahommat, niin tänään sille olisi voinut laittaa länget kaulaan ja vetää maneesin pohjan tasaiseksi. Jos tarve olisi ollut tehdä sitä, se olisi tehnyt, koska se tekee sitä kotonakin.".Nuoren hevosen työskentelyn tulisi olla monipuolista ja vaihtelevaa."Mitä monipuolisempaa sen parempi. Kaiken pitää mennä hevosen ja tilanteen mukaan."Västinsalo ei tee pitkän aikavälin suunnitelmia, sillä suunnitelmat muuttuvat herkästi, jos ne eivät sovi hevoselle. "Voin sanoa seuraavan viikon suunnitelman, ja sitten päivitän sen taas seuraavalle viikolle sen mukaan, miltä mikäkin hevonen tuntuu ja näyttää."Kuten jalostusvalinnoissaan, hevosten treenaamisessa hän kuuntelee omaa tunnettaan."Mulla on fiilis, että tuo hevonen tarvitsee nyt tällaisen treenin ja kokeillaan mitä tapahtuu, toimiiko se. Jos se ei toimi, sitten teen nopean suunnitelman muutoksen."Mikä sitten tekee Västinsalon nuorista hevosista niin menestyksekkäitä? Hän arvelee, että kokonaisuus."Ne oppivat luottamaan, että ihmiset eivät vie niitä koskaan sellaiseen paikkaan, josta ne eivät selviä. Se että auttaa nuoria hevosia kasvamaan henkisesti niin, että ne suorittavat ja näyttävät rennoilta ja tyytyväisiltä. Totta kai se näkyy kokonaisuudessa."Hevosten tulee olla helppoja käsitellä, myös orien."Ei ori ole hevosta kummempi. Kun niillä on kaikki hyvin, ne pystyvät elämään ihan normaalia elämää."Laatuarvostelun jälkeen nuoret hevoset siirtyvät Västinsalon tallin tallityttöjen ajoon ja ratsastukseen. "Harrastekäyttöön metsään, että saavat selkeän loman. Meillä ei loma tarkoita, että seisoisivat pellossa vaan niin sanotusta hauskaa elämää", Västinsalo kertoo.Kolmivuotiaiden kakkonen oli kisan paras tamma, Onnen Cocktail (Costello - Veikon Onnetar - Ponuveikko). Sari Hyökin omistama ja kasvattama tamma sai yhteispisteet 8,54 (esteet 9,08 ja koulu 8,0). Kokonaiskisan kolmanneksi sijoittunut Kulta-ahon Fiina (Hiljalan Fantom - Tittan Veivitär - Veihaivei Jii) oli paras estehevonen. Se sai yhteispisteet 8,43 (esteet 9,33 ja koulu 7,52). Hevosen on kasvattanut Irina Kokko ja sen omistaa Anna-Riikka Laosmaa..Laatuarvostelun tulokset .Suomenhevonen on monikäyttöhevonen – "Usein lajivalinta menee ratsastajan mukaan", toteaa Susanna Frey