Finnderbyyn tänä vuonna luvassa isot palkintorahat

Hevosopiston toimitusjohtaja Heli Kivimäki iloitsee yhteistyöstä ja kertoo, että Ypäjä-hallin katon saneeraus valmistuu puolestaan ennen syyskuun Ypäjä Horse Show'ta ja tämä tapahtuma päästään järjestämään uudistetun katon alla

Tänä vuonna Finnderby ratsastetaan kolmatta kertaa ratamestari Johanna Mikkolan suunnittelemalla uudistetulla vakioradalla.

Hevosopisto Championship Weekend & Finnderby järjestetään Ypäjän Hevosopistolla 6.–9.8.2026, jolloin ratkotaan myös esteratsastuksen Suomen mestaruuksia eri ikäluokissa.

Lähde: Hevosopiston tiedote