Finnderby-luokassa ratsukot pääsevät erikoisesteille.
Finnderby-luokassa ratsukot pääsevät erikoisesteille. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Finnderbyyn tänä vuonna luvassa isot palkintorahat

Nurmella kilpailtava Finnderby on yksi Suomen tunnetuimmista esteratsastuskilpailuista. Tänä vuonna se kilpaillaan vasta elokuussa, isolla ykköspalkinnolla.
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Finnderby presented by Helsinki International Horse Show tarjoaa tänä vuonna kilpailijoille merkittävän palkintopotin, jonka voittaja kuittaa 2 200 euroa. Lauantaina 8.8. kilpailtava Finnderby on osa Horse Show Derby Day -päivää. Päivän ohjelmassa nähdään lisäksi Poniderby, Suomenhevosderby, uusi Young Horse Derby sekä Pikkuderby.

”Pidämme tärkeänä, että perinteikkäät kilpailut säilyvät muuttuvassa toimintaympäristössä elinvoimaisina ja kehittyvinä. Horse Show jatkaa ilolla pitkäaikaista yhteistyötään Finnderbyn kanssa”, sanoo Helsinki International Horse Show'n toimitusjohtaja Valtteri Gundersby.

Finnderby-luokassa ratsukot pääsevät erikoisesteille.
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Hevosopiston toimitusjohtaja Heli Kivimäki iloitsee yhteistyöstä ja kertoo, että Ypäjä-hallin katon saneeraus valmistuu puolestaan ennen syyskuun Ypäjä Horse Show'ta ja tämä tapahtuma päästään järjestämään uudistetun katon alla

Tänä vuonna Finnderby ratsastetaan kolmatta kertaa ratamestari Johanna Mikkolan suunnittelemalla uudistetulla vakioradalla.

Hevosopisto Championship Weekend & Finnderby järjestetään Ypäjän Hevosopistolla 6.–9.8.2026, jolloin ratkotaan myös esteratsastuksen Suomen mestaruuksia eri ikäluokissa.

Lähde: Hevosopiston tiedote

Finnderby-luokassa ratsukot pääsevät erikoisesteille.
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